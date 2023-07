Losetas de plástico: una instalación repleta de posibilidades

Cada uno de los sistemas que conforman los espacios por los que discurrimos a diario, han de estar sujetos a un grado de excelencia invaluable. Esto se hace especialmente evidente cuando hablamos de la superficie que pisamos, habiendo de encontrar aquellos materiales de primera calidad que efectivamente nos van a otorgar la excelencia que merecemos en términos de diseño. No obstante, para que esto suceda es importante analizar cuáles son los materiales mejor valorados en el mercado actual; lo cual nos lleva directamente a hablar de las losetas de plástico. Más todavía si nos centramos en las superficies destinadas a espacios corporativos.

Qué son las losetas de plástico

Cuando nos ponemos a valorar qué recursos se pueden instalar en las superficies de los espacios por los que nos movemos a diario, las losetas de plastico no tardan en convertirse en una de las alternativas mejor valoradas. Puede que en los hogares no sean tan comunes; no obstante, estas baldosas de PVC tienen una notable presencia dentro del ámbito empresarial. Pero, ¿qué son exactamente?

Estamos ante unas pequeñas losas que se elaboran a base de polietileno, el cual se presenta como uno de los plásticos más resistentes de la industria. Esto se debe a su capacidad de descomposición lenta, fruto del alto punto de fusión que presenta. De ahí que se trate de una muy buena alternativa para los suelos, donde el maltrato del tránsito de personas y maquinarias no puede derivar en desperfectos estructurales.

Características de las losetas de plástico

Para entender bien el éxito cosechado por las losetas de PVC en el ámbito del diseño de interiores, hay que prestar especial atención a sus características funcionales. Ya hemos anticipado que su resistencia al desgaste humano e incluso al paso del tiempo resulta de gran interés. No obstante, esta es solo una de las muchas ventajas asociadas a instalar dichas losetas en todo tipo de espacios.

Por un lado, la instalación es realmente sencilla, ya que son baldosas autoensamblables para así agilizar la colocación en el espacio en cuestión. Una vez quedan listas para su uso, hay que destacar que son realmente sencillas de mantener en buen estado. Tanto la limpieza como los cuidados se resuelven de forma ágil para no perder más tiempo de la cuenta en dicha labor. De igual modo, son antideslizantes, haciendo que el volumen de accidentes laborales se reduzca. Todo ello sin olvidar su aguante a las fuertes temperaturas y a la exposición solar, adaptándose por tanto a espacios de lo más diversos.

La versatilidad de uso de las losetas de plástico

Como bien venimos anunciando, las Losetas de plastico profesionales son las más comunes, ideales para una gran variedad de suelos. No importa si hablamos del interior o del exterior: en todos los casos cumplen con sus funciones para velar por la estética del lugar y la seguridad de quienes las pisan a diario.

Dadas sus capacidades antideslizantes, no es extraño que sean un gran reclamo en zonas como los vestuarios, las piscinas, las saunas o los jacuzzis. Un elemento estructural muy presente en los gimnasios, también en las zonas de fitness y de musculación.

De igual modo, hay que señalar que estas instalaciones suelen tener una presencia sustancial en los locales de hostelería, puesto que su limpieza es muy sencilla y esto agiliza la productividad del establecimiento. Asimismo, las losetas para cámaras frigorificas también evidencian que son un reclamo en la industria alimentaria, contribuyendo así a la conservación de alimentos.

Por último, nos parece importante valorar el uso de las losetas de plástico en la industria química. Puesto que cuentan con una superficie agujereada, el drenaje ante posibles incidentes es de lo más eficaz. Todo ello sumado a sus capacidades ignífugas, evitando que en caso de incendio el fuego no se propague a su antojo. Diferentes ventajas que han hecho de este material uno de los más populares y conviene buscar aquellas tiendas que ponen a nuestro alcance los mejores precios en cada caso.