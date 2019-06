No tires tus gafas cuando se estropeen, repáralas

Encontrar unas gafas de sol que realmente te gusten es complicado, ¿por qué las vas a tirar?

Uno de los complementos que más se usan ahora que el Sol es más intenso en verano, y que se convierten en aliados imprescindible para que la luz solar no nos moleste ni dañe nuestros ojos son unas buenas gafas de sol. Como bien sabes, hay una gran variedad de marcas y modelos, pero es necesario hacer una buena elección para que, por ejemplo, los cristales sean de la mayor calidad y no te dañen los ojos.

Tus Ray-Ban son la mejor elección

De todos es conocida esta gran marca de gafas. Llevar una de estas es sinónimo de calidad en todos sus componentes y saber que llevas unas gafas que cuentan con todas las garantías. Ahora bien, es posible que del uso, tus gafas puedan sufrir algún tipo de daño, como que se raye un cristal o que se rompa una varilla, pero eso no es problema. Siempre puedes encontrar, por ejemplo, lentes recambio Ray-Ban a un buen precio. Con este recambio, tus gafas volverán a estar perfectas y listas para la acción. En este caso, las tienes a tu disposición a muy buen precio con envío a toda España, y no tendrás que tirarlas a la basura, sino que puedes seguir usando las gafas que tanto te gustan.

¿Cristales rayados o con un picotazo? Eso ya no es ningún problema

Sí, las gafas son elementos que nos ponemos en los ojos, y que por lo tanto, sus cristales tienen que estar siempre en las mejores condiciones posibles. Por otro lado, cuando no las llevamos puestas pueden estar encima de una mesa y caerse algo sobre ellas, o que incluso las mismas gafas se caigan al suelo. También puede pasar con el mantenimiento de las mismas, cuando limpiamos los cristales, no hacerlo con el tejido adecuado. Todo eso puede hacer que los cristales se rayen o incluso sufran algún “picotazo”. Pero no hay problema, puedes cambiar tus cristales Ray Ban y dejar tus gafas en un buen servicio de reparación o de cambio de cristales online. No es necesario que cuando se te estropeen las tires, ya que te saldrá mucho más caro comprarte unas nuevas.

¿Una varilla que se ha roto y no la cubre la garantía?

No eres el único al que le ocurre eso. Sí es verdad que las marcas grandes suelen ofrecer garantía para algunos problemas, pero si unas gafas se te caen o sufren cualquier otro accidente y por ejemplo, una de las varillas se rompe, tendrás que buscar la manera de arreglarla, porque la garantía no te va a cubrir la reparación. Por suerte, si buscas una varilla Ray Ban, es fácil encontrarla y reemplazarla. Puedes cambiarla tú mismo siguiendo una serie de instrucciones, aunque lo más seguro es que contactes con un profesional que te garantice que el arreglo se va a realizar con todas las garantías. Esta es la mejor manera de que tus Ray Ban queden como cuando las sacaste de la tienda.

¿Lo que necesitas son cristales graduados?

Hay algunas veces en las que lo que estamos buscando unos cristales que estén graduados porque nuestra vista nos lo exige así. Sabemos que estos cristales son bastante más caros que los que no tienen esa graduación, no obstante, si buscas a buen precio cristales graduados, la mejor opción que tienes es acudir a un servicio de reparación online de gafas que te proporcionen la mejor calidad al mejor precio. De esta manera te podrás ahorrar bastante dinero arreglando los cristales o sustituyéndolos, y además, puedes tener la total tranquilidad de que son cristales que van a tener la graduación que tus ojos necesitan.



Te hemos dado razones más que poderosas para que en lugar de desechar tus gafas, las repares. Hay muy buenas opciones si buscas recambios para cualquier elemento de tus gafas, desde los cristales hasta las varillas.