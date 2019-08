Cómo descargar música gratis

Aprender a descargar música gratis es algo placentero que puedes hacer para escuchar dónde y cuándo quieras. Esto puede incluir la descarga de aplicaciones para tu dispositivo móvil, o algunos programas para escuchar música desde tu ordenador. En las siguientes líneas aprenderás cómo hacerlo de la manera correcta.

Descargar música gratis con buscadores

Lo primero que debes saber es que en el pasado quedaron programas como Ares, Napster, Torrent u otros similares, que se jactaban de ser lo mejor para que utilizaras su interfaz para poder descargar el mp3 que quisieras. Si bien es cierto que aún hoy día estos programas son muy buenos, la oferta actual es bastante extensa, y debes saber exactamente dónde buscar.

Puedes utilizar los buscadores para realizar la descarga de música sin problemas. Google es un buen aliado y te ayudará durante todo este proceso. Por ejemplo, puedes utilizar el buscador y colocar la frase “cómo descargar música mp3” y de inmediato aparecerán los resultados orgánicos. Todo esto será de manera natural.

Ahora bien, algunas veces necesitamos tener a la mano alternativas interesantes a buscadores solamente. Por ejemplo, te puedo recomendar algunas páginas webs para que encuentres la música mp3 que quieras. Una de ellas es ExitosMP3.com por ejemplo, que te ayudará mucho con su gran variedad de canciones gratuitas.

También puedes emplear otros buscadores como Jamendo.com, Flowhot, MegaSearch, Mp3Juices, Amazon Music, entre otros. La idea es que tengas variedad de opciones donde buscar, de tal forma, que si no encuentras la canción mp3 que tanto te gusta en un lugar, busques en otro, de forma segura.

Funcionamiento de descarga de música gratis en buscadores

Ahora bien, no sólo se trata de tener los buscadores y ya, también debes saber cómo funciona la forma más correcta de descargar música mp3 gratis sin problemas. Te vas a encontrar con todo tipo de buscadores, pero lo que te propuse son totalmente gratuitos. En general, no tienes que registrarte, aunque algunas veces sí lo solicitaran. Pero no debes preocuparte, es sólo un paso más para que puedas descargar el mp3 gratis que tanto te gusta.

Un paso imprescindible es que descargues alguna extensión bloqueadora de publicidad. Por ejemplo puedes probar con Adblock Plus. Esta la encontrarás, en las extensiones gratuitas de Google Chrome.

Por otra parte, una vez iniciada la interfaz en la página de inicio, te darás cuenta de que aparecerá un montón de enlaces hacia canciones. Estas páginas también incluyen su propio buscador interno, así que los puedes utilizar para colocar el nombre de la canción. En caso de que no sepas exactamente el nombre, puedes probar a colocar un fragmento del mismo.

Descarga música gratis mp3 para móvil

También encontrarás variedad de opciones para descargar las canciones directamente a tu dispositivo móvil. Para ello, tienes que contar con conexión a Internet, dirigirte directamente a la aplicación de “Google Play” y proceder con la descarga.

Algunas de las mejores aplicaciones son: YoutubeMusic, Music – Maniac, Gtunes Music, Tinytunes, Music On. También puedes probar con Spotify. Son aplicaciones creadas específicamente para poder escuchar, seleccionar, y descargar música en tu celular, tablets o iPad.

Todo lo que tienes que hacer, es descargar la aplicación, y luego utilizar su buscador personalizado para colocar el fragmento de la canción, el cantante, o el título de la canción.

Cómo escuchar radio online

Una alternativa a la descarga de música que puedes realizar, es escuchar radio online, para que te puedas entretener y sintonices tu emisora favorita. En este caso, algunas aplicaciones te darán facilidades para que puedas escuchar casi cualquier radio del planeta, como es el caso de Tunein. Pero ten presente, que tiene que contar con conexión a Internet o acceso a datos móviles. Aunque en cualquier caso, siempre debes estar atento a los costos, en el caso de los datos móviles.

La buena noticia, es que te podrás encontrar con promociones exclusivas, y otras aplicaciones que te permitirán descargar música gratis de forma ilimitada.

Descargar música gratis online

Existen muchos programas que puedes utilizar en Internet. Al comienzo de esta guía, que había mencionado sobre los torrents, o programas como Ares. Sin embargo, todavía hay quienes los utilizan por ser muy conocidos para descargar música en distintos formatos.

Entre los mejores programas te recomiendo BitTorrent, Jdonwloader, uTorrent, iMusic y Mp3rocket. Cada uno de ellos, te dará acceso a todo un mundo de posibilidades, desde convertir vídeos de YouTube a mp3, hasta descargar los enlaces directos de tus canciones favoritas, con solo copiarlas y pegarlas en el programa. También puedes encontrar algunas músicas mp3 con formato de descarga torrent.

Conclusiones

Existen muchas alternativas en Internet, que te ayudarán a ahorrar tiempo y dinero, descargando música gratis de manera ilimitada. Sin embargo, es importante que sepas cómo utilizar cada programa, y veas lo fácil que es descargar y escuchar todo tipo de música en diferentes formatos.

También es importante tener en cuenta, que necesitas una conexión a internet para poder descargar cualquiera de las alternativas mostradas aquí, para escuchar música de prueba, sintonizar radio online y más.