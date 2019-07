Un turista británico se tatuó el nombre de un club nocturno en la pierna durante las vacaciones en Benidorm

Un joven británico ha vuelto de unas vacaciones de borrachos en Benidorm con el nombre de una de sus discotecas favoritas tatuado en la pierna.

Reece Parker, de 24 años, no se arrepiente de nada a pesar de haberse hecho el tatuaje cuando estaba borracho en la estación de fiestas española. Ha tenido un «XO, vamos» marcado en su pierna, en homenaje a un club nocturno en Spalding, Lincolnshire.

Lincolnshire Live reporta hoy al ingeniero $40 (£36) en el tatuaje durante su escapada de 10 días.

«Cuando estoy borracho, siempre solía bromear con que me lo tatuaran», dijo Reece, de Boston, Lincolnshire.

«Mis amigos estaban en mi oído después de unas cervezas y aquí estamos.

«Para ser justos, creo que es graciosísimo.

«Nunca pensé que llamaría tanto la atención.»

Reece, que es soltera, a menudo visita al Oficial Ejecutivo con sus amigos.

Reece dice que la tinta le dio entrada gratis y lista de invitados en el club el sábado pasado.

«Matt Clarke, el dueño, acaba de decir que puedes estar en la lista de invitados esta noche», dijo Reece.

«No sé si es algo normal, sería bueno la cantidad de dinero que gasto en este lugar.»

El lugar es uno de los clubes más grandes de Spalding y a menudo acoge noches temáticas con invitados especiales.

Viene después de que un superfan de Greggs se grabó el logo de la panadería en su pierna para mostrar su amor por los rollos de salchicha.

Nicole Reed, de 19 años, escribió en Twitter: «@GreggsOfficial what’s a girl gotta do to get a free pasty».

Otras personas en línea aplaudieron su audacia.

Pero no está claro si la gran cadena le dio al adolescente, de Manchester, comida gratis como resultado.