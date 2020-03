¿Llegó el momento de formatear tu Windows 10?

Has pensado en cómo formatear tu Windows 10 y ¿no sabes cómo hacerlo? ¿pensaste que sería difícil? Te aseguro que te dio un gran fastidio el solo imaginar pasar horas viendo tutoriales y no llegar a nada. ¡Pues no!

Lograr un formateo exitoso es mucho más ligero ahora. Basta con tener algo de ganas, disposición y tiempo. En el siguiente artículo te regalamos los métodos para formatear tu Windows 10 de la manera más fácil.

¿Sabes algo de formateo?

Primero debes estar claro que formatear consiste en hacer una limpieza completa de tu sistema operativo o de tu PC, haciendo que este quede como nuevo. Debes procurar resguardar toda la información necesaria y de escogencia antes de formatear el equipo, de no hacerlo podrías perder todo el material.

Para salvar la información puedes utilizar un método físico externo como CD/DVD o un dispositivo USB, o simplemente llevar ese material a la nube de tu ordenador.

¿Por qué se debe formatear un equipo o un sistema operativo?

Suele suceder que, en la falta de conocimiento cargamos nuestro ordenador con mucho material viejo e innecesario, fotos, videos, aplicaciones, archivos y partidas generando un ritmo más pesado en el sistema operativo lo cual nos conduce al inmediato proceso de formateo, liberando espacio y generando rapidez en el equipo.

El mejor Sistema Operativo. ¡Windows 10 viene con todo!

Sabemos que Windows 10 es un sistema operativo moderno y avanzado que te brinda una mejor comodidad al entrar en tu ordenador. Una de las principales características es poder llevarte a un alto contacto con el entretenimiento y la tecnología. Windows 10 te da la posibilidad de disfrutar una variedad de avanzadas opciones que eleven tu experiencia a otro nivel.

Desde su especialidad táctil hasta la gama de multitareas que facilita el recorrido de actividades que generas en el sistema. Desde la conexión con los videojuegos de Xboxlive compartiendo partidas a otros equipos como la experiencia de escritorios virtuales y explorador Windows. Desde su avanzado diseño inteligente hasta sus escritorios múltiples brindando una experiencia de tecnología única. Ataca la ejecución de programas desde un ambiente grafico moderno y mejorado e incluye una especial asistente de voz (Cortana) que se acomoda a tu estilo.

¡Consejos para un formateo de Windows 10 exitoso!

Basta con seguir unos pasos muy sencillos. No llegaras al punto de perder la paciencia, ¡será rápido!

Una opción es que puedes hacerlo sin utilizar una copia externa. Sencillamente lograr un formateo comenzando desde el panel de configuración o desde el menú de inicio. Cabe resaltar que es más sencillo hacer el formateo de cualquiera de estas dos formas, es recomendable hacerlo así.

En ambos casos el sistema nos propone la opción de mantener algunos archivos o eliminarlos todos. La primera opción será más rápida pero menos segura ya que se guardarán archivos que desees eliminar. Para un proceso de formateo lo mejor es eliminar todo material físico del disco duro.

Desde el panel de configuración solo debes:

Abrir la pestaña de inicio Ir a “configuración”. Siguiendo el paso “actualización y seguridad” Dentro está “recuperación”. Luego se procede a pulsar el botón “comenzar”. Al darle a la opción “comenzar” se abrirán dos ventanas donde podrás elegir en la primera un formateo superficial y en la segunda un formateo completo. Siempre se recomienda escoger el formateo completo para no dejar rastros de archivos viejos o desperdicios de material. Al finalizar solo debes confirmar, y el sistema se reiniciara y comenzara a instalar Windows 10.

En el caso de proceder a un formateo desde el menú de inicio solo debemos:

Dirigirnos al menú de inicio y a la vez pulsar la tecla SHIFT donde seleccionamos la opción “Reiniciar”. Siguiendo al paso “Solucionar problemas”. Y por último le damos a la opción “Restablecer este equipo”. Desde este punto será igual que la forma anterior. Muy sencillo ¿no?

¡Datos Importantes!

Otra opción de formateo es utilizando unidades externas como una unidad de CD/DVD o algún dispositivo USB superior a 4GB. Para esto debes tener una copia del sistema operativo de Windows 10 en el CD o en el dispositivo USB.

Mediante ambos procesos se puede hacer algo enredado el proceso de formateo y en este caso es recomendable que sigas un tutorial o pidas ayuda a una persona que ya lo haya hecho antes.

Sin embargo, si deseas probar por tu cuenta te regalamos unos datos. Lo primero que debes hacer es descargar Windows Media Creation Tools que es una herramienta de Microsoft.

Luego de descargar y ejecutar la aplicación, sigue los pasos de, “idioma”, “edición” y “arquitectura”.

En la siguiente ventana tienes dos opciones:

“Archivo ISO”. Debes seleccionar esta opción si vas a realizar el formateo con la unidad de CD.

“Unidad flash USB”. Para el caso de ser con el dispositivo USB.

Luego de este paso el proceso comienza a ponerse más complejo. Si te animas a probar, con algo de ganas estoy seguro que puedes lograrlo.

¿Cuando es necesario Formatear Windows 10?

No hay un tiempo determinado para esta esto. El sistema operativo Windows 10 está catalogado como uno de los mejores en el mundo debido a sus avances tecnológicos. Sin embargo, siempre es recomendable formatear el sistema operativo ya que con el pasar de un largo tiempo van quedando residuos de archivos que ocupan espacio innecesario y saturan tu equipo ocasionando lentitud al correr programas.

No esperes a que tu equipo colapse ni lo sobrecargues de archivos y programas. Hazle una limpieza completa cuando creas necesario.

¡Puedes hacerlo tú mismo, es tan sencillo!

No te preocupes, no es necesario gastar dinero y tiempo llevando tu equipo a una agencia para formatear tu servidor. Este proceso de formateo puedes hacerlo tú mismo con total comodidad sin tener que salir de casa o de tu sitio de trabajo. Solo necesitas algo de disposición y paciencia.

Existen una gran variedad de sistemas operativos pero, ¿por qué no trabajar con algún sistema que te brinde una experiencia completa?

Accionar con Windows 10 te facilita la vida brindándote un formato de alto impacto y contenido sencillo siendo este el aliado perfecto en largas horas de conexión, trabajo y entretenimiento. ¿Pensaste que no podrías hacerlo? Algo que pudiste considerar como un reto fastidioso terminó siendo más agradable de lo que imaginaste.