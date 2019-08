¿Cómo elegir tu aspiradora?

Hoy día vivimos en una sociedad repleta de elecciones. O sea, para cada elemento que podamos necesitar vamos a tener miles de marcas y dentro de éstas diferentes opciones, modelos únicos.

En lo que al cuidado del hogar se refiere, todavía tenemos más opciones entre las que elegir. Este es el caso de las aspiradoras, cuya elección, a simple vista, puede parecer algo sencillo, pero nada más lejos de la realidad.

¿Qué características son esenciales en una aspiradora?

Elegir la aspiradora perfecta para nosotros no es una tarea sencilla, pues deberemos tener en cuenta diferentes factores antes de decidir que aspiradora comprar, puesto que en función de nuestras necesidades nos va a interesar más un modelo u otro. Ahora bien, lo mejor es que ahora tenemos webs con tablas comparativas para que nuestra elección sea mucho más sencilla, así tendremos en un solo cuadro todo lo esencial para escoger nuestra aspiradora o robot.

Una de las características principales es la superficie que tenemos que limpiar, así como los lugares donde pretendemos utilizar este aparato. Pues no es lo mismo hacerlo en un pequeño piso, con vistas al interior, que en una gran casa de cara al campo, por ejemplo. No sólo por el propio espacio, sino también por el tipo de suelo, ya que en este sentido, la potencia tendrá mucho que ver.

O sea, cuanto más complicado sea el suelo o más suciedad suele haber, más potencia será necesaria. En otros términos, si tenemos animales, niños pequeños o un hogar de cara al exterior, lo mejor es que optemos por aspiradoras con mayor potencia para así asegurarnos un mejor resultado en todos los sentidos. Así como para que sea capaz de llegar a todos los rincones, por difíciles que puedan llegar a ser.

En este sentido es importante tener en cuenta las dimensiones, distribución y accesorios de la aspiradora. Mayoritariamente porque para llegar a determinados lugares, como sitios altos, esquinas o recovecos es importante que sea accesible o que cuente con lo necesario para poder adaptarse a los lugares complicados. Así nos vamos a asegurar un mejor rendimiento y por lo tanto resultados.

Unas aspiradora hará que todo sea mucho más sencillo

Un detalle que no deberemos pasar por alto es que no es lo mismo potencia que capacidad de succión. Es decir, la potencia son los vatios de los que dispone la aspiradora, pero no tienen que ver con la succión. Por lo tanto es necesario que conozcamos esta distinción para así comprar un modelo que se adapte a esto, de tal manera que nos limpie adecuadamente sin que nuestra factura de la luz se vea resentida.

Quizá en este sentido puede ser interesante hablar de los robots aspiradores, que son capaces de limpiar varios días a la semana de forma automática, sin que nosotros nos tengamos que preocupar de nada y así estar seguros de que a la vuelta del trabajo nuestro hogar va a estar completamente limpio. Es interesante el modelo de Roomba, la marca más conocida de este tipo de productos, pues ofrece una gran calidad y precio con todas las prestaciones que vamos a necesitar y con una buena eficiencia energética, sobre todo el modelo 615 que se ha convertido en uno de los más elegidos.

En este sentido podemos también encontrar el Cecotec Conga 1290 si lo que buscamos es un robot más sencillo y por lo tanto barato, pues este modelo no tiene aplicación móvil ni algunas de las características más avanzadas del mercado. Ahora bien, si queremos calidad, precio y prestaciones entonces deberemos optar por el RoboRock 550, que es lo mejor que hay a día de hoy en el mercado y que más se adapta a las necesidades, tanto básicas como avanzadas.

Tenemos muchas opciones a nuestra disposición, deberemos valorar nuestras necesidades reales y así adquirir un producto que realmente necesitemos y que sea capaz de dar respuesta a nuestras demandas. La limpieza cambiará por completo, tanto con las aspiradoras como con los robots.