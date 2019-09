Otras opciones tras el cierre del portal web Plusdede

Plusdede constituye un portal web que se dedicaba a ofrecer descargas gratuitas de películas y series de televisión, el cual en Septiembre de 2018 anunció el cierre de sus operaciones por medio de un comunicado en su sitio, sorprendiendo de manera muy negativa a todos los usuarios que pertenecían a este. Nunca se supo cuál fue el motivo que llevó a esta culminación, ya que sus creadores no ahondaron en la situación, presumiéndose que fue por el auge de los servidores de este tipo de servicios de manera paga, como son HBO o Netflix.

Debido a ello, muchas personas que descargaban en Plusdede, se vieron obligados a emigrar a otros portales online, que le permitiesen obtener este tipo de archivos de igual forma gratuitamente, por eso el reemplazo se hizo llegar y comenzaron a aparecer diversas opciones, las cuales han tomado fuerza en la actualidad en el mundo de las plataformas vía online.

Plusdede, había sido igualmente sucesora de Pordede, un portal de similar índole que había sido cerrada luego de sufrir un fuerte hackeo en el año 2017, convirtiéndose desde ese momento el primero en el número uno de los sitios de descargas gratuitas de series y películas, manteniéndose allí sólo por un año, debido al posterior cierre.

¿Cuáles son las alternativas a Plusdede?

Las opciones para reemplazar el servicio de Plusdede, son varias, con esencias distintas, pero con el mismo objeto y fin. Siendo entre estas las más renombradas:

Dixmax

Esta página web está muy bien organizada, permitiéndole al usuario encontrar el contenido de la mejor manera posible, teniendo también una interfaz bastante sencilla, con filtros por fechas o tipo, evitando complicaciones así para las descargas y el ofrecimiento del servicio, estando disponible para dispositivos iOS, Android y Windows, pudiendo así obtener la transmisión de archivos desde cualquier dispositivo móvil. Con el fin de poder usar este portal, sólo debe efectuarse un registro muy simple, para luego poder acceder sin inconvenientes, en la búsqueda del contenido que se recomienda allí mismo.

De igual forma, Dixmax ha sido una de las que más ha crecido en el presente, convirtiéndose en predilecta de los usuarios. Al pasar una semana del cierre de Plusdede, ya Dixmax era la sucesora principal, resaltando entre sus opciones, un gran catálogo de series y películas actualizadas y gratuitas.

Gnula.se

Esta página web proporciona a las personas la opción de poder descargar temporadas o capítulos de series, bien sea subtituladas o en español, ofreciendo así mismo películas, programas de televisión, y hasta telenovelas, teniendo en su interfaz no sólo los últimos estrenos, sino también una lista de valoraciones de los usuarios con respecto a sus descargas, de manera que otros puedan tener una idea antes de verlas.

De igual manera, Gnula.se tiene fama después del cierre de varios portales de este tipo, pudiendo al registrarse, verse el contenido bien sea vía online o al descargarlo.

Pelispedia.tv

Pelispedia.tv posee diversos niveles de calidad en la transmisión de la serie o película, con lo cual la persona no tendrá problemas al acceder a los archivos dependiendo de la conexión de internet, porque es visto el contenido vía online y no por descargas. Estando el material en inglés y con subtítulos, siendo tanto el ingreso como la navegación bastante simple, por lo que no hay que efectuar registro personal, pudiendo entrar cualquier interesado a ver el material ofrecido de manera gratuita.

Representando así ésta, uno de los portales web más relevantes para conseguir contenido de calidad, colocando al alcance de los usuarios un sinfín de estrenos tanto en formato DVD como Blue-ray.

Pelismag.net

Este sitio fue creado luego de Popcorn Time, ofreciendo así Pelismag.net descargas bastante rápidas, con una data de más de 6000 películas, la cual se actualiza día a día. Tales películas son ofrecidas sólo en español, evitando cualquier subtítulo, estando disponibles así mismo para iOS, Android y Windows.

La referida web, fue creada en el año de 2016, y hasta ahora no ha cerrado sus servicios, ofreciendo un excelente material a cada uno de los usuarios que la utilizan hasta hoy.

Seriesblanco

Seriesblanco, permite a las personas obtener una gran lista de series, las cuales pueden ver junto con entrar al sitio web, teniendo la opción de observar el catálogo de series por géneros y añadidas, así como las diversas actualizaciones que allí se encuentran. Para acceder, primero hay que registrarse y luego iniciar la sesión con usuario y clave, pudiendo ingresar al contenido.

Destacándose éste al igual que los otros portales web, ya que al cerrar algunos, las opciones se reducen y los sucesores van tomando auge y fama de una manera veloz, porque todos los usuarios quedan de manera flotante, debiendo buscar sitios online dónde encontrar el mismo servicio, o uno mucho mejor, de allí las actualizaciones constantes que se efectúan. Siendo Seriesblanco un portal online de prestigio, más allá de los problemas legales que tuvo en el 2018.