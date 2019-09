Promociones y descuentos de Terra Mítica. ¡Aprovéchalos!

Por una razón muy lógica, a esta ciudad la han llamado “la New York del Mediterráneo”, es que su moderna arquitectura vertical y, los aspectos dinámicos que la envuelven son comparables con “la ciudad que no duerme”. Pero, ¿qué otras cosas puedes hacer en esta famosa ciudad turística que no sea bañarte en la playa y salir de fiesta en la noche?. Si, sabemos que sus playas, como Levante, Poniente, Mal Pas, entre otras, son divinas, pero salgamos un rato del agua y vamos a caminar.



La potencialidades turísticas de Benidorm son tan amplias, que quizás un periodo de vacaciones no alcance para conocer todo lo que ofrece esta ciudad costera a quienes la toman como destino turístico y menos, cuando disfrutas de las instalaciones de Terra Mítica.



Cuando una familia se embarca en el navío de sus vacaciones, para conocer diferentes lugares y elige Benidorm como el lugar donde disfrutará de sus días libres, debe saber, que el complejo turístico conocido como Terra Natura, ofrece a sus usuarios y potenciales clientes, una gran variedad de promociones y descuentos, para que puedan estirar su presupuesto y no se queden sin conocer todas las atracciones y espectáculos que se presentan para que el público quede completamente convencido, que visitar este parque, valió la pena.



Benidorm no es solo playas

Benidorm no es solo playas y actividades sociales nocturnas, aunque son unos de sus principales atractivos; perderte la oportunidad de visitar Terra Mítica no es una opción, ya que te estarías perdiendo de disfrutar momentos agradables, vivir nuevas experiencias y conocer personas que valen la pena.



En primer lugar tienes que saber que la diversión y el descanso pueden ir de la mano si visitas el mágico mundo de Terra Mítica, más aún, si vas en la época de verano, ya que tendrás más tiempo libre y te puedes dar una escapadita, acompañado de tu familia o amigos. Dentro de las promociones y descuentos de terra mítica tenemos, que por cada noche que pases en cualquiera de los dos hoteles Grand Luxor, podrás usar las instalaciones del parque de diversiones totalmente gratis.



Por ejemplo, la habitación superior que tiene 4 camas plaza, por un costo de 166.96 € incluye una entrada por persona y noche a elegir entre los parques de Terra Mítica, Aqualandia, Mundomar o Iberia Park.



Terra Mítica es un parque temático que reúne dentro de sus instalaciones todo aquello que necesitas para pasarla bien, sin necesidad de movilizarte de un lado a otro. Empezando porque cuenta con dos maravillosos hoteles 4 y 5 estrellas, con todos los servicios disponibles para satisfacer tus necesidades de distracción y esparcimiento, como lo es: un área de piscina, una sala de spa, área deportiva, mini golf y, lo que no puede faltar especial atención por parte de su capacitado personal.

En segundo lugar, así como lo acabas de leer, cuenta con un increíble parque de diversiones, con varias atracciones mecánicas que se adaptan a todas las edades y, es en en este punto donde se encuentran la explosión de adrenalina y el descanso. Luego de pasar un ajetreado día viviendo las más intensas emociones y aventuras, ahí mismo, sin dar muchas vueltas, tienes la cercana comodidad del hotel, para que descanses y duermas como es debido y, al día siguiente, vuelvas repotenciado para realizar nuevas actividades.



Bien sea que vayas en grupo numeroso, o con tu núcleo familiar compuesto de 4 o 5 personas, o te vayas de escapada solo con tu pareja, es necesario que sepas que en cualquiera de los casos puedes conseguir un descuento. También se considera la edad y, si alguno de los visitantes tiene algún tipo de discapacidad.



Por ejemplo, un grupo de adultos (más de 20 personas), cada una, tiene la oportunidad de pagar 33 €, para la áreas de Roma, Grecia y Egipto; de otra manera, el boleto de entrada en taquilla le costará 39 €..



También pueden optar por la promoción Terra Mítica Plus, que incluye las áreas de Grecia, Roma, Egipto, Iberia y Las Islas y, un grupo de adultos solo pagaría 44 € por persona, pero si compra el boleto bajo otro esquema el boleto le sale en 56 € y, vía online le sale por 49€. Grupos Junior, de 4 a 12 años, pagan solo 32 €.



De manera que cuentas con varios mecanismos para disminuir los costos de tu visita. Si incluyes menú, también te realizarán un buen descuento por ambos servicios



En tercer lugar, existe otro tipo de espacios para el disfrute familiar, como el recorrido del Laberinto del Minotauro, en el cual te sentirás como un personaje de esta historia mitológica griega, haciendo uso de artefactos para poder derribar los obstáculos que darán mayor emoción a tu travesía y, llegar al enfrentamiento final con el minotauro. Igualmente, el recorrido por los icaros y otras atracciones familiares, como, la presentación de espectáculos de distintos temas relacionados con la cultura de la mitología griega, romana y las leyendas de Egipto.



Un mundo de diversión para los más pequeños

Los niños también tienen sus propias atracciones como Ayquesustus o Akuatiti, en las cuales podrán también sentir intensas emociones, que los harán caer como una piedra cuando llegue la hora de dormir.



Actualmente la valoración de un sitio turístico, debe enfocarse en dos importantes aspectos:



1. Que ofrezca diversos complementos al alojamiento, como servicios dirigidos a la distracción y el entretenimiento, pensando en el disfrute de toda la familia. El tradicional enfoque hotelero, en el cual solo se pernocta y, de repente se utiliza la piscina, poco a poco se irá superando; el turista es cada vez más exigente y, aquellos parques temáticos integrales como Terra Mítica, cada vez con mayor auge, irán tomando la delantera en términos competitivos.



2. Descuentos y promociones que atraigan a un mayor número de visitantes y, poder así, incrementar las ganancias en el sector turístico que, a fin de cuenta se traduce, en mayor crecimiento económico para la ciudad y el país en general. Terra Mítica es insuperable cuando se trata de ofrecer atractivas ofertas a la población y, puede hacerlo por la gran variedad de servicios que ofrece. Un hotel convencional que solo ofrezca alojamiento, tiene escasas oportunidades de promoción.



Los usuarios siempre buscan la manera de economizar en gastos. Al evaluar sus ofertas turísticas, se inclinarán por la que le de más servicios, por un menor costo. Es el caso específico de las políticas de venta de Terra Mítica, que te ofrece alojamiento, entrada a los parques, a los espectáculos y servicio de alimentación, por un costo que ha sido pensado tomando en cuenta la totalidad de servicios, ¿cuántos hoteles o sitios turísticos están en capacidad de ofrecer este tipo de promoción? , pues diría que muy pocos.



3. Que el tratamiento que se le da a las personas, sea realmente especial. Los prestadores de servicios turísticos tienen que mantenerse al día con la capacitación y formación de su personal. Esto garantiza que efectivamente el recurso humano cuente con la debida aptitud ante las nuevas tendencias en materia turística. Quienes visitan Terra Mítica, se marcharan con una excelente impresión de las personas que tuvieron el honor de atenderlos y esto será uno de los principales motivos que los querrá hacer volver.



De manera que, Benidorm cuenta con un grandioso lugar que ofrece múltiples atracciones en un mismo espacio geográfico y, como es imposible hablar de esta fabulosa ciudad costera sin mencionar sus playas, Terra Mítica está ubicada muy cerca de la playa, con lo cual no podrás dejar de ir a disfrutar de sus aguas cálidas, una vez que disfrutes de todo lo que encontrarás en este exclusivo parque temático.



Por lugares como Benidorm y sitios integrales como Terra Mítica, es que el Reino de España ocupa uno de los principales lugares como destino turístico a nivel mundial. Es innegable el compromiso del sector privado para garantizar que el desarrollo económico del país, vaya en aumento.