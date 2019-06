Vaya, casi no reconocemos a Kim y Kourtney con esta máscara de la abuela.

Los Kardashian trabajan duro, pero sus tratamientos de belleza trabajan más duro.

La famosa familia está a la vanguardia de muchas cosas: moda arriesgada, mucho drama y tratamientos de belleza intensos. Sabíamos que las hermanas querían hacer negocios con la belleza tan pronto como vimos a KKW intentar un facial de vampiro. Ahora las hermanas han probado el último tratamiento para el cuidado de la piel que no debe ser doloroso, uno que las hace parecer 20 años mayores. Aunque no sabemos el producto exacto que usaron, se parece mucho a la mascarilla Hanacure Multi-Action Treatment Mask (£22), también conocida como «The Grandma Mask», que promete una piel suave, levantada y visiblemente más joven en 30 minutos.

Kourtney publicó la foto en Instagram con lo que parece ser una cámara detrás de ella, así que aquí está la esperanza de que el tratamiento se emita en un futuro episodio de Keeping Up With the Kardashians. La próxima vez que Kardashian-Jenner quiera salir en público con un disfraz como el hilarante episodio de KUWTK, todo lo que necesitan es una máscara facial.