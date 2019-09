Benidorm se convierte en una de las primeras ciudades en sacar una normativa para los patinetes eléctricos

En la medida en la que la población crece es normal que se inserten nuevos sistemas de transporte en las ciudades. El uso del patinete eléctrico ha sido un gran fenómeno que ha aparecido en las calles españolas, y otras ciudades de Europa, como un recurso rápido y cómodo para movilizarse. Para los usuarios de patinetes eléctricos es imprescindible conocer las normativas que la ciudad de Benidorm ha emitido para garantizar que este medio de transporte personal sea seguro para todos los ciudadanos.

Nueva normativa para patinetes electricos en Benidorm

En vista de que el uso de patinetes eléctricos ha aumentado considerablemente en los últimos meses, sustituyendo a las bicicletas como medio de transporte, la ciudad de Benidorm ha emitido una nueva normativa que regula su tránsito por la ciudad. La razón principal es asegurar que todos los transeúntes, desde el que va en patinete hasta el peatón común, puedan movilizarse de forma segura, sin que los patinetes se conviertan en riesgo.

La nueva ordenanza, que ya entró en vigor, señala que los conductores de patinetes eléctricos deberán circular con casco, estar en posesión de un seguro de responsabilidad civil, y no podrán transitar por las calles peatonales ni las aceras. El tránsito será permitido por las ciclovías situadas en las calzadas y por algunas calles, siempre y cuando se respeten las velocidades máximas de las mismas. La finalidad es evitar los accidentes que han venido ocurriendo por no existir reglas ni limitaciones del uso de este nuevo medio de transporte.

Si posees un patinete eléctrico y vives en Benidorm, es necesario contactar a un comparador seguros patinete eléctrico y buscar asesoría sobre los planes de aseguración que poseen. La ley exige el seguro de responsabilidad civil, pero también se puede incluir dentro del plan de seguro otros sectores como: robo, protección jurídica, daños en el patinete o escoger un plan a todo riesgo.

Benidorm es una de las primeras ciudades en crear una ordenanza municipal para regular a los vehículos de movilidad personal. Este hecho manifiesta una gran preocupación por mantener la calidad de vida y la seguridad de cada uno de sus ciudadanos. Esta iniciativa es una muestra de ciudadanía consciente y ejemplar que respeta la libre circulación de todas las personas. Es importante estar informado y cumplir con esta nueva normativa, ya que la sanciones pueden ir desde los 80€ hasta los 500€ dependiendo del tipo de infracción.

Beneficios de los patinetes eléctricos

La normativa no es un aspecto negativo. Si eres un nuevo usuario de los patinetes eléctricos o están pensando en comprar uno, no hay razón para desmotivarse. Al contrario, esta ordenanza ahora permite que puedas circular con mayor seguridad, y que en casos de accidentes estés lo más protegido que sea posible.

Existen diversos tipos de patinetes y los precios pueden ir desde los 100€ hasta cerca de los 1000€, todo dependerá del nivel de sofisticación de cada diseño, tales como el motor, la cantidad de velocidades, si tienen asientos plegables, etc. Lo importante es que al momento de tomar la decisión de adquirir alguno de estos aparatos, elijas una marca confiable y de buena calidad.

Es importante recordar siempre, que se trata de un vehículo por el cual se va a transitar por el medio de la calle, junto con coches y motos. Por tanto, estar seguro de adquirir una marca confiable es de vital importancia.

La normativa no prohíbe a los patinetes eléctricos transitar por parques, sólo establece que el tránsito en estos lugares, debe hacerse a una velocidad de peatón. Es decir, el patinete no sólo tiene que usarse para ir de la casa al trabajo, también puede ser usado para dar un paseo en el parque más cercano. Pero no olvides que los menores de 16 años deberán estar acompañados por un adulto para circular por la ciudad, y cumplir con todos los estatutos de la ordenanza.