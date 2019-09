Un hombre asesinado durante un viaje de golf en Benidorm

Un popular escocés ha sido atropellado y asesinado por un coche durante una noche en Benidorm.

La isla escocesa de Islay está de luto por la muerte de Stuart MacNeill, de 42 años, según su familia.

Stuart estaba en un viaje de golf con un grupo de amigos cuando fue atropellado por un coche en el complejo español el viernes por la noche.

El trabajador de Scottish Power, que era conocido por todos en la isla, estaba con un grupo de amigos cercanos en el viaje anual, que fue creado en memoria del padre de un amigo cercano.

Había estado en un club con el grupo pero decidió irse a casa temprano cuando ocurrió el incidente, informa The Daily Record.

Un miembro de la familia, que no quería ser nombrado, dijo: «Stuart era un personaje real y no tenía un hueso malo en su cuerpo. No hay nadie en Islay que no lo conozca y todo el lugar está de luto.

«Stuart era un personaje tan generoso y tenía un gran sentido del humor.

«La gente está en un estado de incredulidad de que se haya ido tan repentinamente.»

Ayer se iba a realizar una autopsia en España y su familia estaba trabajando en cómo y cuándo el cuerpo de Stuart podría ser devuelto a casa para su funeral.