Cómo logran los influencers conseguir más seguidores en Instagram

Un objetivo para muchos actualmente en las redes sociales es descubrir cómo conseguir más seguidores en Instagram, una labor que no parece muy complicada para los influencers de esta red social que explotan sus herramientas para lograr este propósito.

Si tienes un tiempito ya utilizando Instagram te habrás dado cuenta que es la red social con la que actualmente se consigue más popularidad en el mundo, tanto que los influencers la manipulan para marketing y con técnicas específicas consiguen posicionar una marca empresarial o personal en la gran sociedad digital. ¡Y vaya que lo logran!

Como usuario Instagram quizás solo conoces las herramientas básicas que tiene para publicar contenido y mantenerte al día en esta red social, pero la realidad es otra para los Instagramers que pueden lograr en 15 días 10000 seguidores reales en Instagram.

Uno de los principales secretos develados por los influencers del Instagram que ha dado como resultado la cifra que mencionamos es conocer las herramientas que te generan estos seguidores de inmediato.

Una de esas herramientas que puedes examinar es el Ploxia, que es un programa de Instagram que tiene varias funciones con ella puedes; darle a las publicaciones Me Gusta, enviar mensajes directos, comentar, y ver Stories de manera automática, con este ajuste pues automatizar estas interacciones en la red social con el propósito de que otros usuarios den con tu cuenta.

De inmediato, los usuarios se interesaron por tu cuenta Instagram examinado tu perfil que estará presente en los avisos que publican, pero para esto es necesario que te cree un perfil que capte, una foto interesante, una excelente descripción, colocar el enlace de tu web y publicaciones con contenido de calidad.

Conseguir 10 mil seguidores en Instagram no es fácil, no tendríamos por qué mentirte es un trabajo que debe ejecutarse con disciplina, compromiso y mucha creatividad, además de que si no obtienes este número de seguidores no se pueden añadir enlaces a páginas web como en otras redes sociales.

Como mencionamos la creatividad, es un recurso impredecible en Instagram, un poco de imaginación es suficiente para que los usuarios den con las webs haciendo referencia que existe más información en el enlace del perfil.

Uno de las estrategias que los influencers de Instagram aplican y que dan excelentes resultados para lograr duplicar los seguidores de una cuenta son los «hashtag», dedícate tu tiempo para redactar y organizar las ideas que deben ir con las imágenes que publicas.

Agregar hashtags en las publicaciones es sin duda una forma muy útil de conseguir nuevas audiencias, por ejemplo un usuario que coloca en el buscador #entrenamientos, de inmediato van a aparecer imágenes en los resultados y serán infinitos, por ello, es conveniente escribir siglas más populares que se acerquen a tus publicaciones.

Seguir a otros, es la manera más sencilla y rápida de lograr los seguidores reales. Selecciona el tipo de público que te interesa y dale “Seguir” muchos te regresarán el gesto y publica contenido que le interese a estos usuarios o puedes revisar a los usuarios que le dan “Me Gusta” a publicaciones y “Seguir” para aumentar la interactividad.

Escoge el día y la hora que más conviene para las publicaciones según a los usuarios que sigues y te siguen y no les falles en ese contenido que acostumbran leer en este lapso, esto es importante a la hora de conseguir audiencia en el Instagram, es cuestión de evaluar el momento el que pueden producir información y colgarlo.

Buscar seguidores Instagram a través de las aplicaciones para Android también es una manera de duplicar la audiencia, una gran ventaja es que ofrecen versiones gratuitas que usándolos puedes ganar puntos que te permiten menciones y de esta manera te puedes dar a conocer y seguir.

Publicaciones de los stories que más se acercan a tu perfil, con esta herramienta de Instagram puedes transmitir videos personales que te muestren tal como eres en tu vida diaria y hacer peso con imágenes que atraigan a ese público que te sigue según el contenido de tu web.

Seguir la misma temática, es importante que alimentes tu página Instagram con el contenido que ofreciste desde el lanzamiento a tus seguidores, sin desviarte del tema, para ello te recomendamos que desde el inicio detalles el contenido de la página y tu intención.

Ninguna de estas recomendaciones o trucos te darán resultado si no eres constante, este es un elemento muy importante para una cuenta Instagram, evalúa el escenario y diagnostica el momento más oportuno para tus publicaciones que pueden variar según la temática desde dos veces al día hasta cada tres días.

No olvides que tú debes colocar un perfil público, si lo tienes en privado nadie se interesará por lo que no dejas mostrar