¿Cómo puede el marketing digital ayudar a las empresas a lograr sus objetivos?

Actualmente, no basta con tener un sitio web en internet para darse a conocer. Como empresas, destacar es sinónimo de invertir en marketing digital, de digitalizar procesos y de preocuparse por crear comunidades alrededor de la marca.

No siempre es fácil, pero puede llegar a serlo mucho más complejo cuando no se tiene noción de la importancia de invertir en marketing digital, o cuando directamente no se tienen ciertos conocimientos al respecto. Por eso, es imprescindible comenzar por los cimientos.

¿Por qué es necesario?

En internet, para que los usuarios terminen encontrando los servicios, productos o a la propia empresa, hacen uso de las keywords o palabras clave. Al respecto de qué son las palabras claves la agencia Im Search Engine tiene una investigación muy completa.

Pero, de forma resumida, las palabras clave son todas aquellas palabras o frases que los usuarios utilizan para buscar en internet, sean productos, servicios, información, y ya sea en buscadores como Google o en redes sociales directamente, aunque en estos últimos casos sea más común el uso de etiquetas.

Lo cierto es que el marketing digital es la mejor manera de hacer que los usuarios encuentren a la empresa cuando busquen servicios, productos, marcas o negocios similares, ya que gracias a estrategias como el SEO o como el PPC, se estudian las keywords más asociadas al negocio y se optimizan los sitios webs para ser encontrados por los usuarios.

Esta sencilla estrategia, que es la base de muchas otras, puede representar una ganancia de potenciales clientes de decenas porcentuales con respecto al estado actual de un sitio web.

Aliados estratégicos

Como se decía antes, el posicionamiento SEO es la base de muchas estrategias de marketing digital, pero desde luego no es la única. Muchas veces, se requiere de muchas estrategias, de una estrategia global que gobierne acciones muy concretas, y es allí donde la figura de las agencias de marketing salen a relucir.

Appsia, por ejemplo, es una agencia seo Malaga que destaca por estrategias de marketing digital integral o de 360 grados, donde tienen capacidad de hacer frente a la mayoría de las estrategias, por todos los canales disponibles en la actualidad, y siguiendo una estrategia global que lleve a ganar autoridad, a incrementar las ventas y a superar a la competencia tanto en aparición al momento de buscar palabras clave, como al momento de posicionarse en la mente del consumidor.

Además de eso, son aliados estratégicos porque trabajan con el Kit Digital, la iniciativa gubernamental que busca que las empresas puedan digitalizarse y competir mejor en el panorama nacional, europeo y hasta mundial, gracias a las virtudes que el marketing digital ofrece. Por eso, para aquellas empresas que estén iniciando, podría salir a coste cero invertir en una de las fórmulas mejor documentadas para lograr el éxito en internet.

¿En qué sentido el marketing digital ayuda a las empresas?

Casos hay muchísimos, y basta ejemplificar algunos para dar muestra de que el marketing digital puede ser un abanico de posibilidades para todo tipo de empresas.

Optimizar captación de leads y canales de venta: es posible multiplicar la facturación gracias al marketing digital gracias a la optimización de los canales de venta, sea una tienda online o un perfil profesional en Instagram. Pero también, gracias a la creación de mejores embudos de captación de leads o potenciales clientes.

Notoriedad y posicionamiento de marca: para destacar, primero es necesario ser conocido, hacerse confiable a ojos del cliente y posicionarse por encima de los competidores directos. El marketing digital, sobre todo en estrategias de marketing de contenido, de publicidad en redes sociales y hasta en campañas de SEO, permite precisamente eso, darse a conocer y transmitir una imagen confiable.

Retorno de inversión: en el marketing digital hay decenas de técnicas. El email marketing, el marketing de contenidos, los embudos de venta, la captación de leads, el marketing de redes sociales, la publicidad digital, el SEO, entre otros. Todas las estrategias de marketing digital demuestran tener niveles de ROI muy por encima de todo lo conocido antes, por lo que invertir en este sector puede potenciar la rentabilidad de las empresas.