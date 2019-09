Campañas de prevención, la mejor manera de proteger a tus hijos

La prevención es la mejor forma de evitar que sucedan accidentes mortales y gracias a campañas dedicadas a concientizar e informar a las personas, es posible conseguir que el número de estos eventos se reduzca, siendo uno de los más preocupantes el ahogamiento de niños, los cuales han ido en aumento durante los últimos años.

La importante de la seguridad de nuestros hijos

La seguridad Infantil en cuanto al ahogamiento es un tema que debe preocupar a los padres en la actualidad, dado que solo bastan segundos para que este mortal accidente ocurra.

En el territorio español las muertes por ahogamientos accidentales ocupan el segundo puesto, cifras que en estos últimos tiempos han aumentado y es posible que superen las de accidentes de tráfico.

Los ahogamientos infantiles son la causa primordial de muerte en los niños, estas estadísticas muestran que los más vulnerables se encuentran entre 1 a 5 años de edad y el lugar donde más ocurren estos accidentes son las piscinas privadas.

Por lo tanto, se puede decir que todos los accidentes de ahogamiento en niños se pueden evitar. No obstante las víctimas siguen sumando por cada año que pasa, por lo que las campañas de prevención son una forma directa de atacar este problema.

Una campaña preventiva para salvar vidas

La campaña OjOPequeAlAgua, comenzó en mayo y finaliza el 8 de septiembre. En este verano, se hizo una campaña preventiva que se popularizó por las redes sociales, donde interactuaron con los usuarios, pidiéndoles fotos con su gesto representativo (👌), obteniendo más de 6 millones de impactos.

Esto lo consiguieron gracias a la a la difusión de grandes cuentas como Policía Nacional, Protecciones Civiles de muchos ayuntamientos, la UME, la Armada, pediatras de referencia, Cruz Roja, DIA, Grupo IBE, SEGURBABY.COM, la Asociación Nacional de Seguridad Infantil y televisiones como Antena 3.

¿Qué consejos ofrecen estas campañas?

Piscinas

Vigilarlos constantemente, con la regla 10/20, ir a echar un vistazo cada 10 segundos y que estemos a un alcance de ellos de 20 segundos. Además, colocar cercas en los alrededores de la piscina para que no puedan acceder a ella si no estamos presentes.

De igual forma y si tienen flotadores, esto no quiere decir que no necesiten de vigilancia. Por otro lado, las piscinas inflables pueden también representar un peligro para los niños, por lo que se deben poner boca abajo cuando no estén en uso.

También deben mantenerse alejados de los desagües o depuradoras, ya que el traje de baño puede quedarse enganchado y provocar que el niño no pueda subir a la superficie. Tampoco deben entrar al agua después de comer, ya que esto producirá un corte de digestión.

Es importante contar con dispositivos de rescate ante una emergencia, como una pértiga o un salvavidas. Y si la piscina es comunitaria, debe contar con la presencia de un socorrista. Por último, es importante que los niños aprendan a nadar con seguridad.

Playas

Igual al apartado anterior, lo primordial es nunca quitarles la vista de encima, ya que ellos pueden distraerse con seguridad y ser llevados por una ola al mar. Ve a playas que posean servicios de socorrismo, además de seguir las indicaciones y los límites establecidos en la playa.

No permitas que entren en el agua si todavía no saben flotar y nadar correctamente. No permitas que realice ningún tipo de salto peligroso, ya que son frecuentes las lesiones medulares y las contusiones por hacer esto.

Además, al bañarte con él debes considerar que tu capacidad de nadar disminuye al no estar solo, incluso los socorristas están atentos a los padres de los niños, dado que estos se encuentran en la lista de personas con riesgo de ahogarse.

El nacimiento de esta campaña

Una campaña que inició con el apoyo de la Asociación Nacional de Seguridad infantil, el Grupo IBE, una empresa dedicada al socorrismo y las cuales tomaron las cifras de mortalidad y las historias de todos los familiares que perdieron un niño por ahogamiento e iniciaron esta campaña de prevención.

Su finalidad es la de llegar al núcleo de la familia por medio de consejos prácticos y explicativos, haciendo también que los distintos medios de comunicación no solo informaran de estos trágicos accidentes, sino también que difundieran estos mensajes de la campaña preventiva.

Por medio de un lenguaje sencillo y sin recurrir a imágenes fuertes, lograron atraer la atención de entidades y personas comunes para tomaron en cuenta todo lo necesario para participar en la prevención de estos ahogamientos.

El cuidado de nuestros hijos, en piscinas y playas, corre por nuestra responsabilidad, siendo nosotros los principales preocupados en poner en práctica todos estos consejos para evitar sufrir una tragedia de estas.