Los mejores portátiles para empresas para 2019

Encontrar el portátil adecuado para el trabajo o la empresa no se trata necesariamente de optar por las tarjetas gráficas más bonitas (aunque no duelen), o por la configuración de almacenamiento más exuberante. Se trata más bien de tener una máquina que pueda ir con usted donde quiera que esté y que no deje de funcionar cuando más lo necesite. El portátil que mejor satisface las necesidades de los usuarios empresariales, especialmente en términos de durabilidad y soporte, es el Lenovo ThinkPad X1 Extreme, y no está de más que sea un portátil rápido y furioso.

Pero todos los portátiles que se describen a continuación – extraídos de nuestros cientos de reseñas y de las miles de horas que pasamos buscando entre los mejores portátiles que se pueden comprar – cubren todas estas bases y mucho más, lo que le proporciona un hardware sólido con un enfoque basado en la función.

El mejor portátil para negocios

Lenovo ThinkPad X1 Extreme

Por qué deberías comprar esto: Es el portátil de negocios de 15 pulgadas más potente del mercado.

Para quién es: Cualquier profesional de negocios que necesite rapidez para ir con gran soporte y durabilidad.

Lo que pensamos del Lenovo ThinkPad X1 Extreme:

Pocas líneas de portátiles son tan emblemáticas como el ThinkPad. Si pasa la mayor parte de su tiempo en una sala de conferencias en lugar de en una cafetería, lo más probable es que vaya a pensar en comprar un ThinkPad u otro. El mejor de ellos es el Lenovo ThinkPad X1 Extreme, un portátil de 15,6 pulgadas que ofrece los mejores componentes con la estética, la calidad de fabricación y el soporte habituales de ThinkPad.

Antes del X1 Extreme, la línea ThinkPad dependía de portátiles más pequeños como el ThinkPad X1 Carbon de 14 pulgadas para competir con los portátiles más grandes de clase empresarial. Pero el ThinkPad X1 Extreme cambió esa ecuación, trayendo un Core i7-8750H de Intel de seis núcleos de octava generación y un Nvidia GeForce GTX 1050 Ti con Max Q, para competir con el Dell XPS 15 y otros portátiles de uso común. Y la última versión del ThinkPad X1 Extreme, el Gen 2, acaba de salir al mercado con la nueva CPU H-series Core i9-9880H de 9ª generación y la GPU Nvidia GTX 1650 Max-Q. El modelo Gen 2 también ofrecerá eventualmente una atractiva pantalla AMOLED, aunque ese modelo aún no está disponible.

Incorpore la certificación MIL-STD 810G de la línea ThinkPad que promete una durabilidad superior, una magnífica pantalla de 4K con un alto rango dinámico (HDR) y una próxima opción AMOLED, opciones de doble almacenamiento, servicio y asistencia orientados a la empresa y opciones de seguridad como la pantalla de la cámara Web ThinkShutter; es un portátil perfecto para los compradores empresariales más exigentes.

Estudio HP ZBook

Para quién es: Cualquiera que necesite una gran potencia de visualización y control de números en cualquier lugar.

Lo que pensamos del HP ZBook Studio:

Si edita vídeo de 4K, diseña edificios y utiliza el modelado en 3D para desarrollar productos, necesitará más procesador y potencia de vídeo de la que encontrará en un portátil típico. Las ocasiones son, usted tiene un escritorio de la estación de trabajo que se sienta en su oficina y usted necesita algo casi tan de gran alcance tomar en el camino. Ahí es donde entran en juego las estaciones de trabajo portátiles, y el HP ZBook Studio es uno de los mejores.

Todo comienza con una selección de verdaderos componentes para estaciones de trabajo, incluidos los procesadores Intel Xeon y los gráficos Nvidia Quadro. Están optimizados para aplicaciones como la suite de aplicaciones creativas de Adobe, Revit, Navisworks y Enscape para arquitectos, y AutoCAD y Solidworks para ingenieros. Además, HP ofrece una pantalla 4K DreamColor que es increíblemente brillante a 600 nits y ofrece una cobertura del 100 por ciento de Adobe RGB y color verdadero de 10 bits.

Todo esto está empaquetado en un chasis que es relativamente ligero con 4.4 libras y delgado con 0.74 pulgadas. Eso es mucha potencia altamente portátil, y dados sus componentes de alta gama, el ZBook Studio también tiene un precio razonable.

Dell XPS 13

Por qué deberías comprar esto: Es uno de los portátiles de 13 pulgadas más pequeños que puede comprar y uno de nuestros portátiles completos favoritos.

Para quién es: Cualquiera que necesite toda la potencia de un portátil moderno pero que no quiera ser cargado.

Lo que pensamos del Dell XPS 13:

El XPS 13 de Dell no es exactamente un portátil de «clase empresarial», pero Dell no es ajeno a las empresas de equipamiento. Y si buscas el portátil más pequeño y ligero que puedas llevar a todas partes sin sacrificar demasiada potencia o compatibilidad, el XPS 13 sigue siendo una de nuestras mejores opciones.

La versión 2019 es casi perfecta, con la mala colocación de la cámara web de última generación arreglada sin comprometer los pequeños biseles del XPS 13. No es el líder de su clase en relación pantalla-cuerpo, pero el XPS 13 sigue siendo el mejor si esa es su especificación más importante.

Puedes comprar el XPS 13 con una rápida CPU Intel Core i7 de octava generación y equiparlo con una selección de pantallas Full HD o 4K, y disfrutarás de la excelente calidad de diseño y construcción, así como del estelar teclado y touchpad. Espere unos meses y podrá comprar una versión con la última CPU Comet Lake de Intel que ofrece un procesador de hasta seis núcleos y 12 hilos con el mismo paquete de energía de 15 vatios.

HP EliteBook x360 1040 G5

Por qué deberías comprar esto: Obtendrá todas las ventajas de un portátil de clase empresarial con la flexibilidad de un 2 en 1 con lápiz.

Para quién es: Cualquiera que quiera dibujar y tomar notas – y relajarse con un poco de Netflix a un lado.

Lo que pensamos del HP EliteBook x360 1040 G5:

HP fabrica algunos de los mejores convertibles 2 en 1 de 360 grados que se pueden comprar, incluyendo nuestro favorito, el Spectre x360 13. Pero a veces se necesitan características empresariales que un portátil de consumo no puede ofrecer, como una mayor seguridad y una mayor durabilidad.

Eso es exactamente lo que el EliteBook x360 1040 G5 proporciona. Obtendrá la misma bisagra de 360 grados que le permite voltear la pantalla en modo tableta, perfecta para entintar con el HP Active Pen incluido, pero con la confianza adicional que ofrecen las pruebas de los estándares MIL-STD-810G. La compatibilidad con Intel vPro proporciona seguridad y administración remota para empresas, al igual que una BIOS autorregenerable y HP Sure Run para protegerse de los virus.

Entonces, la pantalla de privacidad de HP Sure View le permite mantener su información a salvo de los espectadores. Combine eso con la opción de una pantalla Full HD superbrillante, los componentes más actualizados incluyen las CPUs Intel Core de octava generación, y tendrá un 2 en 1 que su empleador no se opondrá a incluir en su próximo presupuesto.

Lenovo ThinkPad T480

Por qué deberías comprar esto: Proporciona la mayor parte de lo que desea de un ThinkPad, excepto el precio premium.

Para quién es: Cualquier persona a la que le guste el diseño y el negocio del ThinkPad pero que tenga un presupuesto limitado.

Lo que pensamos del Lenovo ThinkPad T480:

Hemos nombrado el ThinkPad X1 Extreme como el mejor portátil para empresas en general, pero es una opción muy económica. Sin embargo, si su presupuesto es de unos 1.000 dólares, no pierda la esperanza; el ThinkPad T480 es una opción que le ofrece la mayor parte de lo que le gusta de un ThinkPad sin el elevado precio.

La calidad de diseño y la estética del ThinkPad habitual se extiende hasta el chasis negro con detalles rojos y el excelente teclado, touchpad y TrackPoint rojo. También disfrutará de las rápidas CPUs Intel de octava generación, el puerto Ethernet de tamaño completo para conectarse rápidamente a las redes corporativas y una sólida duración de la batería gracias a su enorme capacidad de 72 vatios-hora.

El ThinkPad T480 es la primera opción para empresas que dejará algo de dinero sobrante para otras inversiones. Tú y tu jefe nos lo agradecerán.