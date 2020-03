Las cosas que más le gustan a los hombres

¿Conoces cuales son aquellos detalles en los cuales los hombres se enfocan cuando observa a una mujer? Son múltiples los atributos y cualidades que tienen las mujeres y que probablemente no explota porque no conoce que los hombres se llegan a sentir atraídos por ellos. Por esto, si eres una chica te vamos a revelar en qué nos fijamos nosotros los hombres y que es lo que más nos atrae de ustedes que probablemente no sabías.

Hacerse la difícil

Verdaderamente esto nos resulta muy atractivo, cuando una chica se da su puesto y no aparenta ser una mujer fácil, un hombre valora esto a un punto que ni se lo pueden llegar a imaginar. Nos da la sensación de que ella es una mujer distinta y que si nos cuesta tanto se debe a que en realidad merece la pena.

Imperfecciones

Es algo que nos fascina… A ciencia cierta, muchos hombres dicen que quieren estar con la chica ideal pero no es lo que en realidad pensamos, es algo más complicado. Nos atrae una mujer natural que cuente con aquellas imperfecciones que la hacen ver única, perfecta y muy guapa. Así que lo mejor que podrías hacer como mujer para atraer a un hombre es apreciarte a ti misma tal cual y como eres, eso nos va a atraer como no tienes idea.

Sonríe

Observar a una mujer que te atrae y que ella te devuelva una sonrisa es algo que no podemos describir. Las sonrisas son algo que nos puede llegar a atraer mucho más que el cuerpo. Aunque entre nosotros mismos no conversemos sobre las sonrisas de las chicas, en nuestro ser interior es algo que nos fascina, una sonrisa natural es toda un arma de atracción muy eficaz que podrá conseguir pte al hombre que quieras.

Las sorpresas

Si existe algo que nos atraiga de una chica es lo impredecible que pueda llegar a ser. Si quieres sumar algunos puntos extra, se lo más espontánea que puedas. Las mujeres predecibles resultan aburridas y tristemente luego nos vence la monotonía. Sabemos que eres una chica única y lo mejor que podría hacer es eso mismo y demostrarlo.

Hablar con honestidad

La verdad en ocasiones puede llegar a doler, pero resulta más doloroso el intuir o tener el conocimiento de que una persona está mintiéndote. La impotencia que se llega a sentir al conocer la verdad sobre algún engaño es realmente estresante. Si dices mentiras y en algún momento llegamos a saberlo, luego nos va a costar creerte mucho más, sin importar que sea cierto o no.

La iniciativa

Si algo nos llega a aburrir son aquellas chicas que no disponen de iniciativa, que simplemente responden a aquellas frases de «lo que tu digas» o «como tú quieras»… Las chicas con decisión se nos llegan a ver como más divertidas y mucho más atractivas. Una mujer no debería estar de acuerdo con nosotros todo el tiempo, los hombres llegamos a equivocarnos igual o más que ustedes.

Ese juego de tira y encoje

Se nos es atractiva una mujer que a veces nos haga caso y en otras ocasiones no. Cuando no comprendemos algo, llegamos a mostrarnos más interesados para poder entenderlo. Nos fascina una mujer que sepa seguir el juego de la seducción, y una de las reglas más básicas de este juego es a veces prestar mucha menos atención de la que te gustaría prestar para así producir una especie de obsesión. Tampoco es que vas a llegar al extremo, porque puedes hacer que el chico ya no quiera conquistarte.

Ser capaz de llevar las conversaciones

Aunque a nosotros los hombres se nos llegue a atribuir de manera injusta los autos y los deportes como los únicas temas de los que hablamos, ciertamente existen otras cosas en nuestras mentes y nos agrada estar al lado de una chica inteligente que conozca que responder a cada ocasión. Una chica que nos pueda dejar sin palabra de la impresión que nos da y sea capaz de captar toda nuestra atención.

Ser divertida

Esto es algo que nos parece muy atractivo a los hombres. Una chica que nos sepa hacer reír nos puede llegar a cautivar mucho, queriendo salir con ella incluso y llegar al punto de verla hasta como algo más en un futuro.

La confianza

Algo que nos lleva en retroceso es el observar a una mujer con mucha desconfianza o sumamente posesiva. Con estos comportamientos se acaba de potenciar justamente aquello por lo cual te quejas. Al encontrar una persona así, si es la primera ocasión se puede tolerar durante un tiempo, pero con el pasar de los años nos ponemos más exigentes y no llegamos a aguantar tales comportamientos. Por esto, si estamos con una mujer que se comporta de tal manera vamos a estar en búsqueda de opciones que nos puedan llenar más.

Ahora ya conoces lo que verdaderamente valoramos nosotros los hombres y que usualmente no decimos, aprovecha estos tips ahora.