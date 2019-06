Las mejores técnicas de marketing online para clínicas de cirugía estética

El marketing online es el cúmulo de acciones que podemos llevar a cabo para que un negocio destaque en el mundo web. Sin embargo, cuando estas acciones se enfocan a un tema en específico, como las clínicas de cirugía estética, el asunto se vuelve aún más provechoso.

Escoger los mejores profesionales para atender temas de salud es uno de los asuntos que más tiempo demanda en las personas. De ahí que las clínicas y hospitales deban manejar un buen sistema de marketing online que les asegure, que esos potenciales clientes les conozcan y se interesen en hacerse usuarios frecuentes de sus productos y servicios.

En PrositiosWeb se hace un estudio bien sistematizado y específico sobre esta temática que engloba mucho más que la simple creación de un sitio web. Es un conjunto de elementos que se complementan unos a otros como los eslabones de una cadena, donde si uno falla, el resto también lo hará.

Y si esto es importante, cuando se trata de asuntos de salud de urgencia, como enfermedades o molestias, cuánto más, no lo será en el caso de asuntos estéticos, donde el paciente es quién decide si lo hace o no, casi siempre por voluntad propia y no porque se vea comprometida su salud.

Lo primero es considerar que no es un servicio exclusivo. Quizás hace algunos años, era un tema poco popular y destinado a las clases sociales más pudientes, pero hoy existe ya mucha competencia y eso ha llevado a que los costes se vean reducidos, por lo que son bastantes más las personas que pueden acceder a ellos de ahí que destacar sobre la competencia sea fundamental.

Otro dato que es importante, es aprovechar las herramientas ya existentes para explotarlas y así darse a conocer, tal es el caso de los anuncios en Google y la búsqueda de un posicionamiento SEO que se vea natural, que vaya orientado a destacar entre los primeros resultados de una búsqueda, pero cuyo contenido sea del interés de los usuarios.

Además, hace falta siempre que el primer contacto sea directo con los servicios ofrecidos. Por ejemplo, el Dr. Pedro Antolín es especialista en todos los trabajos que se pueden realizar a los pechos: sea elevación, reducción o aumento de talla, trabajar las malformaciones, así como lo relacionado a la nariz y la abdominoplastia.

En este sentido, sus informaciones deberían ir dirigidas a resaltar estos aspectos, con el fin de que las búsquedas que alguien haga en la materia, puedan ser respondidas y demostrar que sabe de lo que está hablando.

Puntos clave a destacar en el marketing online

Para hacer este camino más sencillo, te contamos que el primer aspecto clave es la marca. Un doctor, como el Dr. Julio Puig, deberá buscar las estrategias para destacar él mismo como marca, ya que lo que vende, son sus propios servicios. Para ello, es útil utilizar una sección específica dentro del sitio web, tal como, quién soy o conóceme.

Antes de contratarlo, para las personas es útil saber sobre asuntos como que es miembro de las principales sociedades de cirujanos plásticos, con sus correspondientes titulaciones en medicina y cirugía como carrera base, y posteriormente, con especialización en cirugía plástica, reparadora y estética.

Por último, es necesario tener un blog. El Dr. Roberto Moltó utiliza esta estrategia como método de explicación sobre sus distintos tratamientos, de forma que los potenciales clientes puedan tener una noción más clara de lo que obtendrán tras el procedimiento y la manera en que este se realizará.

Cada uno de estos elementos tienen su objetivo, y en todo caso, el principal sería que después de que las personas se interesen, contraten un servicio, y posteriormente, regresen y se vuelvan clientes frecuentes, sea retocándose el proceso hecho con anterioridad o aplicando uno nuevo.

Solo con todas estas herramientas y el uso de procedimientos correctos para que se vean complementadas con el apoyo más antiguo del mundo, el boca a boca, se podrá obtener una cartera de clientes numerosa y constante.