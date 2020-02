Capitana Marvel torrent es un formato de una película de Marvel Studios, que relata la historia sobre la primera superheroína en el universo cinematográfico de Marvel. En las siguientes líneas descubrirás la reseña sobre esta gran película, incluyendo la sinopsis, y las razones de por qué ver la película así como lo mejor y lo peor de esta.

Sinopsis de Capitana Marvel

La historia sigue de cerca a la protagonista de la película, Carol Danver, quien se convierte en una de las heroínas con mayor poder en el universo. Para ello, demuestra sus superpoderes al estar la tierra atrapada en una guerra galáctica entre un par de razas alienígenas. La película se ambienta en el año 1990, y descubrirás una gran aventura completamente nueva donde esta mujer será la heroína.

El conflicto al que hacemos referencia es a la guerra Kree-Skrull publicada en los episodios #89 al #97 de Avengers, en los años 1970 y 1971. En estas publicaciones podrás disfrutar de la participación de la Capitana Marvel, al igual que otros protagonistas que quieren defender la tierra.

Para muchos puede parecer una extraña opción que se le haya dado un papel tan fundamental a Carol Danvers, debido a que esta heroína casi no aparece en Kree-Skrull War. Sin embargo, es una elección de oro, que pone a la palestra a una mujer como defensora de la tierra.

¿Por qué ver Capitana Marvel torrent?

Cómo descubriste en la sinopsis de la película, se trata de una producción cinematográfica popular, centrada en una heroína que reaparece en una de las primeras historias más larga de Marvel, es decir, la guerra Kree-Skrull. Respecto a esto último, cabe decir que se trata de razas alienígenas que durante años han sido exploradas en los cómics de Marvel.

Al ver esta película te darás cuenta de que Capitana Marvel es una pieza clave de la guerra, aunque también formará parte de esta historia Mar-Vell de la mano de su intérprete Jude Law. Podrás disfrutar de un historia de origen única e inspiradora que demuestra como la fuerza de la mujer puede sobrellevar los conflictos en todo el planeta.

Es recomendable ver esta película por las piezas tan importante que aparecen en escena. Por ejemplo, Nick Fury mostrará un lado oculto como agente de SHIELD. Por otro lado, en palabras del presidente de Marvel Studios, observar esta película significa aprender sobre los caminos que preparados para las películas por venir.

Otra de las razones por la que debes ver esta película, es por el gran elenco y los personajes en escena. Por ejemplo, Captain Marvel, por su nombre en inglés, es interpretada por Alison Brie, Jude Law como Mar-Vell, Samuel L. Jackson como Fury. También disfrutarás de la presencia de Clark Gregg como Phil Coulson, Lee Pace como Ronan el Acusador y Djimon como Korath el perseguidor, entre otros.

Respecto al regreso de Clark Gregg, durante el rodaje de la película usaron tecnología para rejuvenecerlo. Además, en palabras del mismo actor, verás un personaje de vuelta que está en forma, ya que le pidieron volver al gimnasio.

Lo mejor de Capitana Marvel

Entre los mejores aspectos que se deben mencionar sobre esta película, se encuentra el hecho de que la protagonista es mujer, y saldrá a la palestra para defender a la tierra de dos razas alienígenas que intentan crear una guerra en ella. También disfrutarás de los imperios de Kree y Skrull que para nada está mal llevada la película.

Otra característica que hace que la Capitana Marvel sea bien “digerida visualmente” en término literal, en la aparición de Samuel L. Jackson y Clark Gregg. El primero como Nick Fury y el segundo como el Agente Coulson.

Esta película se estrenó el 8 de marzo de 2019, en los cines del mundo. No es casual que haya coincidido con el día internacional de la mujer, en el que se reconoce el papel del género femenino para la transformación de la sociedad y el mundo en general.

Se trata de una película que revive algo de los años 90, promete acción, humor y diversión. Además, su discreción tiene un valor que debemos valorar, ya que es muy eficiente en toda su producción.

Lo peor de Capitana Marvel

Dentro de las críticas que se pueden hacer de la película, se encuentra que el desarrollo es algo lento, anacrónico y trasnochado. Por otro lado, en escena no vas a encontrar muchas sorpresas más de las ya vistas en toda las sagas de Marvel. Aunque si se puede decir que su desarrollo es satisfactorio en términos generales.

Por otro lado, no reinventa el género de los súper héroes, no es novedosa y tampoco trae nada nuevo a los espectadores, a no ser por la aparición de una mujer que lidera el proyecto audiovisual. No destaca mucho sobre las peores o mejores películas de Marvel.