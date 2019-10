El fin de semana no fue bueno para nadie que cazara pokémon usando un teléfono móvil Xiaomi. Según los informes de los usuarios, el desarrollador Niantic está prohibiendo a los jugadores de Pokémon Go que utilicen los teléfonos inteligentes de la marca. La oleada de desactivaciones afectó a los propietarios de dispositivos como Redmi Note 5 Pro, Mi 8, Redmi Note 7 Pro e incluso el Mi 9.

Según XDA Developers, las cuentas están siendo prohibidas en base a las directrices del juego, lo que indica que los dispositivos están utilizando trucos o versiones modificadas de la aplicación. Gracias a este problema, algunos usuarios tienen prohibido jugar entre periodos que van de una semana a 30 días.

¿Culpa de MIUI?

Aunque el problema aún no se ha resuelto, la hipótesis principal es que las prohibiciones están ocurriendo debido a la interfaz móvil de Xiaomi, MIUI. El software tiene un programa llamado Game Turbo, que realiza mejoras en el sistema cuando se ejecutan juegos. Aparentemente, el sistema anti-cheat de Pokémon Go estaría reconociendo la funcionalidad como una amenaza y prohibiendo a ciertos usuarios.

Sin embargo, no está claro si la funcionalidad es la verdadera causa del destierro. Hicimos pruebas con el juego funcionando en un Xiaomi Mi 6 con MIUI 10.4.1 y el modo Game Turbo activado, pero no tuvimos ningún problema. Además, los usuarios del foro XDA con teléfonos inteligentes de marca china informaron de que sus cuentas Pokémon Go habían sido suspendidas incluso con el optimizador de aplicaciones desactivado.