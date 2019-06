La tecnología al alcance de todos

Os contamos qué es hardware, el mejor lugar de la red para informarse sobre gadgets tecnológicos, de cómo la tecnología ha llegado al mundo submarino y de la importancia de las cámaras instantaneas en el mundo del arte y el ocio.

Las nuevas tecnologías han traído consigo una nueva serie de conceptos de los que muchas veces se habla sin conocer realmente cuál es su contenido. Por ejemplo, qué es hardware, un término primordial si se quiere conocer el funcionamiento de las computadoras. Como todos los términos tecnológicos, la palabra hardware proviene del inglés y hace alusión a las distintas partes físicas de los ordenadores, a todos los componentes que lo conforman que pueden ser eléctricos, electromecánicos, electrónicos o mecánicos.



Pero el concepto hardware se aplica, además de a las computadoras, a todos los dispositivos electrónicos, sólo que muchos, a nivel coloquial, no están acostumbrados a hablar del hardware de una lavadora o de un microondas.



Con la unión de el hardware básico y el software se consigue el buen funcionamiento de los aparatos, pero también existe un hardware complementario en el que se incluyen los elementos prescindibles para el funcionamiento del aparato, cómo lo puede ser el teclado para el funcionamiento de un ordenador. En este caso, el teclado forma parte de los complementos de hardware periféricos.



El avance de las nuevas tecnologías ha hecho que la robótica haya llegado a la industria del submarinismo



En este sentido, Nido Robotics es la empresa española pionera en diseño y fabricación de ROVs, la que se dedica a la fabricación de drones submarinos. Con ellos -los Rovs-, se llevan a cabo trabajos de mantenimiento e inspección del medio, de modo que trabajan para la seguridad de todos.



Los investigadores también se sirven de estos robots marinos que llevan cámaras integradas de distintas calidades, y algunos pueden alcanzar profundidades de hasta 300 metros. Para manejarlos es preciso un ordenador y un mando. Los clientes de Nido Robotics señalan que son fáciles de usar y además se trata de robótica al alcance de todos los bolsillos.



Las máquinas Polaroid nunca pasan de moda



También existen artículos con los que ni las nuevas tecnologías han podido. Uno de estos son las cámaras instantaneas que se dieron a conocer masivamente en los años 80.

El éxito de las Polaroid era que se podía tener la foto al instante, algo que hoy en día no es difícil, ya que se obtiene el resultado de la foto en el móvil nada más hacerla. Sin embargo, la magia del papel sigue siendo grande. Las cámaras instantaneas Polaroid también han sido un vehículo artístico desde que Andy Warhol las usara con tal fin en el New York de los 60 y 70, constituyendo una gran novedad.



Las máquinas Polaroid son ya míticas y pocos artistas gráficos se resisten a no tener una en su arsenal de medios, aunque en la actualidad el debate está entre polaroid snap vs polaroid snap touch 2.



Tecnología 24/7 y conoce las últimas novedades en gadgets



Tal es la cantidad de gadgets tecnológicos que se usan a diario que es imposible saber cuál es el que se aviene mejor a cada necesidad, ya se trate de móviles, altavoces o auriculares. Y para no dejar a nadie sin información, en la red destaca la página tecnología 24/7, donde abundan los análisis y comparativas de productos, porque no es lo mismo tener que comprar un móvil para un profesional que para un niño.

En esta web de referencia se puede estar al tanto de todo lo que se necesita para crear una área gaming en casa, saber cuáles son los mejores altavoces inteligentes o qué auriculares comprar para hacer deporte sin que el sonido exterior se entrometa. En un momento en que la tecnología crea continuamente nuevas necesidades, es importante tener buena información para poder escoger lo mejor para cada caso y no quedarse en recomendaciones generales que no siempre son afortunadas.