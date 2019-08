Las mejores frases para acompañar tu nueva foto de perfil

Una de las mejores características que añadieron las redes sociales, fue la posibilidad de personalizar nuestra cuenta, a través de una foto de perfil. Esta es nuestra identidad pública, lo que nos diferencia del resto.

Sin embargo, desde hace algunos años, se volvió tendencia acompañar a estas fotos que ponemos de perfil, con frases reflexivas, para dar una imagen más intelectual de nosotros mismos.

Por esta razón, y si se te dificulta idear tu propia frase personal, hemos decidido recopilar algunas de las más profundas y reflexivas, para mostrarlas a continuación.

¡Mejores frases para nuestra foto de perfil!

“La amistad duplica las alegrías y divide las angustias por la mitad”. – Francis Bacon

Esta frase es apropiada para cuando colocamos de imagen de perfil, una foto con nuestros amigos. Además, hace referencia a cómo la amistad y personas especiales cambian nuestra vida para bien.

“Apunta a la luna. Si fallas, podrías dar a una estrella” – W. Clement Stone

Este pensamiento de Clement intenta evocar un sentimiento de positivismo, de que hay que ver el lado positivo en cada aspecto de la vida.

“La peor experiencia es la mejor maestra”. – Kovo

Son muchas las personas que creen que, el hecho de que las cosas no hay resultado como lo deseamos, significa que hemos fracaso. Y no es así. Debemos desarrollar un pensamiento positivo y entender que, si nada resulta como lo esperamos, no importa, pues hemos aprendido una lección muy valiosa.

“Nada grandioso pasa por pensar en pequeño”. – Bryant McGill

A veces, nosotros somos quienes nos limitamos, quienes evitamos que nuestro potencial se desarrolle por no pensar fuera de molde, ni más allá. Las personas serán libres cuando hayan entendido que deben ser ellos mismos, originales y sin miedo a pensar en grande.

“Los grandes actos se componen de pequeñas obras”. – Lao Tzu

Esta frase adornaría perfectamente cualquier foto de perfil, y, además, expresa la realidad de que, muchas veces nos enfocamos en realizar cosas gigantescas para conseguir algo. Pero esto es muy exhaustivo, es mejor realizar muchos pequeños actos que cambien el mundo.

“Todo tiene belleza, pero no todo el mundo puede verla”. – Confucio

La belleza es algo subjetivo, y quienes de verdad comprenden esto, son aquellas personas que saben ver lo bonito en todo, en las personas, y en las situaciones. Siempre una actitud positiva.

“Lo que cuenta no son los años de tu vida. Es la vida en tus años”. – Abraham Lincoln

A veces, atrapados en la monotonía y rutina de la vida, se nos olvida que el tiempo nos está pasando y lo desperdiciamos. Vivir no es solo respirar, vivir es luchar cada día por llenar tu vida de nuevas maravillosas y alegría.

“La paz comienza con una sonrisa”. – Madre Teresa de Calcuta

Esta frase es una luz de alegría para todo el que la lea, y recalca la importancia de sonreír, pues puede abrirnos muchas puertas, así como también, cambiar la vida de las personas.

“Prefiero ser odiado por quien soy que amado por quien no soy”. – Kurt Cobain

Una oda a la rebeldía que implica ser uno mismo. Es importante no perder nuestra identidad queriendo encajar, no importa lo que digan, lo mejor será siempre ser tú mismo.

“Pierde tus sueños y podrías perder tu cabeza”. – Mick Jagger

Los sueños, las metas, nuestros objetivos de vida son uno de nuestros tesoros más sagrados. Si los “perdemos”, entonces nos condenamos a una vida de miseria y frustración, sin un sentido o propósito por el que continuar.

“Inténtalo y fracasa, pero no fracases en intentarlo”. – Stephen Kaggwa

El camino al éxito está determinado por nuestra insistencia y perseverancia. Es perfectamente normal que las cosas no salgan como queremos, sin embargo, nunca se debe dejar de luchar, dejar de intentar por nuestros sueños.

“Elige un empleo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día más en la vida”. – Confucio

Es normal encontrar a personas que se sienten atrapadas en la frustración de un “trabajo estable” que sienten que acabará con su vida. Antes de optar por una actividad laboral, debemos sentir amor por la misma, una pasión que se renueve todos los días. Sino estaremos atrapados en la miseria de la rutina sin rumbo.

“Una actitud positiva puede hacer sueños realidad”. – David Bailey

No hay nada mejor que positivismo para acompañar tu nueva foto de perfil. Además, hace referencia a que, si nos mantenemos optimistas, aprendemos a ver lo bueno en todo y lecciones en las derrotas, el camino al éxito está asegurado.

“Todos nuestros sueños se pueden hacen realidad si tenemos el coraje de perseguirlos”. – Walt Disney

Una frase que todos debemos conocer. Es importante tener el valor, la fuerza de voluntad para ignorar a las personas que no quieren que seamos exitosos, y emprender nuestro viaje.