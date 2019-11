La mejor fuente de alimentación para PC

Alimente su PC de la manera correcta con una de estas grandes fuentes de alimentación

Las fuentes de alimentación no son la parte más emocionante de una nueva construcción de PC, pero sí la más importante. Un buen PSU puede mantener su overclock estable y su PC a salvo de sobretensiones. Nuestra fuente de alimentación favorita es el Corsair RM750, ya que es totalmente modular, muy eficiente, viene con una garantía de diez años y tampoco es demasiado caro.

Pero si eso no es lo que estás buscando, también tenemos otros favoritos, como la impresionantemente pequeña FSP Dagger 500w, o la monstruosa Seasonic Prime Ultra 1.300w. Siga leyendo para obtener más información sobre lo que consideramos las mejores fuentes de alimentación para PC.

Corsair RM750x

Corsair hace unas fantásticas fuentes de alimentación. Pero muchos vienen con convenciones de nomenclatura muy similares, por lo que elegir a nuestro favorito incluso de esa alineación – por no hablar de todas las PSUs – no fue fácil. Pero el RM750 recibe el visto bueno por su combinación de características de gama alta y precios asequibles. Con un poco más de $100, el modelo de 750w no es súper barato, pero está lejos de ser caro. Viene en una serie de vatios, por lo que puede ahorrar un poco si 750w es demasiado para usted u optar por 850w por sólo $ 10 más.

Cualquiera que sea la opción que elija, la gama RM viene con cableado totalmente modular, condensadores de alta calidad, un ventilador silencioso y un moderno soporte de reserva, que ayuda a esta unidad a alcanzar la velocidad de espera en menos de cinco segundos. La gama RMX, más cara, ofrece componentes de calidad ligeramente superior, pero no es tan eficiente. Esta unidad goza de una clasificación de eficiencia Gold de 80+, por lo que puede estar seguro de que no está desperdiciando mucha energía incluso cuando su sistema está funcionando a plena inclinación.

Corsair CX550

La fuente de alimentación que recomendamos en todos nuestros sistemas de juego económicos es el Corsair CX550. No es un marcador de tendencias o un escaparate, pero es una fuente de alimentación estable y segura. A este tipo de precio, eso es exactamente lo que necesitas. Está disponible en varias otras capacidades y por sólo $5 más puede obtener cableado semimodular, pero esta versión básica es la más asequible y, por lo tanto, la más adecuada para nuestra fuente de alimentación económica favorita.

A pesar del costo relativamente bajo, usted todavía obtiene un ventilador silencioso, cinco años de garantía y más de 80 años de certificación de bronce para una eficiencia razonable. Compatible con todas las CPUs y placas base modernas, esta fuente de alimentación tiene suficiente potencia para alimentar PCs de nivel básico para juegos, hasta sistemas de gama relativamente alta con potentes tarjetas gráficas. Comprueba que tiene suficiente espacio para tu GPU particular en un sitio como RealHardTech primero, pero si esto está dentro de tus límites, entonces la CX550 es una fantástica fuente de alimentación económica para elegir.

FSP Dagger 500w

El empaquetado de componentes de alta potencia en una caja de PC en miniatura está de moda. Pero junto con el uso de soluciones de refrigeración compactas y placas base, muchos casos de MicroATX y mini-ITX también necesitan usar una fuente de alimentación de forma pequeña. Esta unidad SFX de FSP es una opción fantástica con una carcasa atractiva, excelente cableado modular y una capacidad decente de 500w. Sin embargo, si necesita más, siempre está la versión de 600w por unos $20 más.

Disfruta de una eficiencia de oro de 80+, un ventilador silencioso que funciona casi silenciosamente cuando la unidad está bajo el 50% de la carga, y tiene condensadores japoneses completos para una excelente estabilidad y una larga vida útil. Si se encuentra con algún problema (que no debería), hay una garantía de tres años que también puede aprovechar.

Seasonic Prime Ultra 1300w

No tiene mucho sentido construir un sistema multi-GPU en estos días fuera del benchmarking y de unos pocos juegos selectos. Pero si lo hace, querrá una fuente de alimentación monstruosa para asegurarse de que sus 2-4 potentes tarjetas gráficas tengan toda la potencia que necesitan. La Seasonic Prime Ultra es nuestra favorita para esa tarea, con una enorme potencia de 1.300 vatios y todas las características que cabría esperar de una fuente de alimentación de gama alta.

Es completamente modular, goza de una clasificación de eficiencia Platinum 80+, tiene una garantía de 12 años y funciona de forma totalmente silenciosa hasta que se alcanza el 40 por ciento de la carga. También tiene conectores chapados en oro para una mayor durabilidad y un toque de clase, al mismo tiempo que admite múltiples tarjetas gráficas.

Es caro, pero para los PCs superpotentes que quieren la máxima estabilidad y protección para sus componentes altamente caros, no puede equivocarse con la Seasonic Prime Ultra.

Thermaltake Toughpower Grand RGB 650w

If you like your PC bright and colorful, then you shouldn’t neglect your PSU when it comes to selecting RGB-equipped components. There are a number of units out there that look great but don’t have the necessary underlying components to guarantee stable operation too. There’s where the Thermaltake Toughpower Grand RGB comes in.

Combining fully modular cabling with programmable RGB lighting, 80+ Gold efficiency rating, and a silent operating fan (unless high-operation is required), this is a great option. The RGB lighting can be configured alongside any other lighting in your PC to make sure it’s uniform and synchronized for maximum effectiveness.

There’s even a 10 year warranty, so if your lighting fails, Thermaltake will make sure you get a replacement.