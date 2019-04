Khloé Kardashian dejó escapar esta parte de Kylie Cosmetics News

¿Sabes qué es lo peor? Cuando tu hermana derrama tus secretos. Afortunadamente para nosotros, esta vez le está pasando a las Kardashians e involucra nuevos productos de Kylie Cosmetics.

El magnate de la belleza envió su nuevo spray pulverizador a algunas de sus personas favoritas, que han estado exhibiendo el producto en los medios sociales. Cuando la hermana de Jenner, Khloé Kardashian, se apoderó de él, inmediatamente publicó el nuevo artículo en su Instagram Stories. En uno de los clips, Kardashian puede ser escuchado diciendo, “Estoy tan emocionado por la línea de cuidado de la piel de Kylie, chicos,” revelando algunas noticias importantes de manera bastante casual.

Esto no es una sorpresa total, ya que la bloguera Trademark Ninja informó en octubre que la estrella había solicitado las marcas “Kylie Skin by Kylie Jenner” y “Kylie Skin” para una variedad de productos para el cutis. Aún así, no esperábamos que el spray de ajuste fuera el primero en esta nueva línea, y no podemos esperar a ver qué sigue.