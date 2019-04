¿Cómo realizar una solicitud de nota simple en un registro?

Gracias a las nuevas tecnologías, ahora es posible solicitar notas simples en un registro desde la comodidad del hogar y sin mayores complicaciones.



Las notas simples registrales son muy útiles al momento de vender o comprar una propiedad. Al solicitar nota simple, las partes interesadas pueden encontrar toda la información referente a la finca inmobiliaria y realizar el trámite con mayor facilidad.



Además, aquí se detallan todas las obligaciones, limitaciones, hipotecas y demás factores que afectan directamente la compraventa de la propiedad. De igual modo, el documento muestra las escrituras o títulos mediante los que se adquiere el inmueble, junto al notario, los juzgados y demás detalles de importancia para los interesados.



El proceso para conocer el nombre de los propietarios, la ubicación, la descripción de la propiedad en cuanto a su extensión y fronteras, es sumamente fácil y rápido.

Aspectos a tomar en consideración

En primer lugar, estos documentos son de conocimiento público, por lo que cualquier persona que tenga un interés legítimo puede solicitarlo sin mayor inconveniente. Tan solo hay que informar al registro para poder realizar la consulta pertinente.



Por otra parte, es importante tomar en cuenta el período de tiempo en que se requiere la información o el documento, ya que el servicio regular puede variar entre 24 y 48 horas laborables. Sin embargo, se puede solicitar de forma expedita para reducir este plazo a las siguientes 8 horas del día laborable.



Aunque no es un requisito indispensable, siempre mejorará la velocidad de entrega el poseer la información del inmueble. De manera que aquellas personas que no quieran pagar la opción expedita pero tampoco quieran esperar 48 horas, se pueden beneficiar facilitando el IDUFIR/CRU correspondiente a la finca, así como el nombre o fotocopia del DNI del propietario.

¿Cómo solicitar la nota simple por la plataforma online?

La solicitud web de la nota simple es sumamente sencilla y no requiere una gran cantidad de tiempo. Tan solo se debe contar con los datos necesarios para poder rellenar el formulario que se sitúa en la parte superior de la página.



Seguidamente, solo hay que añadir el trámite que se requiere al carrito de compra para poder proceder a la realización del pago. En este punto, es importante considerar que el precio del plazo de entrega regular es 20 euros, mientras que reducirlo a 8 horas tiene un recargo de 5 euros sobre la tarifa normal.



En este sentido, aquellas personas que necesitan recibir la nota simple más urgentemente tienen la posibilidad de hacer una pequeña inversión que proporcionará grandes beneficios, mientras que quienes prefieran ahorrar algo de dinero pueden esperar el plazo regular.

¿Qué ventajas tiene hacer el trámite con Registro Online?

En primer lugar, se encuentran los factores tiempo y esfuerzo. Ya que no es necesario hacer las colas y esperar grandes cantidades de tiempo para solicitar un documento que debería estar rápidamente a la disposición del solicitante.



Por otra parte, las personas que solicitan la nota simple vía online pueden hacerlo desde la comodidad de sus casas. Aunque no lo parezca, esto es un ahorro porque no se tiene que gastar dinero en ir al registro múltiples veces. Además, es completamente inclusivo porque no coloca en una situación difícil a las personas mayores, a las personas con discapacidad o a las mujeres embarazadas. Algo que se agradece.



Finalmente, no hay motivos para preocuparse. Muchas personas tienen una gran cantidad de ocupaciones y realizar este tipo de trámites de forma presencial puede traer consecuencias negativas en su estado de ánimo. Al hacerlo bajo la modalidad online, se ahorran las colas, el tiempo, las preocupaciones y hasta el dinero. ¿Qué más se puede pedir?

¿Es esto seguro?

Los trámites que se realizan a través de la plataforma online son totalmente seguros y garantizados. De hecho, la política de privacidad del registro permite que existan los mecanismos de protección necesarios.



Además, las comunicaciones que le siguen a la solicitud serán realizadas únicamente por medio de correos electrónicos, por lo que es importante no equivocarse al momento de llenar el formulario.



Finalmente, se recibirá el documento por ese mismo medio en formato PDF para que pueda ser impreso y utilizado en el trámite que se necesite, bien sea de compraventa, préstamo bancario o cualquier otro.

¿Qué hay de la legalidad?

A pesar de que la nota simple se obtiene por email, es un documento público y oficial que expide directamente el registrador. Por ese mismo motivo, se garantiza que todos los datos establecidos en esta hoja son fiel copia del original.



Algunas personas podrán afirmar que no tienen firma y sello, pero esta modalidad ha dejado todo eso atrás gracias a los avances en materia gubernamental con la finalidad de disminuir la burocracia y acelerar los procesos.