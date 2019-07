Aire acondicionado portátil sin tubo. Las mejores opciones del mercado

Para aquellas personas que les gusta ser prácticas y no andan complicandose la vida buscando soluciones al problema del calor en verano, que acarrean pérdida de tiempo y dinero, la mejor alternativa es adquirir un aire acondicionado portátil sin tubo; la tecnología siempre va un paso adelante de nuestras necesidades y, este artefacto, es una gran muestra de ello.

Cuando se acerca el verano empiezan los lamentos relacionados con los padecimientos que originan las altas temperaturas y, la mayoría, tienen la posibilidad de evitarse todo esto y, por razones diversas, se niegan a la posibilidad de pasar esta calurosa época del año en un ambiente fresco y agradable.

Comprar un aire portátil puede ser de gran ayuda para ti, porque puede cumplir las mismas funciones que un equipo modelo Split puede realizar; pero si lo compras sin tubo, es una opción realmente excelente y económica. Lo importante es que te vas a refrescar en cualquier lugar de la casa y a cualquier hora, sin que eso genera grandes costos en tu pago de luz mensual y consiguiendo ofertas únicas por tiempo limitado, en las que puedes conseguir precios imperdibles de hasta 190 EUR, ¡toda una ganga!

¿Por qué optar por un aire portátil sin tubo?

Este tipo de aparato te ofrece varios motivos para querer tenerlo. El primero, es que lo puedes ubicar en cualquier habitación de tu casa o apartamento, independientemente de que esta tenga ventana; estando dentro de la habitación que desees refrescar, también lo puedes colocar donde se te antoje, porque su sistema de funcionamiento contempla un depósito de agua interno, para que se almacene una vez es condensada. Pero también existen otros, con diferente tecnología que tienen la capacidad de eliminar el agua automáticamente.

Lo que hace especial este modelo, es que no genera la incomodidad de tener que limitarse a estar ubicado únicamente al lado de la ventana, donde a lo mejor no es el sitio más idóneo para que pueda refrescar bien todo el recinto.

Pero hay algunas características que necesariamente deben ser tomadas en cuenta, para que el equipo que vas a adquirir sea realmente más de lo que estás buscando. Nos referimos a la potencia, al diseño y las funciones adicionales que trae consigo.

Como todo artefacto electrodoméstico, tiene sus ventajas y algunas desventajas, que no son tan significativas porque forman parte de la misma mecánica del equipo, por ejemplo, el ruido.

Hay situaciones personales que motivan aún más, para querer comprar un aire portátil sin tubo y es, que si eres una persona que se muda frecuentemente de habitación, puedes llevarlo siempre contigo. Igualmente, también puedes llevarlo a tu lugar de trabajo su están las condiciones adecuadas para que tenga allí, un buen funcionamiento, por ejemplo, que se aun espacio reducido.

Aunque no son tan silenciosos, el ruido que emiten es muy inferior a los otros modelos portátiles, porque técnicamente, no contemplan la misma mecánica que un aire acondicionado convencional e incluso, los que sí tienen tubos; el deber ser es llamarles climatizadores. Esto se debe a que su mecanismo de funcionamiento no expulsa hacia un ambiente exterior el aire caliente, ni tampoco enfría el aire a través de un compresor

¿Qué aspectos técnicos debes considerar al comprar un aire portátil sin tubo?

Lo primero es la potencia, es decir, la cantidad de frigorías que tiene el aparato debe ser acorde con el espacio que se desea refrescar; si es una habitación bastante amplia y el climatizador es de muy baja potencia, no tendrá la capacidad suficiente para refrescar todo el espacio. Por eso, asegúrate de preguntar y asesorarte bien con el vendedor sobre la relación espacio-potencia, para que no vayas a malgastar tu dinero.

El ahorro energético también es un elemento que debes considerar, eligiendo aquellos de Nivel A, que te dan una capacidad de ahorro hasta del 60%

Cualquier modelo de aire portátil sin tubo, es más ruidoso que un Split convencional, pero hay unos más escandalosos que otros. No compres un aparato de aire portátil sin estar consciente de qué es lo que estás llevando, no vaya a ser que cuando llegue la hora de encenderlo y te dispongas a descansar te encuentres con esa sorpresa y luego digas, “yo no sabía”.

Cuando preguntes por los precios, asegúrate de que estés pagando el precio justo por lo que estás llevando. Evalúa y trata de comparar las características del equipo, las funciones y las capacidades que tiene.

Tres excelentes opciones de aires acondicionados portátiles sin tubos

Climatizador portátil OIimpia Splendid

En dos palabras lo podemos describir moderno y con clase. Cuenta con cuatro velocidades para que lo adaptes a tu conveniencia y un ventilador automático.

Su avanzada tecnología y diseño lo posiciona como uno de los modelos menos ruidosos y de bastante potencia para enfriar, ideal para espacios cerrados de hasta 10 metros cuadrados.

Los canales de salida de aire frío son bastantes amplios, por lo que el flujo de aire es mayor.

Climatizador digital Pingüino – A/A sin tubo

Sus funciones van más allá que el de un climatizador común, ya que realiza 5 tareas que le dan un sitial de honor en el ranking de los mejores del mercado, ya que es muy útil tanto para invierno como verano:

– Es excelente ahorrando energía

– Vaporiza el agua de la condensación

– Se puede graduar en tres velocidades

– Tiene un filtro purificador de aire que ayuda a eliminar las bacterias del ambiente

– Usa también un ventilador, al igual que sirve para calefacción

Acondicionador Frio-Calor multifunción 5 en 1

Es un modelo sumamente económico y cumple por completo la demanda de refrescar el ambiente.

Puede ser controlado a distancia, ya que también funciona con control remoto. Lo puedes instalar en cualquier habitación pequeña, porque su diseño es muy sencillo.

Tiene cinco funciones fundamentales propias de un climatizador: enfría el ambiente, puede ser usado como calefactor, cuenta con tres velocidades para que lo puedas grabar, es humidificador, aromatizador e ionizador.