A través de la puerta trasera, también puede utilizar WhatsApp en la tableta y utilizar el servicio Messenger con más espacio y un teclado más cómodo. Le mostraremos cómo instalar WhatsApp en la tableta en Android e iOS o llame a WhatsApp Web.

El smartphone es la sede oficial de WhatsApp. Esto se debe a que cada cuenta de usuario de WhatsApp está vinculada a un número de teléfono móvil. Sin embargo, existen varias formas de utilizar WhatsApp en el tablet. Te los presentaremos y te mostraremos los pros y los contras.

No se puede: MultiSIM

En algunas tarifas de telefonía móvil, puede obtener varias tarjetas SIM por el mismo número. Es posible que piense que WhatsApps enviado al número de teléfono aparecerá en todos los dispositivos equipados con estas tarjetas, pero eso no funciona. Cuando instala WhatsApp en un smartphone, el número de teléfono se comprueba automáticamente la primera vez que lo inicia. La cuenta de usuario de WhatsApp está vinculada al dispositivo en el que está realizando esta verificación. Si inicia WhatsApp en otro dispositivo, también podrá desbloquearlo. Sin embargo, la activación del primer dispositivo caduca.

Teóricamente, la activación almacenada en el primer dispositivo móvil se puede transferir al segundo dispositivo copiando los archivos de configuración de WhatsApp. Esto funciona al menos en dispositivos Android enraizados. Sin embargo, el procedimiento es complicado y la activación lograda de esta manera no es muy robusta. Además, la comunicación no es sincrónica, es decir, sólo recibes notificaciones de mensajes entrantes en el dispositivo con el que has chateado por última vez.

Por eso no recomendamos este método, y en las páginas siguientes encontrará buenas alternativas al uso de WhatsApp en la tableta.