Seguridad en el hogar para el verano: 10 claves que no debes pasar por alto

La seguridad en el contexto del hogar se ha convertido en un tema de conversación a lo largo de los últimos años. En realidad, no es extraño si tenemos en cuenta las consecuencias que puede tener cualquier descuido o vulnerabilidad sin atender. ¿Cómo podemos mejorar la protección de nuestra vivienda? Si te estás planteando esta pregunta presta atención. A continuación, compartimos contigo una selección de diez consejos clave que te ayudarán a lograrlo aunque, por supuesto, siempre te recomendamos que cuentes con la supervisión y asesoramiento de una empresa de cerrajería especializada como https://www.cerrajeros.info/.

¿Cómo es tu hogar?

Cada hogar es único en su diseño, ubicación y entorno, por lo que es fundamental llevar a cabo un análisis detallado de seguridad para identificar posibles puntos débiles y tomar las medidas adecuadas para protegerlo. Realizar una evaluación exhaustiva nos permitirá tomar decisiones fundamentadas sobre qué sistemas de seguridad implementar, como alarmas, cámaras de vigilancia, cerraduras de alta seguridad y otras soluciones que se ajusten a nuestras necesidades específicas.

No pases por alto las áreas comunes

En comunidades de vecinos, los espacios comunes como garajes y aparcamientos pueden representar puntos vulnerables en términos de seguridad. Prestar especial atención a estos lugares compartidos es esencial para proteger nuestra vivienda en su totalidad. La instalación de cámaras de vigilancia en estas áreas puede proporcionar una capa adicional de seguridad y tranquilidad, ya que disuadirá a posibles intrusos y facilitará la identificación de personas sospechosas. Además, es importante establecer una comunicación efectiva con los vecinos para colaborar en la seguridad general del entorno y alertar sobre cualquier actividad sospechosa.

Adopta hábitos preventivos en tu día a día

Dejar copias de llaves en lugares obvios, como el buzón o debajo el felpudo del portal, es una práctica común pero peligrosa que debe evitarse enérgicamente. En su lugar, es recomendable entregar copias de llaves a personas de confianza o utilizar sistemas de seguridad como cerraduras inteligentes con códigos o tarjetas de acceso. Además, debemos asegurarnos de cerrar siempre las puertas con llave, incluso cuando nos encontremos dentro de casa.

Ojo con las ventanas

Las ventanas son uno de los puntos de entrada más accesibles por lo que es recomendable mantenerlas siempre cerradas cuando no estemos en casa. En caso de querer ventilar la vivienda, es recomendable hacerlo en las horas del día en las que estemos presentes y en habitaciones que no sean fácilmente accesibles desde el exterior. Utilizar sistemas de bloqueo adicional, como rejas o pestillos, también puede ser una medida efectiva para evitar intrusiones no deseadas.

La tecnología puede ser tu aliada

La integración de sistemas automatizados nos permite controlar y monitorizar nuestra vivienda de manera remota. Desde el control de acceso a distancia y la visualización de cámaras de vigilancia hasta la programación de luces y dispositivos electrónicos para simular la presencia de personas, la domótica ofrece una doble ventaja: proteger nuestro hogar de posibles amenazas y proporcionar una sensación de tranquilidad mientras estamos ausentes.

Evita dar la impresión de que tu vivienda ha sido abandonada

Un hogar que aparenta estar deshabitado puede atraer la atención de posibles agresores. Durante periodos de ausencia, es recomendable tomar precauciones para evitar dar la impresión de que nuestra vivienda está desocupada. Dejar persianas a medio bajar o cerrar cortinas puede ayudar a ocultar el interior de la vivienda y dificultar la visualización de posibles objetos de valor.

En el caso de propiedades en alquiler o en venta que están desocupadas, es recomendable evitar dejar objetos de valor en su interior y considerar la instalación de sistemas de seguridad anti-ocupación.

¿Funciona el telefonillo?

El telefonillo es nuestra primera línea de defensa ante visitantes desconocidos. Revisar regularmente su correcto funcionamiento es esencial para asegurarnos de que funcionará adecuadamente en caso de que alguien intente acceder al edificio sin autorización. En caso de recibir visitas inesperadas, es importante desconfiar y solicitar la identificación de la persona antes de permitirle el acceso al interior del edificio o nuestra vivienda. Si tenemos dudas o sospechas, es recomendable negar la entrada y consultar con los vecinos o la comunidad sobre la situación.

Medidas de seguridad adicionales

Si vivimos en áreas aisladas o con pocos vecinos cercanos, es imprescindible considerar servicios de seguridad adicionales. Estas viviendas son objetivos preferidos para perpetrar accesos no autorizados, ya que su ubicación alejada de zonas urbanas y con escasa visibilidad puede facilitar la entrada y el escape de los agresores. Contar con un sistema de seguridad adecuado es fundamental para proteger nuestro hogar y proporcionar tranquilidad a nuestra familia.

Evita la exposición de objetos de valor

Es importante evitar mostrar artículos valiosos en terrazas, balcones o jardines, ya que esto puede llamar la atención de personas malintencionadas. Además, ubicar cámaras de seguridad visibles u ocultas estratégicamente nos permitirá disuadir a los intrusos o captar pruebas en caso de incidentes.

Mantén una actitud proactiva ante cualquier anomalía

Si notamos algo extraño en nuestro entorno o si presenciamos actividades sospechosas cerca de nuestra vivienda, no debemos dudar en alertar a las autoridades o cuerpos de seguridad. La colaboración con las fuerzas del orden es crucial para mantener la seguridad de nuestra comunidad y proteger a nuestras familias.