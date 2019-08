España tiene la mayor proporción de madres primerizas de más de 40 años en la UE

España se ha convertido en el país de la Unión Europea con mayor proporción de madres primerizas mayores de 40 años. Según datos de Eurostat, la agencia de estadísticas de la UE, basados en datos de 2017, el 8,8 % de las mujeres del país tenían más de 40 años cuando dieron a luz a su primer hijo. En el estudio anterior de 2015, las mujeres italianas tenían la mayor tendencia a llegar tarde a la maternidad.

Las estadísticas muestran que entre el 25 y el 30% de las mujeres sin hijos de 40 años no son madres porque no pueden quedar embarazadas. ALBERT ESTEVE, DIRECTOR DEL CENTRO DE ESTUDIOS DEMOGRÁFICOS

El fenómeno en España ha ido en aumento en la última década, con nacimientos de madres de 40 años y más, aumentando un 63%, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Los jóvenes españoles se encuentran entre los últimos en abandonar sus hogares en la UE (la edad media es de 29 años), mientras que la edad media de las madres primerizas es de 31 años. Las cifras muestran un promedio de 1,25 hijos por mujer en 2018.

Varios expertos señalan que más de la mitad de las mujeres que no son madres hubieran querido tener hijos, pero una espera prolongada debido a la falta de un empleo seguro, la dificultad de encontrar un lugar asequible para vivir y la falta de subsidios estatales, ha obrado en su contra.

Otras mujeres simplemente prefieren ser madres mayores, un cambio cultural basado en el deseo de una mayor estabilidad económica y profesional.

La maternidad a los 50 años

Italia y España también lideran la UE cuando se trata de dar a luz a partir de los 50 años, lo que contrasta fuertemente con el 92% de los europeos que tienen su primer hijo entre los 20 y los 39 años.

«Los métodos, como la reproducción asistida, permiten prolongar la edad fértil, pero no hay milagros», afirma Albert Esteve, director del Centro de Estudios Demográficos de la Universitat Autònoma de Barcelona. «Las estadísticas de fertilidad en España muestran que el 25-30% de las mujeres sin hijos de 40 años no son madres porque no pueden quedar embarazadas.»

Según Esteve, hay razones económicas detrás de las estadísticas. «Estamos entre los países en los que la independencia se produce más tarde debido a la falta de seguridad laboral, los bajos salarios y las dificultades para encontrar un lugar donde vivir, factores que hacen que la gente no pueda salir de casa cuando quiera».

Más del 60 % de las madres primerizas tienen entre 30 y 39 años, la cifra más alta de la UE.

El mapa europeo de nacimientos pone de relieve una clara división entre las tendencias en el sur, donde hay menos madres jóvenes y más maduras, y el este, -Bulgaria y Rumanía-, donde uno de cada ocho bebés tiene una madre menor de 20 años. Hungría y Eslovaquia van por detrás de Bulgaria y Rumania, que tienen el porcentaje más alto de madres jóvenes, y muy pocas madres primerizas de más de 40 años.

Junto con una tasa de fecundidad más alta y una esperanza de vida más baja, esto significa que el Este se está volviendo más joven mientras que el Sur se está haciendo más viejo.

En España, cada vez es más raro tener hijos antes de los 30 años: el 60,2% de las madres primerizas tienen entre 30 y 39 años, la cifra más alta de la UE. En Grecia, Irlanda, Italia y Luxemburgo, las mujeres también tienen más probabilidades de dar a luz por primera vez a los 30 años que a los 20 años.

«Si las parejas se van más tarde y más tarde para tener hijos y las mujeres se convierten en madres cuando son más maduras, muchas terminarán por no poder tener hijos y eso es lo que está pasando en España», dice Diego Ramiro, experto en demografía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. «Más del 20% de las mujeres nacidas en los años 70 no tendrán hijos. Todavía no hemos alcanzado a Japón, donde la cifra es de casi el 30%, pero podría haber consecuencias a largo plazo. Por ejemplo, cuando las personas envejecen, no tendrán una red familiar que las cuide y habrá que establecer otros sistemas de atención».