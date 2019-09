Irene Junquera: Historia de la periodista y mejores fotos

Irene Junquera una periodista y presentadora española con gran trayectoria, que ha logrado marcar pauta, por su larga carrera profesional, y la naturaleza de sus programas, hoy nos da la oportunidad de conocerla más a fondo.

Esta reconocida periodista española nació en Madrid, el 14 de diciembre de 1985.

Se graduó de periodista en la Universidad Computlense, e inmediatamente inició su trayectoria profesional redactando deportes, en 2007, y un año más tarde se unió al nacimiento del programa Punto Pelota.

Posteriormente, se ha desempeñado en muchas áreas del periodismo, y en todas ha marcado tendencia gracias a su estilo, que siempre resulta único e incomparable.

Su recorrido por distintos canales televisivos y frecuencias radiales certifican la calidad periodística que esta mujer española transmite.

Se ha desempeñado en canales como Intereconomía TV, Astresmedia, Kiss Media y Mediaset España.

En los programas en los que se ha desempeñado están: Punta Pelota, El Chinguirito de Jugones, Zapeando, la mañana Kiss, Europa FM, All you need is love… o no, y Safari, a la caza de la tele.

Otros programas en los que tuvo participación fueron, Adivina Quién, por antena 3, Guasabi en Cuatro, Vamos Tarde en Europa FM, Campanadas de fin de año, en la sexta, Supervivientes: el debate, en Telecinco, Ninja Warrior en Antena 3, Los Lunes al gol, en el Gol, Amigas y conocidas en La 1 y adivina que hago esta noche en Cuatro.

La diversidad de los programas en los que está periodista participó hacen sobreentender que, no se ha limitado a un área en específico, pese a que la mayor cantidad de programas donde tuvo participación, fueron deportivos.

Por ejemplo, en Punta Pelota, donde estuvo desde 2008, hasta que en el 2013 el presidente del Grupo Intereconomía despidiera al director del programa juntamente con todo el personal del programa. En este programa en particular, Irene únicamente era la voz del espectador, ya que leía los comentarios que estos hacían a través de las redes sociales.

Por otra parte, y para mostrar su capacidad, tuvo participación en el programa All you need is love… o no, con una temática totalmente distinta a la de los programas deportivos donde venía destacando.

El apego de todos los productores hacia esta periodista era demasiado notorio, a tal punto que incluso en uno de los programas en los que colaboró, le hicieron una despedida.

Mejores fotos de Irene Junquera

Todos quienes siguen de cerca el trabajo realizado por esta periodista española, siempre están a la espera de cualquier detalle que se escape, cualquier fotografía que postee en sus redes sociales, o el más mínimo paso que dé.

Recientemente sorprendió con la publicación de una foto en bikini, dando a relucir sus atributos que se ha vuelto viral, y, sobre todo, ha ganado muchísimos comentarios en las redes sociales.

La publicación en Instagram de esta imagen recibió cualquier cantidad de reacciones, empezando porque el pie de foto fue lo que realmente impactó de la publicación, ya que o tenía relación alguna con lo que la imagen transmitía.

Fue tanta la relevancia de la publicación, que recibió más de diez mil likes, junto con más de cien comentarios.

Además, distintas páginas de internet han puesto a la disposición de todos, una gran cantidad de fotos que permiten apreciarla, con todos sus detalles.

Otro hecho que fue noticia, fue el robo de las imágenes de esta periodista en la playa, con Pablo Puyol. Inmediatamente las redes sociales revolucionaron al ver la imagen donde aparece besándose con Pablo Puyol. La imagen fue tomada en Formentera, mientras esta pareja disfrutaba de un baño de playa, quizás pensando en pasar desapercibidos.

Entre los primeros comentarios de la imagen resaltan que, entre mimos, juegos de arena y caricias, la pareja se ve que no necesitan tanto para ser felices, y que muestran una conexión real.

Otro hecho relacionado con la periodista, fue ese épico momento en el que fue descubierta al desnudo, mientras se duchaba. Aun cuando las imágenes no fueron las mejores, ni se pudo observar con total claridad lo que muchos hubiesen querido observar, si se pudo apreciar a la periodista tomando su baño, evidentemente, desnuda.

Oro escenario donde se pudieron apreciar las mejores fotos de Irene Junquera, fue ese épico momento donde fue modelo por diez minutos. Ante la propuesta de posar para lucir distintos looks, con objetivos publicitarios, la periodista deportiva no titubeó ni por un segundo, y los resultados realmente de su actuación, fueron increíbles.

Las fotos que fueron publicadas, en la que Junquera sale luciendo los looks más veraniegos que se puedan imaginar causaron un gran impacto, ya que, las poses que está usó, fueron las de realmente una profesional, demostrando de esa manera que es una mujer completa, y capaz de adaptarse sin problemas a los distintos escenarios de la vida.