La nueva colección de Juego de tronos de Urban Decay

Urban Decay nos ha estado molestando con una colección de Game of Thrones desde febrero, y ahora el invierno está cerca. El primer look de la colección Urban Decay | Game of Thrones está aquí, y por su aspecto, será fácilmente la colaboración más grande y esperada del año, y no decepciona. Para conmemorar la octava y última temporada de la serie, incluye 13 productos: una paleta de resaltador, una paleta de sombras de ojos de 20 colores, un tinte para labios y mejillas, dos pinceles de maquillaje, cuatro lápices labiales Vice de edición limitada y cuatro lápices de ojos Glide-On de 24 horas al día, 7 días a la semana, y dos dragones completamente desarrollados.

La paleta de sombras de ojos incluye una mezcla de tonos de joyas y neutros con acabados mate, satinados y brillantes. También cuenta con cuatro sombras holográficas de transformador para combinar las diferentes sombras de la paleta. Inspirada en tus tres casas favoritas y en los White Walkers, la paleta es 3D e incluye un pop-up del trono.

La paleta de resaltadores de Mother of Dragons tiene tres tonos con acabados metálicos; hay cuatro barras de labios Vice de edición limitada, incluyendo Cersei Lannister, Sansa Stark, Daenerys Targaryen y White Walker. Además de cuatro lápices delineadores, hay una mancha en el labio y la mejilla que parece un frasco de sangre – lo cual es apropiado dado el sello Targaryen en el paquete – y dos pinceles para sombras de ojos: uno que rinde homenaje a la espada de Jon Snow, Longclaw, y otro inspirado en Arya Stark’s Needle.

Como dijimos, UD echó un primer vistazo a la colección hoy, pero los productos de edición limitada se lanzarán en todo el mundo en abril a través del sitio web de Urban Decay y de las boutiques de Urban Decay. Algunos artículos serán exclusivos de Selfridges, Arnotts & the Urban Decay.