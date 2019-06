5 Razones por las que la Manteca de Karité es uno de los mejores mngredientes de belleza para usar

No es necesario ser un adicto al cuidado de la piel para familiarizarse con la manteca de karité. Ya sea que haya estado en la reserva de belleza de tu mamá o que la hayas visto anunciada en innumerables botellas de productos, no es un secreto que la manteca de karité es un ingrediente básico de belleza. Lo que puede no ser tan obvio, sin embargo, es por qué.

Extraída de las nueces que crecen en el árbol de karité africano – también conocido como el «árbol de la vida» – la manteca de karité es tanto natural como vegana. Su consistencia emoliente la convirtió en un ingrediente de uso múltiple en las rutinas de las mujeres ghanesas durante generaciones, hasta que se abrió camino en la esfera de la belleza. Adelante, estamos explicando cinco razones por las que pertenece a la rutina de belleza de todos, incluyendo la tuya.