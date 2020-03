Gestos que más le gustan a las mujeres de nosotros los hombres

Cuando el amor le llega a una pareja es prácticamente inevitable el enfocarse en ciertos aspectos que nos agradan o desagradan. Para que una chica se llegue a fijar en un chico tendrá que cumplir con ciertas expectativas para lograr así, dar inicio a un vínculo sentimental que tenga la probabilidad de terminar bien. Los chicos pueden llegar a presentar ciertos gestos que a las mujeres les fascinan y que hacen que ellas puedan llegarse a fijar en él para algo más… Quizás en un futuro, llegando a formar una familia si las cosas van viento en popa.

Pero cuidado, que a una chica le agraden los gestos de un hombre no quiere decir que se encuentre en la búsqueda de su príncipe azul que le vaya a sacar de todos sus problemas, las chicas saben defenderse muy bien de sus obstáculos, pero también conocen que es lo que buscan y no buscan en una relación sentimental y por esto, en cada ocasión tienen más claro citas y menos aquellas citas que no van hacia ningún lado.

Actualmente hay una gran cantidad de personas que engañan a sus parejas con otras personas porque verdaderamente no saben qué es lo que quieren, porque le tienen un temor inexplicable al compromiso o simplemente por sus propios motivos personales. Pero ninguna persona se merece tomar el papel de víctima bajo ningún engaño. Por esto, cada vez son más frecuentes aquellas mujeres que les ponen el ojo a chicos caballerosos que conocen realmente lo que quieren y de qué manera lo quieren. Los pequeños detalles son aquellos que van a marcar la diferencia.

Una mujer no requiere de frecuentes declaraciones de amor para enamorarse de un hombre. Tampoco va a necesitar de regalos gigantescos ni un estilo de vida ostentoso. Para que una mujer llegue a fijarse en un hombre para fijar un vínculo sentimental, lo que más va a requerir es honestidad y que se le muestre un interés amoroso que sea recíproco. Las mujeres, llegan a fijarse en ciertos gestos de los hombres para «seleccionarlos» como parejas potenciales… Pero ¿estos cuáles serían?

Está interesado en aquellas personas que son importantes para ti

Tu grupo de amistades más íntimo es resaltante para ti y eso, un hombre que te quiera conquistar, debería saberlo. Un chico que se interesa sobre las personas que son importantes para ti y que además llegue a compartir conversaciones con ellas, va a ser sin duda alguna un hombre que merecerá toda tu atención. Los gestos pequeños van a hablar por él mismo y de las buenas intenciones que tenga con tus amistades, con tu familia y claramente, contigo.

Besa tu frente

No es un aspecto único de aquellos hombres que solo buscan un poco de fogosidad, aunque sepa dártela siempre que se dé la ocasión. Pero es un chico que besa tu frente, camina a tu lado, te toma de la mano y que sabe guardar sus distancias en aquellas ocasiones más oportunas. Cuando besa tu frente te estará comunicando sin el uso de las palabras que te quiere y que hará cualquier cosa por conservar tu amor.

Prepara tu comida

Un chico que se coloque un delantal siempre va a ganar. Los hombres que cocinan con mucho amor para que pareja pueda disfrutar de una excelente comida harán que suma bastantes puntos. Dicen que a los hombres se les puede conquistar desde su estómago… Pero con las mujeres también ocurre esto. Y si además de preparar un plato sabrosísimo deja un último pedazo para que lo puedas degustar, entonces sin lugar a duda, este chico estará sumando una cantidad gigantesca de puntos a su favor.

Respeta tu propio espacio

Un chico que conoce lo que quiere y que te adora, va a saber respetar ese espacio propio que tienes como persona. Va a comprender cuando quieras distanciarse un poco y sabrá estar junto a ti y brindarte todo su amor. No te va a pedir explicaciones por lo que estás haciendo o diciendo ni tampoco va a querer cambiar tu forma de ser. El te va a amar así como eres, sin ningún tipo de pretensión. El sabe que tú eres una chica única y eso te lo va a demostrar respetandote a ti y tu espacio cuando lo necesites.

Elabora sencillos detalles

No requieres un regalo muy costoso todos los días ni mucho menos en días especiales. Un hombre que tiene en mente detalles románticos pequeños siempre será un indicio de que piensa en ti durante muchos momentos de su día.

Podría llegar a regalarte flores cualquier día, chocolates, el helado de tu sabor favorito, dejarme una cartita de amor bajo la almohada… Son esos detalles pequeños los que harán que te percates de que te quiere y te aprecia.