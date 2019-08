El amor es eso que todos anhelamos sentir, descubrir, tener en nuestras vidas. Pasamos años leyendo sobre él en libros e historias, en películas, pero a veces, tarda en llegar.

El sentimiento de estar enamorado, frecuentemente, es definido como un estado en el cual comprendes el lado maravilloso de la vida, donde cada día te sorprende con mejores momentos, y puedes vislumbrar la luz en medio de la oscuridad.

Es un sentimiento que, una vez se apodera de ti, te cambia. Sin embargo, hay personas que lo sienten, pero no poseen la capacidad de mostrarlo en sus palabras. Por esta razón, acuden a frases que inten

Saca al romántico que hay en ti con estas lindas frases de amor

El amor es eso que todos anhelamos sentir, descubrir, tener en nuestras vidas. Pasamos años leyendo sobre él en libros e historias, en películas, pero a veces, tarda en llegar.

El sentimiento de estar enamorado, frecuentemente, es definido como un estado en el cual comprendes el lado maravilloso de la vida, donde cada día te sorprende con mejores momentos, y puedes vislumbrar la luz en medio de la oscuridad.

Es un sentimiento que, una vez se apodera de ti, te cambia. Sin embargo, hay personas que lo sienten, pero no poseen la capacidad de mostrarlo en sus palabras. Por esta razón, acuden a frases que intentan plasmar las emociones que ellos sienten.

A continuación, hemos preparado algunas de las frases más lindas y románticas.

Frases de amor

Albert Einstein dijo: “Al principio todos los pensamientos pertenecen al amor. Después todo el amor pertenece a los pensamientos”.

El proceso de enamoramiento empieza con una ilusión, donde solo podemos pensar en esa persona. Sin embargo, cuando se convierte en amor, estos maduran y pueden expresar más de nosotros mismos, así como de la persona amada, sin ningún velo.

Tácito dijo: “Ama y haz lo que quieras. Si callas, callarás con amor; si gritas, gritarás con amor; si corriges, corregirás con amor, si perdonas, perdonarás con amor”.

Cuando estamos enamorados, el amor se encuentra presente en todas nuestras acciones, pensamientos y palabras. Lo proyectamos hacia el mundo.

El escritor Paulo Coelho dijo: “…Y es que el amor no necesita ser entendido, simplemente necesita ser demostrado.”.

Esta célebre frase hace referencia a que, el amor, por más hermoso y maravilloso que sea, es también una de las cosas de las cuales sabemos menos. Sin embargo, eso no importa, lo único relevante es expresarlo, cuando lo sentimos.

Charles Baudelaire dijo: “El amor es un crimen que no puede realizarse sin cómplice”.

Esta frase hace referencia a que, amar es un acto de dos.

Oscar Wilde dijo: “Mantén el amor en tu corazón. Una vida sin él es como un jardín sin sol cuando las flores están muertas”.

Wilde, con su frase, hace referencia a lo trágica que se vuelve la vida cuando el amor está ausente. No hay propósito, no hay ánimos, no hay nada más que desolación y miseria.

Elvira Sastre dijo: “Quizá solo se trate de encontrar a quien te sigue mirando cuando tú cierras los ojos”.

A veces, por nuestra ambición y deseo, dejamos de lado aquellos pequeños detalles que hacen de la vida una maravilla. Pasamos una vida buscando a la “persona perfecta”, y no se trata de esta idea tan banal.

Max Muller dijo: “Una flor no puede florecer sin sol, y el hombre no puede vivir sin amor”.

Del mismo modo que Wilde, Max Muller retrata el vacío que se siente cuando hay una carencia de amor. Esto no se refiere al amor de otra persona, sino al amor de uno mismo para con nosotros y con lo que nos rodea.

Gabriel García Márquez dijo: “Nunca dejes de sonreír, ni siquiera cuando estés triste, porque nunca sabes quién se puede enamorar de tu sonrisa”.

La frase de García Márquez invoca a la cualidad que tienen las sonrisas de alegrar las vidas de los demás. Además, tiene la intención de hacer entender a las personas que nunca deben dejar de sonreír, sin importar si te sientes mal, ya que es posible que ilumines la vida de alguien más.

Frases de amor para enamorar

Si antes de conocerte tuviera que soñar con el amor perfecto, seguro que no hubiera soñado uno tan perfecto como el que tengo contigo.

Algunas veces, encontramos a alguien que llena de luz nuestra vida, y nos hace sentir un mar de emociones tan puras y hermosas que, de otro modo, no hubiésemos podido ni imaginar.

Si el Universo te parece inmenso, no tienes en cuenta a tu corazón, porque a su lado el Universo parece minúsculo. ¡Te quiero mucho!

Una frase que resalta la cualidad de las personas de ser solidarias, amables, atentas y serviciales.

No existen frases de amor cortas lo suficientemente bonitas ni mensajes lindos que puedan demostrar todo este amor que ahora siento por ti. ¡Te amo!

Cuando lo que sentimos es tan grande, tan bello que sentimos que ni los poemas o versos más hermosos podrían expresarlo completamente.

Lucharía contra lo imposible para que estuvieras siempre a mi lado, para que no me faltaras nunca.

Una frase que resalta el valor que nace en las personas para nunca dejar de luchar, para nunca rendirse y esforzarse siempre en hacer feliz a la persona que se ama.

Me encanta cerrar los ojos y ser capaz de sentirte conmigo aún en la distancia, es tu amor lo que lo hace posible.

El amor, en sí, es un milagro hermoso.