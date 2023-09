Qué es una negligencia médica y cómo denunciarla en España

Cuando una persona se siente víctima por el trato recibido en un hospital o en un consultorio médico que le ha generado secuelas, puede denunciar negligencia médica. En este caso, las consecuencias pueden ser fatales, desde sufrir graves consecuencias físicas, hasta emocionales y económicas. En este sentido, es importante conocer los derechos y las opciones con los que cuenta el afectado para hacerlos valer. En este artículo, se explica qué es una negligencia médica, cómo denunciar en nuestros sistema y cuáles son los abogados especializados en negligencias médicas.

¿Qué se puede considerar como negligencia médica?

La negligencia médica es el incumplimiento de la obligación que tiene un profesional sanitario de seguir la lex artis (conjunto de conocimientos, habilidades y técnicas que se espera que tenga un médico o profesional sanitario para realizar su trabajo con diligencia y seguridad). Si un médico no sigue la ley y causa un daño al paciente, estamos ante una posible negligencia médica, y según las consecuencias, puede ser una negligencia médica tetraplejia como se verá más adelante.

Pasos para reclamar una negligencia médica

El primer paso para denunciar una negligencia médica en nuestro sistema es recopilar toda la información relevante, como: el informe médico, los resultados de las pruebas realizadas y resultados de los tratamientos. Es importante destacar que la reclamación debe ser presentada dentro de un plazo de un año desde el momento en que se estabilizan las secuelas, salvo aquellos casos en los que haya una contraprestación económica por los servicios médicos. Si no se realiza la reclamación en ese plazo, no existen posibilidades de conseguir una indemnización.

Además, es esencial contar con el apoyo de un abogado especializado en negligencias médicas, ya que el proceso puede ser complicado y requiere de un conocimiento especializado de la legislación y la jurisprudencia en la materia. En casos de negligencias médicas graves, como la tetraplejia (parálisis de las cuatro extremidades), el afectado puede requerir una atención médica y asistencia personalizada para el resto de su vida.

Los daños económicos y financieros pueden ser sustanciales y pueden incluir gastos médicos, rehabilitación, asistencia domiciliaria, pérdida de ingresos, entre otros.

Un lamentable caso de negligencia médica tetraplejia en nuestro sistema

Este lamentable caso es una muestra del terrible impacto que pueden tener los errores de los profesionales de la salud en la vida de los pacientes. Un joven acudió a un Hospital para tratar una torcedura en el brazo. Tras realizarle varios diagnósticos, los médicos descartaron que tuviera una lesión y le administraron un medicamento al que era alérgico. Desafortunadamente, este medicamento le provocó una reacción alérgica grave que lo dejó tetrapléjico. En este caso, se demostró que los médicos no cumplieron con los protocolos establecidos adecuados y que no tuvieron en cuenta las advertencias del joven sobre su alergia. Además, se comprobó que el hospital no proporcionó una atención médica inmediata y adecuada para tratar la reacción alérgica. Todos estos errores médicos tuvieron como consecuencia una lesión permanente y catastrófica para el paciente.

En este sentido, los profesionales de la salud deben tener en cuenta todos los antecedentes médicos del paciente, escuchar sus preocupaciones y tratar cualquier reacción alérgica de forma inmediata y con los medios adecuados. Las organizaciones sanitarias también deben asegurarse de que sus protocolos médicos se actualicen regularmente y se sigan estrictamente.

Para prevenir futuras negligencias médicas, es esencial que los profesionales de la salud y las organizaciones médicas adopten medidas que garanticen la seguridad del paciente. Esto implica reconocer los errores médicos, aprender de ellos y poner en marcha medidas preventivas para evitar que vuelvan a ocurrir. Los pacientes deben informar a los profesionales de la salud sobre sus antecedentes médicos, preocupaciones y cualquier síntoma o efecto secundario que experimenten durante el tratamiento.

El caso de esta negligencia médica que dejó tetrapléjico a un joven pone en evidencia la importancia de la formación médica, la atención al paciente y la importancia de la seguridad del paciente. Los profesionales de la salud y las organizaciones médicas deben asumir una mayor responsabilidad en la prevención de errores médicos y en la protección de la salud del paciente.