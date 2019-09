Twitch TV tiene videos y partidos en vivo de LoL, CS:GO y Dota 2; descarga

Twitch TV es un servicio de vida de videojuegos disponible para web y aplicaciones gratuitas para Android e iPhone (iOS). El contenido disponible en la plataforma incluye juegos como League of Legends (LoL), Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO), Battles Royales Playerunknown’s Battlegrounds (PUBG) y Fortnite, y juegos para móviles como Clash Royale y Arena of Valor.

Nuestra opinión

TwitchTV es una gran aplicación para seguir las transmisiones de juegos y deportes en tiempo real, desde coches insignia como Fortnite y League of Legends, hasta juegos de corto alcance como World of Tanks y Enter the Gungeon, pasando por clásicos como Team Fortress 2 y Tibia.

En nuestra prueba, realizada en un smartphone Android, la aplicación funcionó bien. Su funcionamiento es sencillo: la aplicación es ligera y compatible incluso con versiones anteriores del sistema Google.

La aplicación presenta justo después del login, en la parte inferior, tres secciones. Bajo «Following» se encuentra la lista de canales seguidos y la actividad actual (ya sea en directo, alojando la emisión en otro canal o fuera de línea). En este último caso, el programa muestra cuántos vídeos nuevos hay disponibles para ver.

En «Descubrir» puedes ver las sugerencias de canales y categorías recomendadas en función de la actividad de los usuarios. En «Búsqueda«, la búsqueda se divide en canales y categorías en directo (juegos o actividades en directo). Las herramientas para encontrar nuevos contenidos en la plataforma funcionaron bien y tienen una interfaz fácil de entender y de usar, ya sea en una tableta o en un smartphone.

Dentro de la aplicación Twitch TV, los usuarios también pueden interactuar con otros usuarios en las transmisiones de chat y enviar porras y bits a sus streamers favoritos. En el caso de pantallas pequeñas, el usuario también puede utilizar el chat con el simple giro del dispositivo a horizontal. Sin embargo, vale la pena señalar que en la prueba realizada (en el pequeño recorte de pantalla), la imagen de las transmisiones no llenó todas las pantallas, incluso con chat oculto.

Cuando un canal seguido por el usuario entra en directo, se le notifica en el dispositivo de forma discreta, sencilla y rápida. Cuando se trata de un canal que aún no ha sido seguido por el usuario, éste tendrá la opción de seguir y comprobar la información adicional y las transmisiones anteriores. Twitch TV funciona con conexión Wi-Fi y red de datos móvil.

Las emisiones también funcionan de forma estable y tienen una amplia gama de ajustes de resolución, por ejemplo. Así que Twitch TV es una buena opción para ver videojuegos en vivo y juegos de PC, campeonatos deportivos y no te pierdas ningún movimiento de tu equipo y atleta favorito.

Pros

Interfaz simple

No muy exigente con la conexión

Opciones de interacción (chat, envío de bits y animaciones)

Buenas herramientas para descubrir y conocer nuevos contenidos

Contras