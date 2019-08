«Perdona, ¿tienes fuego?» Golpean a dos chicos de Parioli en Alicante.

La única falta: pedirle un encendedor para un cigarrillo. Esta fue la mecha que encendió la violencia de la manada: 5 contra dos romanos de 19 años, de vacaciones en Alicante. Uno de ellos se escapó. El otro, que intervino para defenderlo, tenía 15 puntos en la nuca y tres hemorragias cerebrales. La fiesta de la madurez se convirtió en una pesadilla. Quien ha tenido el peor es Francesco Piras, 19 años, romano de Parioli. Su madre, la abogada Marta Baroni, prefiere pensar que, a pesar de todo, le ha ido bien: «Alguien le ha protegido», dice desde Alicante, donde el 6 de agosto se apresuró a llegar a él, sabiendo sólo que «iba en serio». He aquí la historia de la mujer: «Se había ido con seis amigos romanos la semana anterior. Se suponía que sería su última noche en Alicante: la tarde del día 6 volverían.

Pero esa misma noche, en la céntrica Rambla, ocurre lo impensable. «Mi hijo me dijo que estaba en el centro con uno de sus amigos, los otros se habían retirado antes. De camino a casa, le pidieron a 5 chicos que encendieran la luz. No lo tenían. Cuando se dio la vuelta, el amigo fue golpeado en la espalda, en la cabeza. Intervino para defenderlo y fue pateado y golpeado. «Recuerda sus gritos y los de su amigo mientras recibían una paliza -añade- y luego nada más: mi hijo se golpeó la cabeza contra una pared y perdió el conocimiento». Pero los cinco atacantes continuaron golpeándolo incluso cuando estaba inconsciente en el suelo. El amigo detuvo a un grupo de italianos. Dos de ellos son enfermeras y ayudaron a Francesco mientras los atacantes huían. Cuando el niño volvió a abrir los ojos, vio a la policía y a la ambulancia que lo llevaba al hospital.

Primero fue admitido en traumatología, luego seis días en cuidados intensivos. «El hecho de que estuviera consciente nos dio esperanza de inmediato -explica su madre-, pero luego empezó a tener náuseas y dolores de cabeza. El TAC detectó tres hemorragias cerebrales, así que fue trasladado a cuidados intensivos. Pero hoy (ayer, ed.) debería ser transferido a Neurocirugía. La operación es el último recurso: en los próximos días estará claro si el sangrado será reabsorbido sin operación. «Prefiero pensar que fue bien. El amigo de Francesco está en shock, pero no está herido, mi hijo tiene 15 puntos en la nuca, pero… puede que ya no esté aquí». La policía sigue la pista de los atacantes: ni Francesco ni su amigo entendieron el idioma que hablaban. «Con mala suerte tuvimos suerte: contamos con el apoyo del Consulado, encontramos una excelente atención médica y la colaboración de los investigadores. No nos sentíamos solos y, en una situación así, realmente significa mucho».