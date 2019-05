¿Impresión de camisetas? ¡Puede hacerlo uno mismo!

La moda siempre va cambiando, cada año existe una tendencia diferente al anterior. Pero lo cierto es que en ocasiones, esa moda no se ajusta a todas las personas, a lo que representa, por lo que se buscan otras tendencias para poder lucir diferente pero con estilo.

Para aquellos altruistas que aman, el ir por la vida poniéndole un toque personal a todo lo que hacen y llevan, la nueva tendencia en el mercado de la impresión de camisetas podría ser genial, al crear los diseños por sí mismos y añadir los colores que se quieran en todas las prendas.



¿Qué es la impresión directa de camisetas?

Consiste en la impresión directa de una imagen, frase o palabra sobre alguna prenda de vestir, en este caso en concreto, en una camiseta, pero incluso se puede hacer sobre accesorios como bolsos y gorros. Lo más asombroso de la estampa, es que puede hacerse en cuestión de segundos y no sólo con una prenda de vestir, también con hasta más de 500, en cuestión de horas.



La impresión directa con máquinas permite crear diseños únicos, algo que ya es un sueño materializado y que puedes hacerlo por ti mismo. Este tipo de impresora trabaja con un nuevo grupo de tintas, que dejan un acabado impecable y mucho más duradero que otras máquinas que realizan el mismo trabajo, resaltando su brillo, delineando las líneas de la forma que se quiere, dándole un toque mucho más veraz y con colores más vivos.



Todo lo anterior, es posible gracias al mecanismo que la compone de 20 cabezales, que le permiten distribuir la tinta con una precisión casi exacta, y que le da un aspecto más realista, aparte de la mezcla clásica CMYK, que permite lograr nuevos colores, al crear combinaciones mucho más vivaces.

¿Qué puede lograrse al utilizar esta nueva forma de impresión?

Aparte de saltarse el método tradicional, en el que debe prepararse la camiseta o prenda a diseñar con los líquidos especiales, permite ahorrar tiempo, reducir las horas de trabajo, reducir la intervención humana, pero sin restar el componente principal, y es que puede seguirse haciéndose por uno mismo.

Es posible realizar estampados de una unidad o de varias a la vez.

La mezcla de colores que ofrece esta nueva metodología es única en el mercado europeo, por lo que las camisetas serán igualmente únicas.

La calidad de los colores y del estampado es del 100%, lo que garantiza la durabilidad, con la misma viveza de colores y realismo, por mucho más tiempo que los que ofrece el estampado original.

El estampado que realizan, tiene un nivel de profesionalismo tan elevado que no se logra diferenciar al tacto, la parte con impresión y la parte que no presenta la impresión en la camiseta o prenda.

Los acabados que realiza la máquina de impresión, con la combinación de colores y delineado perfecto, otorga un realismo único al diseño.

Permite ahorrar tiempo con su rapidez y precisión, con lo que se logran realizar pedidos de gran tamaño, en períodos muy reducidos.

¿Por qué debería hacer uso de ella?

Otra razón para hacer uso de un sistema de impresión directa es que permite cuidar al medioambiente, al no utilizar materiales tóxicos y evitar el uso en exceso del agua para la impresión, lo que implementa una nueva metodología de trabajo en seco y en su evaporación, así como evita que se contamine el agua limpia.

Con todos los puntos a favor que ofrece esta nueva maquinaria, no sólo se estaría ahorrando tiempo, al realizar un trabajo impecable y cuidar el medioambiente, sino que también se ahorraría una suma importante de dinero, gracias a que no necesita la participación humana a tiempo completo, no se utiliza agua, lo que elimina los recibos de servicio y, por ser tan veloz, no es necesario tener la impresora directa trabajando por prolongado espacio de tiempo.



La tecnología cada día sorprende más, hace el trabajo mucho más sencillo, pero un sistema de impresión directa es ir un paso más adelante, permitiendo a quien lo implemente, hacer su trabajo por uno mismo, creando y diseñando, dándole un toque personalizado, pero a la vanguardia y con las exigencias requeridas por el mercado y metas personales.