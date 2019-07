TuTuApp: ¡Una de las tiendas de aplicaciones más completa del mercado!

Los sistemas operativos, para dispositivos móviles, más populares y utilizados del mundo, poseen una tienda de aplicaciones predeterminada, a través de la cual podrás obtener juegos, programas, películas, libros virtuales, etc.

Sin embargo, existen aplicaciones que, por un motivo u otro, no se encuentran disponibles en dichas tiendas. Esto obliga a los usuarios a tener que indagar en internet, a través de sitios web potencialmente peligrosos, en busca del archivo APK del programa en cuestión.

Debido a esto, algunos desarrolladores crearon sus propias variantes de Tiendas de aplicaciones, con el fin de acabar con este problema. TuTuApp es el resultado de esto, y, actualmente, es una de las tiendas de terceros más grandes y completas del mundo. A continuación, te contamos por qué.

¿Qué es TuTuApp?

Como hemos mencionado, se trata de una tienda de aplicaciones de origen chino. Es considerada una de las más completas, pues hallarás todo lo que no se encuentra disponible en Play Store de Android, o la App Store de iOs/iPhone.

Esta aplicación cuenta con un catálogo muy amplio que posee miles de aplicaciones en su haber, algunas son muy conocidas, otras no tanto. Pero es esta perfecta convergencia entre las apps estándares y las nuevas alternativas lo que aumenta su atractivo.

Pese a que es de origen chino, esta se ha actualizado y añadido nuevos idiomas. Todo esto gracias a la popularización de la misma.

¿Cómo descargarla?

SI deseas descargar TuTuApp, el procedimiento es muy sencillo. Sin embargo, es importante mencionar que esta no se encuentra disponible en las tiendas de Android e iOs, así que no te molestes en buscar, pues no las hallarás.

Para ello, tienes que acceder al sitio web oficial desde tu móvil, y en la pantalla principal, te mostrará dos opciones de descarga: Para iOs o para Android. Tú eliges dependiendo de tu dispositivo.

Cuando hayas seleccionado tu sistema operativo, empezará la descarga. Se debe hacer un inciso para mencionar que, este proceso también puede realizarse desde tu ordenador, aunque al momento de descargar TuTuApp, te pedirá escanear un código QR para habilitar la descarga.

Una vez se haya descargado en tu móvil, lo siguiente es instalarla. Aunque para ello, primero debes dirigirte a los ajustes de tu terminal, en Android, acceder al apartado de seguridad y marcar la opción que pone “Permitir una instalación fuera de la tienda”, y listo. Ya podrás finalizar el procedimiento.

En iPhone es un proceso similar, puedes instalarla normalmente, aunque si te arroja un error, puedes acceder a la configuración del móvil y evitar que este bloquee la instalación.

Finalmente, cuando el programa esté instalado, ya podrás utilizarlo.

¿Qué es TuTuApp Premium?

Para utilizar esta tienda, no es necesario pagar nada, pues es gratuita. Aunque debido a eso, tendremos que soportar alguno que otro anuncio publicitario, ya que así se mantiene el desarrollo de la misma, mediante estos ingresos.

No obstante, debes saber que existe una versión de pago de la misma, y se llama TuTuApp VIP.

Si deseas disfrutar de esta versión Premium, debes pagar 12,99 dólares de forma anual. Y a cambio de esto, obtienes los siguientes beneficios:

Programas y juegos exclusivos de la tienda.

Recibes prioridad para probar nuevos juegos.

Se eliminan los anuncios, y puedes disfrutar de una experiencia más limpia.

Recibes, también, un privilegio de atención al cliente VIP, en caso de que algún error ocurra.

Estas son solo algunas de las ventajas que recibes, y es que, la oportunidad de probar programas nuevos antes que los demás, así como también aplicaciones y juegos exclusivos de la tienda, que mucha gente no podrá ni imaginar, son algunos puntos muy positivos que pueden parecerle atractivo a cualquier entusiasta.

Además, se debe mencionar que, el precio no es muy alto. De hecho, son apenas 13 dólares por todo un año de uso y disfrute de una experiencia renovada.

¿Qué aplicaciones famosas podremos hallar en TuTuApp?

Esta tienda de aplicaciones posee alojadas miles y miles de aplicaciones de desarrolladores nuevos, por así decirlo, y que se presentan como alternativas sólidas a las populares que todos conocemos. Sin embargo, también encontrarás esas apps estándar de toda la vida. Algunas son:

Netflix; el servicio de series y películas en streaming, por excelencia, está disponible en TuTuApp.

el servicio de series y películas en streaming, por excelencia, está disponible en TuTuApp. Snapchat; la popular red social en la cual se inspiró Instagram, también posee su aplicación oficial en TuTuApp.

la popular red social en la cual se inspiró Instagram, también posee su aplicación oficial en TuTuApp. Snapseed; este potente editor de fotografía está disponible de forma oficial.

este potente editor de fotografía está disponible de forma oficial. Facebook Client; también podrás hallar un cliente de la red social más grande y utilizada del mundo.

Estas son solo algunas, ya que hay cientos de aplicaciones mundialmente conocidas disponibles en TuTuApp.

A través de esta tienda de aplicaciones, podrás encontrar todos los archivos APK que desees, sin tener que exponer tu seguridad.