Las 7 mejores frases de motivación y crecimiento personal

Palabras de aliento nunca vienen mal. De hecho, es recomendable que, cada cierto tiempo renovemos nuestra motivación, de modo que revitalicemos nuestras ganas de seguir adelante en la realización de nuestros sueños.

Todos tenemos sueños y metas que nos hemos propuesto. Sin embargo, de vez en cuando, sentimos que nos encontramos demasiado lejos de hacerlas realidad, y caemos en una sensación de desesperación y frustración. Es en este punto donde, aquellas personas a las que le importamos, se acercan a nosotros con palabras de aliento.

Es importante que, ya sea a través de nosotros mismos o de los demás, logremos motivarnos y animarnos a seguir adelante, sin importar cuán difícil o largo sean nuestros sueños. El paso más difícil, generalmente es el primero, y una vez que lo hemos dado, solo debemos seguir caminando, con nuestro objetivo en mente, y eventualmente lo conseguiremos.

En el camino, nos encontraremos personas que intentarán hacernos desistir de nuestro viaje, nos dirán cosas con la excusa de evitar que nos ilusionemos ciegamente, nos dirán que nunca lograremos nada. Pero la clave del éxito es no hacer caso a estos comentarios desalentadores.

Pero, así como existen frases y comentarios que buscan hacernos renunciar, también hay frases de motivación, de ánimos que sirven para renovar nuestras fuerzas y deseo. A continuación, te mostraremos algunas.

Mejores frases de crecimiento personal y de motivación

Walt Disney dijo: “Nuestros sueños pueden convertirse en realidad si los deseamos tanto como para ir tras ellos”.

Esta frase evoca nuestra convicción, la fuerza de voluntad que tengamos y lo mucho que, realmente deseemos hacer realidad nuestros sueños. Sin embargo, es importante mencionar que solo desear algo con fuerzas no lo convertirá en una realidad, para ello, hay que decidirse y actuar. No obstante, todo comienza con un deseo, así que, asegúrate de desearlo con fuerzas, y con el corazón.

Albert Einstein dijo: “Los que dicen que es imposible… que no molesten a los que lo están haciendo”.

Como hemos mencionado a comienzos del artículo, siempre existirán personas que harán comentarios con el fin de hacernos renunciar. Generalmente estas personas son las mismas que una vez tuvieron un sueño y no lucharon lo suficiente por hacerlo realidad, ahora, y en medio de su arrepentimiento y frustración, intentan que todos se sientan como ellos y no tengan éxito. Esta frase de Einstein es una petición hacia esas personas que no intentaron lo suficiente, y que mejor, no digan nada sobre los que sí luchan a diario.

Michael Jordan dijo: “He fallado una y otra vez en mi vida. Esa es la razón principal de mi éxito”.

Esta frase del ex jugador estrella de la NBA nos habla sobre la importancia de la perseverancia en la realización de los sueños. Y lo hace a través de una anécdota personal. El mundo está dividido entre dos tipos de personas: Aquellos que nacen con un talento excepcional para algo, y los que carecen del mismo. Sin embargo, estos últimos tienen una ventaja que los primeros no: la perseverancia y la constancia. Lo más importante es nunca rendirse, siempre practicar, siempre luchar, siempre avanzar, no importan los golpes de la vida, nunca hay que rendirse, eso nos llevará al éxito.

Bill Meyer dijo: “Todo pensamiento es una semilla. Si plantas semillas podridas, no cuentes con recoger manzanas deliciosas”.

Hay una filosofía que dice que, el tipo de pensamiento dominante en nuestra mente va a atraer ese resultado hacia nosotros. Es decir, si las personas son positivas, tienen pensamientos optimistas, siempre intentando ver lo bueno en todo, entonces esas personas son más propensas a ser bendecidas por parte del universo con resultados igual de positivos. Mientras que, los que piensen y actúen mal, de forma negativa, vivirán ese tipo de resultados.

Napoleón Bonaparte una vez dijo: “Imposible es una palabra que se encuentra sólo en el diccionario de los tontos”.

En primera instancia, hay sueños que parecen descabellados, y algunos cometen el error de llamarlos imposible. Sin embargo, esto no existe. Bonaparte, con su frase, quiere hacer vernos que no hay nada que no podamos hacer, siempre y cuando seamos optimistas, perseverantes y lo deseemos de corazón. Esta palabra la utilizan aquellas personas que temen arriesgarse, que temen pensar fuera de molde. Hay que atreverse a hacer todo por nuestros sueños.

El escritor Paulo Coelho dijo: “Cuántas cosas perdemos por miedo a perder”.

El miedo es una de las sensaciones y emociones más naturales y con sentido de los seres humanos, ya que puede salvarnos la vida. Sin embargo, si no regulamos su intensidad, puede volverse nuestra perdición. Existen muchas personas que temen soñar, se abstienen de intentar hacerlos realidad por miedo a que todo fracase y sufran. Es cierto que existe esta posibilidad, pero si dejamos que nos consuma, nunca lograremos hacer nada en la vida. Hay que ser fuertes y no dejar que el miedo os paralice.

Winston Churchill dijo: “El éxito es la habilidad de ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo”.

Es raro que las personas tengan éxito a la primera, ya que, normalmente, hay que pasar por muchas derrotas hasta alcanzarlo. Como mencionamos en un principio, el éxito se construye a base de persistencia, resistencia y perseverancia, es únicamente eso lo que separa a los fracasados de los que son exitosos.