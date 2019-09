Las putas en Benidorm crean problemas entre el turismo familiar

La prostitución en la que se vive hoy por hoy, es considerada por muchos como el factor más negativo que se puede hacer presente en una sociedad, ya que, por una parte, es un mal ejemplo para las generaciones futuras, y por otra, ha generado múltiples problemas familiares, ya sea por celos, o hasta infidelidad.

La prostitución, acto de recibir dinero a cambio de sexo, es un fenómeno que crece a pasos agigantados en el mundo entero, por lo que Benidorm, no ha escapado de esta corriente. Por muchas mujeres españolas, es considerado como el acto de mayor deshonra contra su género, y repudian por completo este acto.

Por otra parte, algunos hombres consideran que, las mujeres deben valorarse, quererse, y sobre todo respetar su cuerpo, por lo que no debe exponerse al escarnio público, al presentarse abiertamente como trabajadora sexual.

Prostitución en Benidorm

Empecemos por entender que la prostitución tiene lugar, una vez la conciencia se cauteriza. Es decir, cuando la mujer deja de sentir pena, dolor, e incluso, el respeto por ella misma, al punto de que adopta la prostitución como el mecanismo para ganarse la vida, y aparentemente, este es el único medio por el que logra sustentarse.

Una mujer que practica la prostitución, consigue realmente difícil abandonar esas prácticas, ya que su mente la obliga a creer que, si lo hace, no tendrá otra forma de ganarse la vida. Además, cuando ya la conciencia está cauterizada, es difícil que haya vuelta atrás.

En una entrevista a una mujer brasilera que practicó la prostitución durante 12 años, esta aclara que lo más difícil fue dar el primer paso, llegar al lugar donde debía recibir a los clientes, pero que una vez recibió el primero, no hubo forma de que retrocediera.

Igualmente, las prostitutas de Benidorm afirman que este mundo, se vuelve adictivo, competitivo y sobre todo, da muchos problemas. Una vez que se está dentro, resulta como una mafia, que se fortalece, se crean alianzas, competencias entre bandas, y es realmente difícil poder desprenderse de este mundo.

En Benidorm, muchos son los lugares, plazas o avenidas donde se encuentran a estas mujeres, definidas por los habitantes, como las putas, o las mujeres de la vida fácil. Mujeres que reflejan ampliamente la falta de crianza, de afecto, y un desapego muy grande por lo que es su amor propio y su autoestima.

Incluso en la web, han posteado videos que dejan a entrever el alto nivel de prostitución que denota en España.

Problemas que generan las putas para el turismo familiar en Benidorm

Los turistas que deciden visitar Benidorm afirman que, la alta cantidad de prostitutas, que se hacen visibles, genera un punto en contra para el turismo de la ciudad. Otros turistas afirman que, es una raya negativa para la ciudad, por lo que piden que se tomen las acciones necesarias para disminuir este fenómeno de las calles.

Sobre todo, las mujeres, afirman que es un muy mal ejemplo, y que no quisieran imaginar qué explicación tendrían que inventar si sus hijos llegarán a preguntar acerca de esas mujeres. Otras manifiestan su descontento, ya que manifiestan que lo que desean es pasar momentos de tranquilidad con sus familias, y no ir a perder a sus esposos.

Algunos hombres realmente se han reservado el derecho de opinar al respecto, pero si se ha quedado claramente evidenciado que la mayoría no tiene problema con esto, ya que realmente, se consideran la población beneficiada con la presencia de estas. Aunque si alguno ha manifestado descontento, ya que da mal ejemplo para las niñas.

Muchos han pedido que las autoridades de la zona tomen parte en el asunto y se avoquen a la solución de este fenómeno, ya que realmente es un hecho vergonzoso tener que toparse a diario en la visita a Benidorm con esa cantidad de putas, que aparte de dar mal aspecto, afean la ciudad, generan problemas turísticos.

Algunos en particular, simplemente se rehúsan de opinar, ya que consideran que son seres humanos que, por distintas circunstancias de la vida, las que hayan sido, terminaron en la calle.

La próxima vez que veas una puta en las calles de Benidorm…

Recuerda que ella, es una reina, que por algún motivo perdió su corona. Por algún motivo, olvidó quién era. Por el motivo que fuera, desvió su rumbo.

Recuerda que es un ser humano lleno de virtudes, llena muchas veces de sueños frustrados, de ilusiones rotas, llena de muchas cosas buenas que no muestran a nadie.

Piensa en cuántas veces al día son despreciadas por su condición. Piensa en cómo exponen su vida día tras día, al ejercer esa labor tan riesgosa.

Analiza en tu mente el motivo que la pudo haber llevado a estar en esa condición. No mires su físico, busca la belleza interna que todas ellas poseen.

No la juzgues, no la señales. Si tus hijos te preguntan, aclararles con firmeza que son mujeres llenas de sueños, metas e ilusiones, a las cuales la vida no ha tratado de la mejor manera.

Diles que no son menos, ni valen menos, ni se les debe mirar por encima del hombro. Edúcalos para que las traten con respeto. Cría a tus hijos para que no tengas prejuicios.

Piensa por un momento que nadie quisiera enfrentarse día a día al escarnio público, a la burla, o a la discriminación. Indaga sobre el motivo que la llevó a estar en esa condición, y una vez allí, entenderás lo dura que pudo haber sido la vida de esa mujer.

La próxima vez que veas a una de estas mujeres en las calles de Benidorm, saluda, da los buenos días, sé amable, sé cortés, recuerda que ella jamás recibe amor, jamás recibe afecto, y así, estarás colaborando con la regeneración de una vida.