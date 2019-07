Cómo organizar una fiesta infantil y elegir el regalo perfecto

Cuando un niño cumple años, es bautizado o hace la comunión, sus padres se esmeran por organizar una fiesta que le rinda homenaje y marque la importancia de la ocasión. Además de eso, hay que elegir un regalo apropiado que agrade al niño y lo llene de alegría. Vamos a ver algunas ideas para que estos dos aspectos sean un éxito:

Organización de la fiesta

Las fiestas infantiles bogota deben incluir actividades recreativas muy variadas para que los invitados se diviertan y pasen un rato de máximo disfrute. Los niños requieren estar activos todo el tiempo para que no se aburran, algunas ideas son las siguientes:

Colchón inflable . Se trata de un elemento fabricado en material flexible y con un diseño colorido y llamativo. Hay varios modelos, la mayoría permite que los niños entren y brinquen, se deslicen y trepen. Todos tienen una capacidad máxima de niños, por lo tanto, un empleado de la empresa se encarga de organizar la entrada y salida de los niños.

. Se trata de un elemento fabricado en material flexible y con un diseño colorido y llamativo. Hay varios modelos, la mayoría permite que los niños entren y brinquen, se deslicen y trepen. Todos tienen una capacidad máxima de niños, por lo tanto, un empleado de la empresa se encarga de organizar la entrada y salida de los niños. Piscinas de pelotas. Es un receptáculo que en lugar de agua tiene pelotas de colores. Es muy divertido para los niños pequeños, quienes se lanzan y ruedan sobre las pelotas. Es una atracción que, además de divertir, estimula los sentidos, lo cual es muy importante para los niños.

Espectáculos para fiestas

Los organizadores de fiestas infantiles bogota incluyen además, diversos actos para recrear a los niños, veamos:

Show de payasos . Es un espectáculo que está pensado para captar la atención de los niños y hacerlos reír. Se puede elegir una versión con actores cómicos, sin ser payasos, si es que se prefiere así.

. Es un espectáculo que está pensado para captar la atención de los niños y hacerlos reír. Se puede elegir una versión con actores cómicos, sin ser payasos, si es que se prefiere así. Función de títeres . A los niños les encantan los títeres, ya que les recuerda a sus juguetes y les despierta la fantasía. Además, los shows de títeres son interactivos para que los niños se sientan parte del espectáculo.

. A los niños les encantan los títeres, ya que les recuerda a sus juguetes y les despierta la fantasía. Además, los shows de títeres son interactivos para que los niños se sientan parte del espectáculo. Magos. Los shows de magia son encantadores y son del agrado de niños y adultos. Los magos despiertan el asombro y la imaginación de los pequeños de una manera sana y divertida.

El regalo

Tradicionalmente, los padres, familiares y demás invitados le hacen un regalo al homenajeado, este regalo puede ser algo genial y esmerado o también algo útil que sea de provecho práctico para el pequeño. Vamos a ver un ejemplo de cada uno:

Unos patines

Los patines son un juguete muy divertido, por algo se venden Más Patines cada día, ya que son muy populares a todas las edades. Además del entretenimiento, los patines son un excelente ejercicio para los niños, usar patines desarrolla la motricidad gruesa y la coordinación. Hay de varios tipos:

Patines en línea . Los patines de cuatro ruedas en línea son muy populares, debido a que ofrecen mayor velocidad y un movimiento aerodinámico que es muy entretenido. Hay algunas versiones que se adaptan desde tallas pequeñas hasta grande. Esto es muy conveniente porque no hay que comprar otros patines al crecer el niño.

. Los patines de cuatro ruedas en línea son muy populares, debido a que ofrecen mayor velocidad y un movimiento aerodinámico que es muy entretenido. Hay algunas versiones que se adaptan desde tallas pequeñas hasta grande. Esto es muy conveniente porque no hay que comprar otros patines al crecer el niño. Patines en paralelos. Son los patines tradicionales, muchos padres los prefieren porque ofrecen una mejor estabilidad. Son la opción ideal para niños muy pequeños o para comenzar con el patinaje. Estos patines suelen tener un taco en la parte frontal que sirve para frenar rápidamente con solo echar el patín hacia adelante.

Aspirador nasal

Si se opta por un regalo práctico y muy útil, se puede elegir algo que ofrezca un beneficio importante para el confort y la salud del niño. Un aspirador nasal bebé es un artículo que hay que tener a la mano para asegurar que el bebé o el niño pequeño respire libremente.

Muchas veces, debido a una congestión nasal, los niños no respiran adecuadamente y por lo tanto no concilian bien el sueño. Esto hace que respiren por la boca y se les irrita la garganta ocasionando otros problemas. Otra cuestión es que la nariz congestionada hace el proceso de alimentarse muy incómodo, lo cual puede hacer que no coman lo suficiente.

La utilización del aspirador es muy sencilla, hay que presionarlo para expulsar el aire, sin soltarlo se coloca en la fosa nasal del niño de manera que la selle por completo, luego se suelta para que las secreciones salgan. Por último, se limpia muy bien y se guarda.

Es importante elegir un aspirador que esté fabricado en un material suave y flexible, para que no lastime al bebé. También hay que fijarse que se pueda limpiar fácilmente con agua corriente.