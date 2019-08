Marvel revive el famoso fracaso de Howard el Pato para la televisión

Su anterior papel estelar fue en un mega-flop de los 80 que casi destruye la carrera de George Lucas, pero eso no ha impedido que Marvel le haya dado a Howard the Duck su propia serie de televisión.

El superhéroe emplumado protagonizará una de las cuatro series de animación de Marvel Television para adultos.

El director Kevin Smith será uno de los escritores del programa.

Todavía no se ha anunciado un servicio de streaming en el Reino Unido para los espectáculos, pero se mostrarán en Hulu, en los Estados Unidos.

Marvel anunció que los cuatro nuevos programas de dibujos animados se centrarán en algunos de sus personajes más extraños.

Además de un vehículo en solitario para Howard the Duck, habrá espectáculos en torno a la villana cabeza robótica gigante MODOK, el asesino de monos de nieve japonés Hit-Monkey y el dúo de los mejores amigos del superhéroe felino Tigra y la estrella de la discoteca Dazzler.

Varios escritores famosos están vinculados a los diferentes proyectos.Patton Oswalt, que ya ha interpretado a los hermanos Eric, Billy, Sam y Thurston Koenig en el programa de Marvel Agents of S.H.I.E.L.D., está trabajando en MODOK con Jordan Blum, que anteriormente trabajó en la comunidad de la comedia.

La película de 1986 Howard the Duck fue el primer gran proyecto de Lucas después del estreno de la trilogía original de Star Wars, y protagonizó Back to the Future’s Lea Thompson.

La película -sobre un pato parlante y sarcástico atraído a la Tierra desde un universo paralelo- fue un fracaso colosal. Recuperó algo más de 21 millones de dólares (16,3 millones de libras esterlinas) de su presupuesto estimado de 35 millones de dólares (27 millones de libras esterlinas).

Muchos críticos consideraron que la trama secundaria de la película -una historia de amor entre especies entre Howard y la cantante punk de Thompson, Beverly- era desagradable.

A pesar de que su película es un gran pavo, Howard the Duck hizo dos apariciones en el Marvel Cinematic Universe, en la franquicia Guardians of the Galaxy.

Estas apariciones llevaron a Lucas a sugerir en 2015 que un reinicio podría estar en marcha.

Marvel confirmó que el personaje tendría su propia serie el lunes, y se burló de que verá a Howard y Beverly luchando contra el malvado Dr. Bong.

Cinco cosas que no sabías de la película de Howard el Pato

Fue la primera película de Marvel

En 1944, el Capitán América había protagonizado una serie de cortometrajes en blanco y negro. Pero ningún largometraje se había basado en un personaje de Marvel hasta Howard el Pato.

Compartió un Razzie con el Príncipe

En 1986, dos películas empataron para el Razzie para la peor película. Eran Howard el Pato y Prince’s Under the Cherry Moon.

Si la película no hubiera fallado, Pixar podría no existir.

El fracaso comercial de la película de 1986 significó que el productor George Lucas tuvo que vender algunos de sus activos. Incluían la división de animación por ordenador de su empresa. Fue comprado por Steve Jobs de Apple y finalmente se convirtió en el estudio cinematográfico Pixar.

John Cusack, Martin Short y Robin Williams audicionaron para el papel de Howard

Al final, sin embargo, los productores eligieron a la estrella de Broadway, Chip Zien, para hablar con Howard, porque les gustó la calidad nasal que él aportó al papel. El actor Ed Gale llevaba el disfraz de pato. Más tarde, Mel Brooks interpretó a Gale como Dink en su película Spaceballs.

Podría haber sido dirigida por John Landis de Animal House.

Landis, que también dirigió The Blues Brothers, An American Werewolf en Londres y Trading Places, rechazó el proyecto. Lucas ha dicho que el hecho de que Landis no haya hecho la película es su mayor pesar.