Cuando las familias que viajan son mal etiquetadas

Cuando las familias queer viajan, quieren las mismas cosas que las familias heterosexuales, para pasar un buen rato, quizás para aprender sobre una nueva cultura o destino o simplemente para relajarse. Pero no debería sorprender que ellos también quieran ser respetados y entendidos.

Este tipo de errores de etiquetado le han ocurrido a mi propia familia muchas veces – mis hijos biológicos no se parecen en nada a mi pareja, que es una raza diferente. Es común que alguien en una fila de la TSA o en la fila de registro de un hotel le pida que se aleje de mí y de los niños y espere su turno. Siempre le digo a la persona que estamos juntos y que somos una familia.

Los problemas pueden ser aún más espinosos para los padres que son transgéneros. Pero, ¿qué hacer en este tipo de situaciones? Preguntamos a algunos viajeros frecuentes que son padres maricas sobre algunas de sus experiencias.

Dawn Ennis, una viuda madre de tres hijos de Connecticut, no es tímida a la hora de corregir a la gente en la industria de la hospitalidad.

«Soy una mujer trans y si alguien me llama hombre, lo corrijo inmediatamente», dijo. «Por suerte para mí, no pasa muy a menudo. Sobre todo cuando alguien oye mi voz y no me ve. La única excepción es que yo soy el papá de mis hijos, así que cuando alguien comete el inocente error de que soy su mamá, generalmente lo dejamos pasar a menos que sea alguien con quien tengamos muchas interacciones o si sentimos que necesitamos hacer de esto un momento para enseñar».

Ennis dijo que se siente horrible cada vez que le pasan estas cosas, especialmente en la cara.

«Pero no lo demuestro», dijo ella. «Actúo como si no fuera nada y me río. Pero me mata».

De la misma manera, Justin Huff, un padre gay casado que vive en el área de la ciudad de Nueva York, corregirá a los extraños, pero eso depende de las circunstancias específicas.

«Creo que cuando se siente apropiado corregir a alguien que hago,» dijo Huff.

Pero David Molino Dunn, un asistente de vuelo casado de Nueva Jersey y padre de Gabriel de 2 años de edad, toma una táctica ligeramente diferente.

«Por lo general, no corregimos a las personas cuando cometen este error», señaló Dunn. «En la mayoría de los casos, estas suposiciones no se hacen con mala intención, así que no siempre siento que sea necesario decirles la verdad. Normalmente, nos reímos de ello cuando se van. No ocurre muy a menudo y suele ser sólo un error honesto».

También en este extremo del espectro se encuentra Jason Howe, que vive en Los Ángeles con su esposo y sus gemelos de seis años, Clara y Olivia. Su familia visita a menudo España para visitar a los suegros de Howe y viaja aproximadamente una vez al trimestre.

«Si estoy en el extranjero (aparte de España), la seguridad es mi primera preocupación», dijo Howe. «No es mi responsabilidad -y ciertamente no la de mis hijas- educar a la gente de otros países sobre las familias LGBT. La línea de tiempo de los derechos civiles no es la misma en todas partes, y las diferencias de cultura e idioma significan que no soy el mejor portavoz de todos modos. Aquí en casa, sin embargo, nos debemos a nosotras mismas y a nuestras niñas el ser asertivas y visibles. Si queremos que nuestros hijos crezcan honestos y seguros, su primer ejemplo son sus padres».