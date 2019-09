¿Tienes una peluquería? Esto te interesará

Las peluquerías ofrecen un servicio que mejora la estética de sus clientes, sin embargo, puede ocurrir que ante el constante aprendizaje de nuevas técnicas de peluquería o por un constante flujo de clientes, resulte complicado llevar una buena administración. Es aquí donde un software te ofrece soluciones eficaces para la gestión de una peluquería.

Descubre de qué trata un software de peluquería

Existe hoy día un programa peluqueria que es una herramienta de mucha eficacia, ya que permite una gestión del negocio de la manera más efectiva; por medio de este software, cuyo diseño está orientado especialmente a facilitar la administración de las peluquerías, conocido como TPV o terminal punto de venta, se ofrece la posibilidad de controlar todos los aspectos del negocio de forma sencilla.

Actualmente y más en el área de la estética, los profesionales deben, no sólo estar a la vanguardia de la moda, sino también contar con una herramienta útil que les permita tener un pleno conocimiento de cómo va su comercio, sin que en ello se les vaya mucho tiempo.

¿Qué tareas se pueden realizar con este software?

Por medio del programa se puede administrar diariamente y tener un registro organizado de las operaciones realizadas durante el día para que, al terminar la jornada laboral, se pueda tener una idea de lo hecho.

Ofrece la oportunidad de saber, y en tiempo real, el control de los cobros realizados, el inventario de los productos, administración de la nómina de trabajadores, la posibilidad de realizar citas de forma organizada, controlar los gastos del negocio, etcétera.

También permite contar y manipular una base de datos con los clientes que vayan a la peluquería, permitiendo tener un contacto directo con ellos.

¿Qué ventajas ofrece a la peluquería?

El TPV peluquería no sólo permite acceder a la información de los clientes, sino también a archivos personalizados para ellos. El programa de gestión ofrece varias ventajas, entre las que podemos mencionar:

Sencillez

No sólo es un programa moderno, sino también de fácil interfaz, por lo que no será complicado navegar por él, comprenderlo y usarlo para los propietarios, quienes no precisarán de un conocimiento previo para utilizarlo.

Facilidad de gestión

Permite tener de manera fácil todos los procesos contables de la peluquería, gestionados de forma óptima, con respectivos análisis de las finanzas y estadísticas periódicas que se determinan por medio del registro diario de las operaciones realizadas.

Aumenta la rentabilidad

Con una mejor administración de las operaciones contables, de las ventas detalladas de cada peluquero, administración del inventario de la peluquería y las citas agendadas, la rentabilidad del negocio seguro que aumentará.

Nuevas mejoras

Al tener conocimiento de toda esta información, el dueño de la peluquería podrá buscar otras formas de desarrollar y mejorar el crecimiento de su comercio.

Control del comercio

De igual forma, el programa permite una mejor regulación de los trabajadores del comercio por medio de los horarios establecidos de trabajo, las tareas que han hecho durante el día, qué productos han empleado y saber qué citas recientes han programado; sabiendo además, la forma de pago de cada cliente y el importe.

Desde cualquier lugar

La gestión del programa se puede hacer independientemente de donde se encuentre el dueño, sólo precisa de un punto de conexión a internet.

Próximas funciones

Debido a que es un programa innovador en el sector de la estética, se le seguirán añadiendo nuevas funcionalidades que lo hagan más completo.

Modalidades que ofrece este programa

Versión gratis

Esta versión ofrece un catálogo de manera personal de los productos y servicios, la administración de las ventas, el control de las entradas de dinero y un resumen del día.

Versión estándar

Ofrece lo anteriormente mencionado y añade funciones de seguimiento de las personas, control de los trabajadores y accesibilidad a informes generales.

Versión Premium

Todo lo anterior en las otras versiones y suma un mayor control del inventario de la peluquería, informes más detallados y asesoramiento experto de soporte.

Para todos los dueños de peluquería, este programa es de total interés, dado que le ofrece de manera sencilla y rápida una mejor administración de su comercio, algo que es de suma importancia si se desea que éste pueda seguir creciendo e ir mejorando con el uso de nuevas herramientas tecnológicas.