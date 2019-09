Cómo utilizar la Web de WhatsApp para enviar mensajes desde el equipo

WhatsApp permite a los usuarios chatear con sus amigos incluso desde un ordenador mediante WhatsApp Web. A continuación se indica cómo activarlo en el dispositivo

105

WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más utilizada del mundo: más de mil millones de usuarios utilizan la plataforma cada mes para hablar con sus amigos. WhatsApp ofrece muchas funciones: puede crear grupos con sus amigos, compartir imágenes y vídeos y utilizar la Web de WhatsApp para chatear directamente desde su equipo.

Gracias a la aplicación Web, el servicio de mensajería instantánea también puede ser utilizado por su PC sin necesidad de utilizar su smartphone. La función es utilizada principalmente por empleados y estudiantes que no quieren perder el tiempo desbloqueando el smartphone y encendiendo la pantalla. Si se pregunta cómo utilizar WhatsApp Web, la respuesta es muy sencilla: sólo tiene que ir a la página web: whatsapp.com y seguir el asistente para vincular su cuenta a la de su ordenador. Nada demasiado complicado: en menos de treinta segundos tendrás todos tus chats directamente en la pantalla de tu ordenador.

Para asegurarse de utilizarlo, necesita que la cámara de su smartphone funcione al máximo para escanear el código QR de WhatsApp Web. Las características de la plataforma web son las mismas que en la aplicación: el usuario puede hablar con sus amigos, compartir imágenes y fotos, enviar notas de voz y hacer llamadas y videollamadas. Para obtener más información sobre cómo utilizar WhatsApp Web, consulte la guía completa.

WhatsApp Web funciona en qué navegadores

Para utilizar WhatsApp Web en su equipo, debe elegir un navegador de Google Chrome, Firefox, Opera, Safari y Microsoft Edge. La plataforma no funciona con Internet Explorer.

WhatsApp Web es pago?

La Web de WhatsApp sigue las mismas reglas que WhatsApp. La plataforma es gratuita y no requiere una suscripción mensual. Para utilizar WhatsApp Web, lo importante es tener una cuenta verificada en el servicio de mensajería instantánea.

Qué hacer para utilizar WhatsApp Web

Para poder utilizar WhatsApp Web, tanto su ordenador como su smartphone deben estar conectados a Internet. Si su dispositivo móvil no tiene acceso a Wi-Fi o a la red de datos, WhatsApp Web no funcionará. Además, no es necesario que su smartphone y su PC estén conectados a la misma red de Internet.

Cómo acceder a la Web de WhatsApp

Acceder a la Web de WhatsApp desde su ordenador es muy sencillo. El primer paso es abrir su navegador favorito y, a continuación, iniciar WhatsApp.com. Ahora su smartphone entra en acción: debe abrir WhatsApp, pulsar el icono de los tres puntos en la esquina superior derecha y, a continuación, seleccionar WhatsApp Web. Si utiliza un iPhone, en lugar de pulsar el icono de tres puntos, deberá ir a Configuración y hacer clic en WhatsApp Web. Ahora puede enmarcar el código QR Web de WhatsApp con la cámara de su smartphone, lo que le permite acceder al servicio de mensajería instantánea en su ordenador con su cuenta.

Cómo utilizar WhatsApp Web en su equipo

En este punto, será muy fácil entender cómo funciona WhatsApp Web: la plataforma es idéntica a WhatsApp: a la izquierda verá todas las conversaciones creadas con sus amigos, mientras que a la derecha verá la ventana de chat. Puedes compartir imágenes, vídeos y hacer llamadas y videollamadas, como si estuvieras usando la aplicación desde tu smartphone. La plataforma web es muy fácil de usar y es una herramienta muy útil para aquellos que pasan delante del PC siete, ocho horas al día.

Cómo utilizar WhatsApp Web desde su tableta

La relación tablet-WhatsApp siempre ha sido muy tormentosa. Si su dispositivo móvil no es compatible con la tarjeta SIM, utilizar WhatsApp es realmente muy difícil. WhatsApp Web le permite resolver parcialmente los problemas. Tendrá que iniciar la aplicación del navegador que utiliza habitualmente en su tableta y activar el modo de escritorio. En este punto, deberá ir a la página web y realizar el mismo procedimiento que el anterior: escanear el código QR y vincular WhatsApp Web con la cuenta de su smartphone. Todo es muy sencillo y rápido.