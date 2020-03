Película «Es por tu bien» ¿Dónde encontrarla y descargarla en Torrent?

El año 2019 fue un año donde continuó evolucionando y creciendo el número de usuarios de las plataformas web principales enfocadas en el streaming. Además, continúan siendo muy populares las páginas piratas de esta clase de contenido que no necesitan descargar otros programas. No obstante, descargar archivos torrent durante este año 2020 va a seguir siendo un evento muy habitual debido a que tenemos la capacidad de escoger en qué calidad queremos ver el archivo y disponer del mismo en el momento que lo queramos. Por esto, en este artículo vamos a juntar cuáles son los mejores sitios web para descargar archivos torrent durante el año 2020 tanto en inglés como en español.

Pero con un ligero cambio, en esta ocasión vamos a enfocar y tomar de ejemplo del gran éxito cómico «Es por tu bien«, exponiendo sus detalles y sinopsis y e indicándote los lugares en donde podrías descargar ésta y muchas otras películas.

Algo que deberás tomar en consideración es que este tipo de plataformas usualmente tienden a modificar su dominio cada tantos años, unos dos o tres, o en ocasiones llegan a cerrarse para innovar con otro nombre. En el ámbito internacional, los principales sitios webs del mundo llegan a durar hasta diez años con un mismo dominio, pero en España éstas no se detienen en su constante cambio y renovaciones con el objetivo de esquivar a posibles autoridades que tras un arduo trabajo solo fueron capaces de cerrar unos cientos de sitios de miles que están en funcionamiento.

Sinopsis de la película «Es por tu bien»

Poli, Chus y Arturo son tres preocupados padres de familia que ahora están observando como una de sus peores pesadillas se está haciendo realidad. Sus apreciadas y consentidas hijas pequeñas ya han crecido sumamente rápido para su gusto. Y lo peor de todo es que todas se han emparejado con despreciables pretendientes y están buscando la forma de presentárselos no solo a ellos, sino a su familia completa.

Pero ellos están al tanto de que estos despreciables seres solamente están buscando una misma cosa de sus pequeñas hijas, así que se proponen unir fuerzas para poder librarse de sus novios de la manera que más fácil les sea posible, en pocas palabras, esto es una guerra tal cual y como se conoce.

Sitios web desde donde podrás descargar «Es por tu bien» y muchas otras películas torrent del año 2019

The Pirate Bay

Este sitio web ya cuenta con muchos meses sin contar con una óptima accesibilidad de forma directa, siendo de carácter obligatorio el tener que recurrir a proxys para entrar en ella. Sin embargo, el sitio web como tal continúa correctamente con sus operaciones y teniendo a su disposición muchos nuevos links y vínculos torrent.

Su único inconveniente es que vas a tener que ingresar por medio de proxies que estarán colmados de publicidades maliciosas y pop-ups, aunque también podrías ingresar a su dominio por el navegador Tor o por medio de una VPN. No se conoce conos e ha logrado colocar esta restricción, pero las visitas a este sitio no han decaído por ello desde el mes de septiembre, llegando a ser una de las cien páginas web más visitadas del año 2018. No obstante, sobre ella podemos seguir hallando una enorme cantidad de material actualizado en cuanto a películas y series.

Rarbg.to

Esta es una de las plataformas web que mayor crecimiento ha experimentado durante los últimos años. Su sencilla y veloz interfaz permite ingresar a lo último de lo último en archivos y películas torrent de la forma más fácil posible. Entre estos archivos comúnmente podríamos visualizar películas, documentales, series, conciertos en vivo y todos en calidades óptimas de 720p hasta los 2160p. Si estás en búsqueda de una serie o película en específico a una gran calidad y además en su versión original, esta es la página que tendrás que utilizar.

Además, los archivos torrent que se encuentran en calidad 4K normalmente estas disponibles en múltiples formatos, obtenidos por medios e remux, Blu-ray o recodificados.

1337x.to

Esta página web es increíblemente popular si quieres descargar archivos torrent, esto debido a su extenso material disponible casi que de cualquier tipo y categoría. Además de series, juegos y películas, esta página también dispone de un fantástico repertorio de música y software, siendo una de las plataformas más íntegras para descargar archivos torrent que se encuentran disponibles actualmente en la red.

Torremtz2.eu

Si lo que buscas es un indexador de torrents para múltiples paginas, esta va a ser tu mejor alternativa. Esta plataforma web dispone de una base de datos de más de sesenta millones de archivos torrents sobre más de noventa dominios distintos encontrados mayormente en trackers públicos. Por esto, si estas en búsqueda de cualquier clase de archivo, es mas que probable que los puedas hallar en este sitio, el cual tuvo su origen a partir de la desaparición del original torrentz.eu.

Limetorrents.cc

Este es otro de los sitios torrent populares de toda la red. En esta plataforma también contaras con una extensa cantidad de material multimedia, así como películas, juegos y software. Dispone de una amplia base de datos de poco más de doce millones de archivos torrents gracias a su operatividad ininterrumpida desde hace más de diez años.

Extratorrent.ag

Renacida como el ave fénix podríamos encontrar a este sitio web. Sobre este podremos encontrar una extensa cantidad de material como películas, libros electrónicos, series y software, incluso hasta material para mayores de dieciocho años.

Eztv.io

Este sería el sitio especial donde encontrarás todas tus series favoritas y, cómo no, tus películas también. Sobre esta plataforma son subidos una gran cantidad de material diariamente, siendo las películas y series en versiones originales las más cotizadas.

Zoogle.com



Esta sería una de las páginas web más geniales para descargar archivos y películas torrent que cuenta con un gran número de visitas a nivel mundial, teniendo a su disposición una sencilla interfaz y siendo uno de los sitios que menor cantidad de publicidad invasiva contiene. Además, nada más al ingresar, a la derecha podrás observar una breve lista de los archivos torrents que presentan un mayor grado de actividad, así como los que están comenzando a ser tendencia.

Torrent Downloads

Un sitio web que cuenta con una portada en la cual se nos recopilan las películas torrent más populares según su categoría. Además de contar con su buscador propio integrados podrás encontrar no solo películas sino hasta música, libros electrónicos, series y software.

Torlock

De igual forma que el sitio anterior, este dispone de una portada en donde podremos observar las películas torrent más populares de cada categoría, además de los archivos torrent tendencia de toda la red.

Elite Torrent

Este sitio estuvo desaparecido durante un tiempo, pero regreso junto a este dominio nuevo colmado principalmente de películas y series. Cuenta con material en idioma ingles, español y español latino con el fin de satisfacer en su totalidad a la comunidad de habla hispana. Además, brindan archivos de películas torrents en múltiples calidades de entre los 720p y los 1080p, tanto para sus películas como para sus series. Así que probablemente sea uno de los mejores sitios web torrent de habla hispana.

Torrent locura

Cuenta con una estética muy parecida a la poseía la ya existen web de NwePCT, sobre esta vamos a poder encontrar lo último de lo último en cuanto a series y películas en la calidad que queramos, desde formatos SD y HD, además de un sin fin de subtítulos. También dispone de documentales, software, videojuegos y libros electrónicos para que los descargues.

Grand Torrent

Un sitio web muy especial que ha obtenido una popularidad como la espuma gracias a la disponibilidad de títulos tendencia en calidades de Blu Ray, MicroHD y HDRip que cuenta en su haber. Si llegas a presentar inconvenientes al momento de descargar alguno de estos archivos, solamente deberás dar click derecho a su opción de «Click acá» para poder pasar a descargarlo, luego copias el link para ejecutarlo sobre una pestaña nueva y listo.

Estrenos ok

Una gran plataforma que goza de una increíble popularidad sobre el territorio español para la óptima de descarga de películas torrent y series torrent que diariamente llegan a ser cargada. Además, cuenta con apartados divididos para que las descargues en el idioma que desees, ya sea ingles, español latino o español.

Divx Total 3

Como último sitio tenemos que presentarte a Divx Total, un lugar desde el cual podrás descargar todas las series y películas más actualizadas todos los días.