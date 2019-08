5 Consejos para las mujeres con la piel seca

«¡Tener la piel seca es genial!» …dijo nadie nunca. Desde una piel ligeramente escamosa hasta una comezón constante e incómoda, ninguna forma de piel seca es divertida de tratar, pero eso no significa que no pueda encontrar un poco de alivio. El secreto está en hacer algunos pequeños ajustes en tu casa, en tu vestuario y en tu rutina de belleza. Adelante, estamos revelando cinco hábitos y opciones de estilo de vida de las mujeres que tienen su piel seca bajo control.

1 – La ropa es un medio de autoexpresión; todos estamos a favor de usar lo que quieras y comprar lo que te guste. Pero si usted lucha con la piel seca, es posible que desee pensar dos veces antes de añadir cada artículo a su carrito. Las telas ásperas, que pican o sintéticas -por ejemplo, acrílicas o de poliéster- no sólo pueden irritar la piel, sino también impedir que respire. En su lugar, opte por ropa hecha de tejidos de fibra natural, como 100 por ciento algodón o seda. Es tan simple como mirar la etiqueta.

2 – Cualquier persona obsesionada con el cuidado de la piel le dirá que los ingredientes lo son todo. Y si usted está a la caza de uno que ayude a su piel seca a luchar – desde el enrojecimiento hasta la picazón y más allá – la manteca de karité es altamente recomendada. Atesorado durante mucho tiempo por las mujeres de Ghana como un protector contra el viento seco, este ingrediente de origen sostenible tiene una lista de beneficios para la lavandería. No sólo hidrata, nutre intensamente y suaviza la piel, sino que también la calma. Hoy en día, se puede encontrar en lugares como The Body Shop en todo, desde la emblemática manteca corporal hasta la más vendida manteca para labios y su nueva gama de productos para el cuidado del cabello.

3 – En los días en los que se quiere desestresar o se siente frío hasta los huesos debido al clima exterior, pocas cosas se sienten mejor que darse una ducha larga y caliente. ¿Y un baño de burbujas? Básicamente, el paraíso del autocuidado. El único problema es que la exposición constante de la piel a esas altas temperaturas -por no mencionar los largos períodos de tiempo- puede resecarla severamente. El agua caliente absorbe toda la humedad de la piel. Le sugerimos que opte por ducharse de cinco a diez minutos en agua tibia o tibia tan a menudo como sea posible.

4 – Olvídate de acurrucarte junto al fuego; si tienes la piel seca, considera la posibilidad de acurrucarte al lado de tu humidificador. Las temperaturas frías drenan toda la humedad del aire, lo que puede irritar y resecar la piel. Un humidificador reemplaza esa humedad dondequiera que usted decida instalarlo: en su casa, en su oficina y más allá. Además de curar su piel, también puede limpiar su nariz y garganta, ayudándole a respirar mejor. Ganar-ganar.

5 – Cuando se trata de mantenerse abrigado en temperaturas frías, añadir un par de guantes a su equipo parece ser la opción obvia. Pero en realidad, te sorprendería saber cuánta gente los olvida. Tal vez han perdido incontables parejas a lo largo de los años y no quieren volver a reemplazarlas, o tal vez no pueden arriesgarse a arruinar un traje asesino. Sin embargo, cuando tienes la piel seca, no hay excusa que valga la pena tener las manos agrietadas, ásperas y, a menudo, dolorosas. Hazles un favor y ponte un par de guantes si planeas estar afuera en el frío.