Los mejores sitios web para ver películas y series

Desde que el internet ha sido creado, de los mayores usos y más frecuentes entre todos los que se conectan a la misma, suelen buscar sitios donde puedan ver o descargar series y películas online. Gracias a la libertad que el internet nos ofrece, podemos encontrar sin fines de páginas y sitios web que nos dan la facilidad de ver nuestros títulos favoritos desde la comodidad de nuestra casa y totalmente gratis sin tener la necesidad de requerir algún tipo de subscripción paga o comprar un DVD.

Todas estas páginas webs generan demasiado dinero en todo el año, ya que este tipo de negocio es muy rentable debido a su frecuencia de búsqueda y por la cantidad de publicidad que incluyen las mismas, así logrando grandes sumas de dinero.

El punto negativo de este tipo de páginas pirata para reproducir películas y series, le generan grandes pérdidas a todas las casas productoras y estudios de cine que invierten todo su dinero para la creación y elaboración del contenido para obtener ganancias.

Por ende, este son normalmente cerradas por las autoridades, al infringir los derechos de autor de las obras audiovisuales que ofrecen y obtienen dinero a cambio, y a sus creadores se les identifica para colocarles múltiples multas de alto costo e incluso penas de cárcel. Este es el motivo principal por la cual no podemos conseguir muchas páginas confiables para ver nuestras series o películas favoritas pues la gran mayoría ha sido clausurada.

Mejores páginas para ver series y películas

Hemos hecho un recopilatorio de las mejores páginas para poder ver a gustos nuestras series y películas favoritas. Aunque su nombre haga referencia a la exclusividad de las series, tenemos por seguro que encontraremos muy buenas películas.

Seriesyonkis

Conocida para ver episodios de nuestras series favoritas y además para ver las mejores películas que están en estreno o que tuvieron grandes momentos de éxito, debido a su gran variedad de contenido podemos encontrar casi cualquier tipo de serie o película que nos llame la atención y tener garantizado muchas horas de entretenimiento en cualquier momento y de donde quiera que estés.

Solo debemos de conectarnos a esta página web de manera sencilla y encontrar nuestra película o serie de nuestra preferencia ordenada alfabéticamente, si constan de algún problema en encontrarla, siempre puedes usar el buscador para ser más específico en tu búsqueda.

Seriesflv

La web preferida entre todos los usuarios amantes al entretenimiento audiovisual, encontramos tanto series y películas de contenido exclusivo para todas de manera gratuita. Esta en diferencia de otras páginas, nos ofrece la mejor calidad en cuanto a entretenimiento se refiere ya que lo mas bueno que nos brinda es el hecho de que la serie o película que deseamos ver puede llegar a tener varias opciones como verlo en idioma original, castellano o traducido al latino. Como en todas estas páginas, contiene algo de publicidad, pero no llega a ser tan molesta.

Pordede

La página web que más se está popularizando día a día entre los usuarios entusiastas al entretenimiento audiovisual. El único problema de este sitio web es que la publicidad está colocada de una manera estratégica que hace que pulsemos para caer en la misma, aunque con el tiempo y si sabemos lidiar con esta no nos dará problemas. Aunque y sin embargo este esta publicidad, la página nos garantiza el mejor contenido de series y películas que ninguna otra nos pueda brindar.

Otro contra sería el hecho de que tenemos registrarse obligatoriamente en la página, pero esto no sería un punto tan malo, ya que registrados tenemos un gran beneficio como recomendaciones de alguna serie o de película sugerida.

Seriesonlineflv

Aunque tiene un nombre similar a unas de las anteriores webs mencionadas, nos referimos a una totalmente distinta a esta. Ofrece contenido similar a las otras páginas también dando series de altas calidades y películas muy buenas que nos entretendrá por un largo periodo de tiempo. Por ende, cuenta con uno de los diseños más simples pero muy cómodos para la vista que da la ventaja de encontrar nuestra serie o película favorita en cualquier momento y nos hará pasar los mejores ratos de nuestro tiempo.

Utorrent, la mejor forma de descargar y ver series online

Utorrent, es una gran plataforma en la cual se encuentran varios archivos denominados “torrents” los cuales son un tipo de archivo que tiene la capacidad de guardar datos, todo esto a través de la aplicación “BitTorrent” en donde podemos llegar a descargarlos.

Estos archivos de extensión .torrent, son archivos que ocupan un muy poco espacio ya que no contiene contenido, solo posee la información de donde se encuentra todo el archivo y la manera en cómo está dividido

Descargar por utorrent

Antes que nada, se recomienda de carácter urgente poseer algún tipo de antivirus que sepamos que es efectivo ante cualquier amenaza y no nos pase ningún tipo de problema o tengamos algún tipo de virus dañino para nuestro equipo. Por si no has comprendido cómo descargar los archivos por utorrent, te dejamos un link que explica paso a paso cómo descargar cualquier tipo de archivo por utorrent incluida nuestras series o películas favoritas.

Este tipo de descargas son totalmente ilegales, ya que no respetan los derechos de autor de cada una de las obras que se suben a las diferentes vías de descarga. Ya dicho todo los avisos legales, y dejando de lado cualquier responsabilidad por actos ajenos, presentamos un pequeño listado de las mejores páginas de utorrent para descargar y ver nuestras series y películas favoritas.

Elitetorrent

De las páginas más conocidas para descargar vía utorrent. Llena de todo tipo de películas y series en una resolución de 720p/1080p o superior, siendo esta la preferida para todos los amantes del entretenimiento audiovisual. Posee peliculas en castellano, latino y su versión original.

DivxTotal

Una página de utorrent que nos ofrece un contenido distinto y una nueva experiencia a la hora de descargar series y películas en especial, ya que encontraremos series y películas en HD, formato de DVD e inclusive 3D. El único punto negativo de esta página de utorrent es que cuenta con mucha publicidad.

Grand Torrent

De las últimas pero no menos importantes, encontramos esta página utorrent que nos permite descargar cualquier tipo de película o serie en el formato que más nos parezca cómodo, desde formato BluRay, calidad 4k, e inclusive 3D. Para todos los entusiastas del cine o de las series, es una de las mejores páginas utorrent que les podemos recomendar, sin obviar el hecho de que es gratis.