Aunque parezcan juguetes, un cuadricóptero de alta calidad es una inversión seria, y una manera fácil de añadir valor de producción a un proyecto cinematográfico, o de obtener una visión única del mundo para su vlog de viajes. Hemos volado mucho, y estos son los mejores drones de nuestras pruebas.

¿Cuál es el mejor dron del mercado?

Incluso si no tienes una buena razón para justificar la compra de uno, tienes que admitir que los drones son geniales. Algunos son juguetes técnicos glorificados, pero la mayoría de los modelos que destacamos aquí son aptos para su uso en aplicaciones de imagen y cinematográficas, pequeñas y grandes. Si crees que puedes usar una cámara voladora en tu próximo proyecto, hay buenas noticias: la tecnología ha avanzado mucho en muy poco tiempo. Hay modelos en el mercado que avergüenzan a los primeros helicópteros en términos de calidad de vídeo y estabilización.

Y ahora las malas noticias. Obtienes lo que pagas, y si quieres una plataforma de vídeo aéreo que pueda capturar imágenes impresionantes, tienes que estar preparado para gastar algo de dinero. Debido a que los drones son propuestas tan costosas, vale la pena investigar antes de comprar uno. Hemos probado muchos de los modelos listos para volar en el mercado para determinar lo que es importante buscar, y los mejores modelos disponibles.

Hay aviones no tripulados de bajo coste en el mercado (hemos redondeado algunas de las opciones más valoradas por debajo de los 100 dólares en Amazon), pero todavía estás pensando en gastar unos cuantos cientos de dólares para conseguir un modelo sólido que sea estable en vuelo con una excelente cámara integrada.

Los drones que revisamos son modelos listos para volar, por lo que puede usarlos desde el primer momento. En la mayoría de los casos, tendrás que traer tu propio dispositivo Android o iOS para ver la alimentación de la cámara en tiempo real, pero hemos revisado algunos modelos que transmiten vídeo directamente a un mando a distancia. Aquí no cubrimos aviones de carreras, industriales o agrícolas, sino aviones destinados a la obtención de imágenes aéreas y videografías.

Seguridad y regulaciones de Drone

Casi todos los modelos aquí presentados tienen algunas características de seguridad. Incluso el DJI Spark, que no está construido para vuelos de larga distancia, incluye un GPS y la funcionalidad de retorno automático a casa. Si la señal de control se interrumpe, o si la batería baja demasiado (la mayoría de los drones sólo pueden volar durante unos 25 minutos con una sola carga de batería), el dron comenzará a regresar a su punto de despegue y aterrizar.

Los vuelos siguen ocurriendo, y hay historias de terror en varios foros de discusión en la web. Por supuesto, las experiencias negativas se amplifican en este contexto, simplemente porque los vuelos sin incidentes que no dan lugar a un accidente o a un avión no tripulado desaparecido no son temas candentes de discusión.

Si usted está volando dentro de los Estados Unidos, necesita tener en cuenta las pautas de la FAA o estar preparado para enfrentar multas potenciales o tiempo en la cárcel. Hay zonas de exclusión aérea establecidas por la FAA, así que no despegue si está cerca de un aeropuerto sin notificar primero a la torre de control. Y, aunque estés en medio de la nada, no lleves tu avión a más de 400 pies de altura. La mayoría están preparados para obedecer estas regulaciones desde el primer momento, pero controlar un cuadricóptero es como conducir un automóvil; incluso si no se ve la señal de límite de velocidad, usted es responsable de pagar la multa.

Asegúrese de leer las pautas actuales de la FAA antes de comprar.

Drones de carreras y de juguete

Hay una serie de productos en el mercado que se venden como zánganos, pero no se ajustan a la realidad. Los aviones teledirigidos existen desde hace mucho tiempo. (Mira este video de Magnum, P.I. si no me crees, o simplemente quieres ver a Tom Selleck en albornoz.) Pero con el reciente aumento de la popularidad, los quadcopters que simplemente se venderían como productos de RC están siendo etiquetados como drones. Estos no incluyen estabilización GPS, funcionalidad de retorno a casa, y otros modos de vuelo automatizados que hacen de un dron un drone.

Hemos revisado un puñado de estos productos y los hemos colocado en nuestra categoría de revisiones de juguetes. Si estás interesado en algo que puedas usar en la Asociación Internacional de Carreras de Drones, mantén los ojos bien abiertos para recibir comentarios.

¿Cuáles son las mejores marcas de Drones?

Los modelos DJI dominan actualmente nuestras mejores selecciones, y hay una buena razón para ello. La compañía está a unos pasos por delante de su competencia en este momento, y tiene un catálogo de productos con modelos a varios precios, que ocupan un buen número de los diez primeros puestos. Ha causado un gran revuelo con su icónica serie Phantom, y ahora fabrica los mejores zánganos pequeños que hemos probado en la serie Mavic.

La línea DJI pro se llama Inspire y actualmente se encuentra en su segunda generación. Los modelos Inspire ofrecen una funcionalidad que va mucho más allá de la que ofrece un Phantom, incluyendo soporte de doble operador -una persona volando y la otra trabajando con la camera-, así como objetivos intercambiables y módulos de cámara, un flujo de trabajo de cine Raw y un tren de aterrizaje retráctil.

Hay algunas otras marcas a considerar cuando se busca un dron. Autel fabrica el Evo, que es similar a un Mavic, pero tiene una pantalla LCD en el mando a distancia para que no tengas que conectar el teléfono. Parrot, con sede en Francia, ofrece el Anafi, otro buen avión teledirigido plegable, y es una opción para los consumidores que no quieren comprar tecnología a empresas chinas.

Sus opciones de compra pueden ser impulsadas por la política, pero nosotros miramos más de cerca el rendimiento y el valor del producto. El precio de los aviones teledirigidos DJI ha aumentado recientemente de forma generalizada para los clientes de EE.UU., en respuesta a los aumentos de los aranceles de importación. Como resultado, los drones competidores de Autel, Parrot y Yuneec son alternativas más atractivas, ya que sus precios aún no han subido.

Drones pequeños vs. grandes

Durante mucho tiempo, la serie DJI Phantom era lo más pequeña posible si querías conseguir un avión teledirigido con todas las funciones que mantuviera la estabilidad en el aire e incluyera funciones de seguridad. Ese ya no es el caso. Los excursionistas y fotógrafos de viajes aprecian un equipo pequeño y ligero, y ahora pueden conseguir un avión teledirigido que quepa en una mochila.

Por supuesto, no todos los zánganos pequeños son los mejores voladores. Algunos apenas son capaces de despegar y requieren que uses tu smartphone como control remoto, lo que hace que la experiencia de control sea un poco descuidada. Asegúrese de leer los comentarios antes de gastar su dinero ganado con esfuerzo en un cuadriciclo compacto.

Los mejores drones para profesionales

El DJI Inspire 2 está dirigido a directores de fotografía profesionales, organizaciones de noticias y cineastas independientes. Y tiene un precio similar: su MSRP de $3,000 no incluye una cámara. Tiene la opción de añadir una cámara de lente fija con sensor de 1 pulgada, un modelo de lente intercambiable Micro Four Thirds o una montura de cine Super35mm con su propio sistema de lente patentado y soporte para la captura de vídeo de 6K.

En última instancia, no se puede equivocar con ninguno de los modelos listados aquí. Para las últimas revisiones de aviones no tripulados probados en campo, consulte nuestra Guía de productos de aviones tripulados. Y si acabas de comprar un quadcopter y quieres empezar, lee nuestra guía sobre cómo volar un drone.

Mejores Drones Destacados en este Roundup:

DJI Mavic 2 Pro

Pros: Superlativo video de 4K. 20MP Raw y JPG en imagen fija. Gran duración de la batería. Diseño compacto y plegable. Sensores para evitar obstáculos.

Contras: 8GB de memoria interna no es mucho. No es compatible con formatos DCI. Caro.

En resumidas cuentas: El DJI Mavic 2 Pro es el mejor avión teledirigido pequeño del mercado, con una calidad de imagen y vídeo superior, evitación de obstáculos y una excelente duración de la batería.

DJI Inspire 2

Pros: Cuerpo de aleación de magnesio. Cámaras intercambiables. Vídeo de 5.2K. Grabación CinemaDNG y ProRes. Modo Sport de alta velocidad. Detección y evitación de obstáculos. Tren de aterrizaje retráctil y rotación de cámara de 360 grados. Control de doble operador con cámara piloto FPV. Modos de vuelo inteligentes.

Desventajas: Se requiere un ordenador de alto rendimiento para la edición de vídeo. Caro. El error de Adobe Premiere CC dificulta el flujo de trabajo de CinemaDNG.

En resumidas cuentas: Si el dinero no es problema, el DJI Inspire 2 es el mejor zumbador que se puede comprar, ya que ofrece captura de vídeo sin procesar con una calidad de 5.2K, una calidad de construcción excelente y un rendimiento de primera clase.

Autel Robotics EVO

Pros: Diseño compacto y plegable. Vídeo estable de 4K a una velocidad de hasta 60 fps. Registro de perfil de vídeo. Soporta formatos UHD y DCI. Sistema para evitar obstáculos. Sólida duración de la batería. Funciona con o sin un smartphone.

Contras: El perfil de vídeo predeterminado aparece sobreafilado. La puerta de la tarjeta de memoria es muy estrecha. No tantas características de seguridad como otros drones.

En resumidas cuentas: El Autel Robotics EVO es un zángano pequeño muy sólido con una batería de gran duración, una cámara de 4K estabilizada y un sistema de detección de obstáculos.

DJI Mavic 2 Zoom

Pros: Suave y nítido vídeo de 4K. Objetivo con zoom óptico de 2 aumentos. Excelente duración de la batería. Diseño compacto y plegable. Sistema de detección de obstáculos. Modo de imagen cosida de alta resolución. Fotos en bruto y HDR.

Desventajas: Podría usar más memoria interna. Omite la relación de aspecto DCI. Qué caro.

En resumidas cuentas: El DJI Mavic 2 Zoom se distingue de otros drones gracias a una lente de zoom óptico. Está cargado de características, incluyendo la evitación de obstáculos, y es una buena opción para los pilotos entusiastas.

Parrot Anafi

Pros: Muy pequeño. Carga a través de USB-C. Vídeo de 4K con HDR. Objetivo con zoom digital de 3 aumentos. Inclinación del cardán hacia arriba. Batería grande para vuelos de 25 minutos.

Desventajas: No se detectan obstáculos. El zoom digital corta en calidad 4K. Requiere un teléfono inteligente. La construcción se siente un poco débil.

En resumidas cuentas: El Parrot Anafi pone todo el énfasis en el tamaño: el pequeño avión teledirigido plegable es ideal para viajar, gracias a la captura de vídeo de 4K, un pequeño fuselaje y la carga USB.

DJI Mavic Air

Pros: Muy pequeño. Vídeo UHD 4K de alta velocidad de bits. HDR y Panorama siguen capturando. Soporte para Raw y JPG. Grabación de un video de asteroides. Buena evitación de obstáculos. Modos de vuelo automatizados.

Desventajas: No soporta la carga USB. No hay video de 4K DCI. Las costuras panorámicas necesitan algo de trabajo. Vuelo en el mundo real limitado a unos 18 minutos.

En resumidas cuentas: El Mavic Air es el avión teledirigido más pequeño y portátil del DJI, y está tan completo como sus hermanos mayores.

DJI Spark

Pros: Pequeño. Soporta controles por gestos. Vuelo controlado por Smartphone. Disparos automáticos. Rastreo de sujetos. Evitar obstáculos hacia adelante. Estabilización GPS. Características de seguridad, incluyendo el regreso a casa.

Desventajas: La batería consume unos 12 minutos de tiempo de vuelo. Alcance y velocidad limitados cuando se controla con el teléfono. Vídeo limitado a 1080p. No soporta 24fps o captura de alta frecuencia de imagen. Las funciones de edición de vídeo y aplicaciones pueden ser más fáciles de usar. El control remoto dedicado es un costoso complemento.

En resumidas cuentas: El DJI Spark es un avión teledirigido de 500 dólares para las masas, pero se ve obstaculizado por el corto tiempo de vuelo y una aplicación que podría ser más fácil de usar.

Ryze Tello

Pros: Barato. Fácil de volar. Programable vía Scratch. Compatibilidad con el mando a distancia Bluetooth. Modos de vuelo automatizados.

Desventajas: Vídeo de baja calidad con relación a los píxeles. Rango de control limitado. No tiene GPS ni capacidad de retorno a casa.

En resumidas cuentas: El Ryze Tello es un cuadricóptero de juguete que se puede volar a través de un teléfono inteligente o portátil (usando Scratch). Su calidad de video no es nada para escribir en casa, pero es un divertido juguete tecnológico y una herramienta de aprendizaje.