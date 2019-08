El Hotel Bali Benidorm es considerado en la actualidad el hotel más alto de toda Europa, es un enorme rascacielos donde cada detalle eta creado pensando en brindarte la mejor de las comodidades, empezó a funcionar desde el 27 de mayo del 2002 y es un hotel valorado en 4 estrellas, es por hoy el hotel más seguro de toda España debido a sus modernos sistemas de seguridad.

Otra característica muy importante que le agrega más valor aun a este imponente edificio es que esta estrictamente diseñado para emergencias contra incendios donde de manera automática las ventanas se abre para que se escape el humo.

Así como que las puertas se cierran para que el fuego no se propague, pero para tu mayor tranquilidad esta creado con materiales considerados no inflamables lo que es de gran ayuda a a la hora de un siniestro no olvides que por algo es considerado como el hotel más seguro de toda España,

Puedes subir al mirador por medio del ascensor de panorama por lo que si estas hospedado en el hotel el precio es de unos 2€, este servicio es muy solicitado aun en los que no son clientes del hotel porque te garantiza una vista única sobre la ciudad es una experiencia que a muchos les gusta vivir por lo que es muy común ver a las personas reunidas disfrutando de la vista única que solo este mirador te puede ofrecer.

Hoy en día este hotel promueve la carrera conocida como la carrera de las escaleras, lo que constas de que los participantes suben corriendo por las escaleras hasta el mirador lo que ha resultado ser una actividad muy llamativa por que acuden a ella todos los años personas que no necesitan ser atletas pero si tienen el deseo de participar por lo que llegan de todas partes del mundo para ser parte de este evento que cada año logra mas participantes.

Este hotel es considerado un emblema un icono de la ciudad ya que hoy en día hablar de Benidorm es lo mismo que hablar de su mayor referente, osea el hotel Bali

¿Cómo llegar al hotel Bali en Benidorm?

Si no tienes transporte del aeropuerto al hotel, o quieres llegar por tu cuenta puedes utilizar en tranvía L-1 o el transporte urbano de la línea C-51, también puedes utilizar el tranvía L-9 desde el ayuntamiento, si viajas digamos desde Teppanyaki puedes hacerlo en el tranvía L-9 y el tranvía L-1 con un recorrido de unos 60 minutos más o menos.

Número de pisos

Este enorme complejo consta de 52 plantas, cada una de ellas esta hecha pensando en brindarte las mejores de las comodidades en tu estancia.

Fotos del Hotel Bali Benidorm

A continuación te brindamos algunas de las mejores fotos de este majestuoso hotel.

Teléfono del Hotel Bali Benidorm

Para poderlos contactar puedes hacerlo de la siguiente manera llamando al teléfono +34 966 8152 o al fax, +34 966 813578 además que se encuentra ubicado en la calle Luis prendes en alicante España.

Hotel Bali Benidorm ofertas

Aquí todo depende de la temporada así como las personas que viajen por lo que existen diferentes paquetes que puedes aprovechar previa consulta al hotel pero desde ya te contamos que son ofertas relativamente de muy bajo costo dependiendo de la cantidad de personas que vayan a hospedarse en el hotel pero te podemos adelantar lo siguiente:

Con una habitación desde unos 75€ por noche tienes para ti lo siguiente, desayuno incluido, un escritorio con un sofá, también tienes una tv, así mismo una vista impecable al mar, un mini bar en modo de pago, también tienes una caja fuerte también con sistema de pago, servicio de Wifi, servicio de lavandería, servicio de limpieza y también tienes aire a condicionado.

Habitación para 4 personas desde unos 94€, aquí encuentras lo siguiente, 2 camas dobles o puedes disponer de 3 camas de manera individual, servicio de lavandería servicio de limpieza, servicio de mini bar y televisión por cable, aire acondicionado, una bañera, un secador de pelo, este paquete es ideal para la familia y cubre a unos 2 adultos que viajen con unos 2 niños también tiene servicio de despertador.

Con un valor de unos 180€ tienes a tu disposición un servicio muy diferente de Suite sin terraza, ya que cuenta con un par de dormitorios, servicio de teléfono, servicio de habitación, un mini bar, servicio de Wifi, y también tiene servicio de caja fuerte, por lo que lo único que tienes que hacer es pasarla bien sobre todo por la manera en que en este hotel te van a consentir como si estuvieras en casa.

En el servicio de 243€, el servicio mejora sustancialmente, aquí tienes tu Suite con terraza, se encuentra localizada en la parte más alta del hotel, y desde ahí empieza tu comodidad con un servicio considerado como único por los huéspedes del hotel que lo han disfrutado, tiene un par de dormitorios, salón de visitas, jacuzzi i, servicio de bar, tv plasma, baño, servicio de Wifi, servicio a la habitación.

Opiniones del Hotel Bali Benidorm

Luis de Colombia.

Por lo menos para mí fue una experiencia muy buena y tienen un servicio muy eficiente además que sus precios no los considero fuera de mi alcance.

Carlos, México

El menú que tienes es una delicia porque tienen de todo, tiene pescado, carnes de todo tipo y sabor además que ofrecen de muchas bebidas, el problemas por cual decidirte

Teressia, Austria

Es muy inmenso este hotel, su servicio de limpieza es uno de los mejores que he visto en todos mis viajes, y sí que he viajada casi toda mi vida por mi trabajo de conferencista.

Laura, Francia

Tuve una muy buena experiencia pues hace 4 años celebre mi boda, y es una de las mejores decisiones que he tomado hasta la fecha, todo el servicio fue esmerado, son casi erectos en lo que hacen y, lo que es mejor, lo hacen con muchos deseos de que todo salga bien, en lo personal nunca voy a poder olvidar esta experiencia, gracias por todo.